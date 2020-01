Subsecretario de salud de México pronostica que el coronavirus de Wuhan llegará al país

La lucha por contener el coronavirus de Wuhan 2:09

(CNN Español) — El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo este martes que el coronavirus de Wuhan llegará al país.

“Les garantizo que el virus va a llegar a México. No es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro y decirlo con veracidad”, dijo el funcionario en rueda de prensa junto al presidente Andrés Manuel López

Obrador.

“En China la epidemia sigue creciendo. Esto es esperable y seguirá creciendo en todo el mundo porque no existe ningún mecanismo por el que se pueda contener de forma absoluta esta epidemia”, dijo minutos antes. “En fenómenos de salud pública, nunca hay que perderles la atención, la vista, pero eso no quiere decir angustiarse de más, preocuparse de más, hay que mantener un cuidadoso balance entre saber que hay un problema que atender y atenderlo y decirlo de manera clara y transparente, pero no caer en pánico, el pánico es muy negativo para responder ordenadamente a los fenómenos de salud”.

López-Gatell Ramírez agregó que los 7 casos sospechosos en México hasta ahora han sido descartados.

Con información de Fidel Gutiérrez