¿Por qué las inversiones ESG triunfan en Wall Street?

(CNN Español) – Aunque estamos en tiempos revueltos en los que la nueva y la vieja economía pelean encarnizadamente –y con ellas los políticos y las distintas organizaciones sociales, posicionados a ambos lados de esa guerra– es importante no dejarse cegar por batallas puntuales. Resulta necesario ver el tema con distancia. Y cuando se hace nos lleva a una conclusión evidente y tajante: “Gana lo nuevo, pierde lo viejo”.

Hemos hablado con frecuencia en GloboEconomía de las llamadas inversiones ESG, es decir de las inversiones que exigen que las empresas que las integran respeten determinadas reglas de cuidado al medio ambiente, impacto social, y buenas prácticas de gobierno corporativo. Justamente, en el programa de esta semana hemos profundizado sobre las razones que están detrás de ese auge de las ESG en Wall Street. Por eso, hemos mantenido una conversación que espero les interese con Jose Gonzales, managing partner de GCG Advisors.

Hay algo contante y sonante. El éxito de las inversiones ESG no solo se produce en Wall Street por un tema de “valores” –que existe porque los titulares así lo están exigiendo a sus gestores de portafolios–, sino también por una cuestión de “valor de rentabilidad”.

Invertir en energías renovables y limpias tiene más futuro que hacerlo en energías contaminantes. Y es más inteligente desde un punto de vista estrictamente económico (más rentable) invertir en empresas que se preocupan por su entorno social y reciben la aprobación de los consumidores, que por ejemplo no respetar reglas de trabajo infantil o de igualdad de oportunidades entre sexos, solo por citar dos de los muchos aspectos que importan y son relevantes hoy en día para los inversores.

Puede que hace una década estos temas solo preocupasen a algunas congregaciones religiosas y a ciertos activistas que exigían a sus gestores “limpieza” en donde ponían su dinero. Pero, para explicarlo en términos de redes sociales, la cuestión es ahora viral. No hay elección. Los inversores mandan y Wall Street siempre los escucha

No te pierdas el programa este sábado a las 7 pm ET y el domingo a la 5:30 pm ET.