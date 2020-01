Abbas responde al “plan de paz” de Trump: Es la “bofetada del siglo”

5 claves del plan de paz de Trump en Medio Oriente 2:57

(CNN) — El presidente del Gobierno autónomo palestino, Mahmoud Abbas, se refirió el martes al nuevo plan de paz de Estados Unidos como “la bofetada del siglo”, en un juego de palabras (Trump lo llamó “el acuerdo del siglo”).

En declaraciones en el complejo presidencial en Ramallah en la Ribera occidental, dijo que la posición palestina no ha cambiado en los dos años desde que Estados Unidos reconoció a Jerusalén como la capital indivisa de Israel.

“Decimos nuevamente: no, no, no al acuerdo del siglo”.

Abbas dijo que Jerusalén no está a la venta, reaccionando al recientemente revelado plan de paz de Medio Oriente del presidente Trump, en una conferencia de prensa el martes.

“Quiero decirle a Trump y Netanyahu: Jerusalén no está a la venta. Todos nuestros derechos no están a la venta ni por compromiso. Su acuerdo es una conspiración y no funcionará”, dijo Abbas.

Agregó que el pueblo palestino rechazará la propuesta y “la pondrá en los contenedores de la historia”.

“No nos arrodillaremos y no nos rendiremos”, continuó Abbas. La anexión del 30% de nuestro territorio no tiene sentido, dijo, y rechazó categóricamente el acuerdo.

“Jerusalén se ha ido. ¿Podemos aceptar un estado sin Jerusalén? ¡Imposible!”, dijo.

Abbas dijo que el pueblo palestino “merece una vida” y que estaría dispuesto a volver a las negociaciones si incluyera la participación internacional.

“Le decimos al mundo: no somos una nación terrorista ni lo hemos sido nunca. Estamos comprometidos con la lucha contra el terrorismo. Pero el mundo debe entender que estas personas merecen una vida”.

Continuó diciendo que los palestinos están “comprometidos con negociaciones basadas en la legitimidad internacional”, haciendo referencia a acuerdos anteriores y resoluciones de la ONU.

Abbas dijo que lo que se necesitaba era una reunión con participantes internacionales.

“No aceptaré a Estados Unidos por sí mismo. Sé que no puedo ignorar a Estados Unidos, pero Estados Unidos no es el mundo entero. Aceptaría el Cuarteto”, dijo, refiriéndose al grupo diplomático que comprende la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y las Naciones Unidas.

Con información de Schams Elwazer y Milena Veselinovic de CNN en Londres