El Reino Unido abandonó la UE, y las implicaciones para el mundo son enormes

Abelardo Rodríguez: Tras brexit resurgirán nacionalismos 3:40

(CNN) — El brexit ha sucedido. Después de 1.316 días de agitación política, el Reino Unido ahora se encuentra solo como la primera nación que ha abandonado la Unión Europea.

Ha terminado las carreras de dos primeros ministros y ha dejado interrogantes sobre el futuro del Reino Unido. El caso de Escocia por la independencia es cada vez más difícil de ignorar, mientras que la percepción de que Gran Bretaña vendió Irlanda del Norte ha jugado en manos de aquellos que desean ver la unificación irlandesa.

Eso en cuanto a política: el futuro económico y el lugar de Gran Bretaña en el mundo no había sido tan incierto desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Dirigiéndose a la nación una hora antes de que finalmente ocurriera el brexit, el primer ministro Boris Johnson reconoció que el país estaba dividido: “Para muchas personas, este es un momento sorprendente de esperanza, un momento que pensaron que nunca llegaría. Y, por supuesto, hay muchos que sienten una sensación de ansiedad y pérdida … Entiendo todos esos sentimientos, y nuestro trabajo como gobierno, mi trabajo, es unir a este país ahora y llevarnos hacia adelante”.

Johnson tiene capital político para gastar. Su aplastante elección el año pasado significa que tiene el poder de comenzar a reconstruir el Reino Unido a su propia imagen. También significa que puede remodelar la posición del país en el escenario internacional. Y en un mundo de geopolítica cambiante, cualquier camino que Johnson decida emprender tendrá implicaciones más allá de las fronteras británicas.

La pregunta clave que debe responderse en los próximos 11 meses: ¿Se mantendrá el Reino Unido con sus vecinos europeos y su visión multilateral del mundo? ¿O cruzará el Atlántico y se unirá a una política exterior estadounidense cada vez más conflictiva?

¿Por qué 11 meses? Porque, según el acuerdo que Gran Bretaña firmó con la UE, este período de transición del brexit finaliza el 31 de diciembre, y cualquier acuerdo que las dos partes hayan alcanzado sobre su futura relación, si es que la hay, entra en vigencia.

Mark Leonard, director del grupo de expertos del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, dice que Johnson enfrenta una gran elección estratégica: “Durante décadas, la base de la política exterior británica se ha basado en dos pilares: el Reino Unido ha sido un miembro influyente de la UE; también es parte de la alianza trasatlántica, con la OTAN y los Estados Unidos en su núcleo”.

En un mundo ideal, Gran Bretaña después del brexit ahora sería libre de forjar nuevas relaciones económicas con la UE y EE.UU., manteniendo un equilibrio diplomático que le permita ser un intermediario de poder entre los dos.

Pero a medida que la administración Trump se aleja más de la agenda europea en tantos temas importantes (desde el cambio climático hasta el compromiso de Irán con China), cualquier decisión que Johnson tome a favor de una de las partes corre el riesgo de forzar las relaciones con la otra.

Johnson ya está intentando navegar por el campo minado de China que se extiende por toda Europa.

El problema de la UE con China es grave. Por un lado, las economías europeas estancadas se benefician de la inversión china. Por otro lado, esa inversión conlleva el riesgo potencial de seguridad de permitir que las empresas chinas estatales operen en Europa. Y eso tiene implicaciones para los aliados de intercambio de inteligencia de Europa, como Estados Unidos.

A principios de esta semana, el gobierno de Johnson decidió que permitiría a la firma china de telecomunicaciones Huawei construir parte de la red 5G del Reino Unido, a pesar de las serias preocupaciones de seguridad. El gobierno dijo que el papel de Huawei en el proyecto estaría restringido a áreas que no significaban un riesgo para el Reino Unido.

Una persona que probablemente no esté contenta con esto es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En su guerra económica con China, Trump busca amigos. Y a medida que el Reino Unido abandona la UE, desesperado por firmar acuerdos comerciales, especialmente con EE.UU., ve una oportunidad para llevar al Reino Unido a su órbita.

Trump parecía distraído cuando la noticia salió el martes y es posible que las garantías de Londres fueran suficientes para el presidente. Sin embargo, Johnson elige manejar el problema de Huawei en el futuro, y los funcionarios tanto en Bruselas como en Washington estarán prestando atención. Y cualquiera que sea la decisión que tome, crea un problema inmediato a corto plazo para el propio acto de equilibrio de poder de Europa entre Estados Unidos y China.

“La principal prioridad de la UE son las relaciones equilibradas entre los dos grandes: China y Estados Unidos”, dice Steven Blockmans, jefe de asuntos exteriores del Centro Europeo de Estudios Políticos. “Si el Reino Unido tiene una relación más estrecha con cualquiera de ellos, podría crear problemas para Europa”.

Europa también tiene una relación complicada con Rusia. Muchas naciones de la UE dependen de la inversión rusa y los recursos naturales. Pero Europa ha encabezado un conjunto de sanciones contra Rusia por su anexión ilegal de Crimea y presuntos ataques sancionados por el estado contra disidentes rusos que viven en Europa. Podría decirse que el caso más destacado de estos fue el envenenamiento de Sergei Skripal en Inglaterra. Rusia ha negado repetidamente cualquier participación.

Johnson era secretario de asuntos exteriores británico en ese momento y rápidamente culpó a Moscú, impulsando la expulsión internacional de diplomáticos rusos.

Eso fue entonces. Durante las elecciones del año pasado, Johnson hizo grandes promesas de gastos al público que ahora dirige. La inversión rusa podría ayudar a este fin, dado que la ciudad de Londres es un destino favorito para los rusos ricos.

“Una represión de los activos que se mantienen o transfieren a través de la ciudad es crucial para mantener una postura europea común”, dice Blockmans. Los asesores de Johnson suponen que se apegará a su línea dura en Rusia, pero existen preocupaciones a largo plazo en Europa del Este. Si se mueve un poco, causa problemas a Ucrania, cuya independencia de Rusia es una prioridad de la UE.

Sarah Lain, miembro asociado del Royal United Services Institute, dice que el brexit “crea incertidumbre sobre qué recursos tendrá el Reino Unido para mantener su posición sobre Europa del Este”.

Si bien el Reino Unido sigue comprometido a apoyar a Ucrania, la preocupación de Kiev es que, “dado el posible impacto económico del brexit y el golpe percibido a la reputación del Reino Unido como un fuerte actor de política exterior”, Gran Bretaña podría no ser capaz de apoyar a Ucrania de la misma manera, dice Lain.

Los cambios de política de Johnson podrían ser sutiles. Pero colorearán una imagen complicada en la comunidad internacional. Una gran economía con un poder diplomático serio que empuja en una dirección cambia el peso en un delicado acto de equilibrio.

El factor más complicado en todo esto, por supuesto, es la cifra poco confiable que actualmente ocupa la Casa Blanca, que está en condiciones de reelección en noviembre.

“Estamos en un período de negociación de un nuevo orden mundial, y Gran Bretaña necesita navegar por un camino que mantenga relaciones sólidas con la mayor cantidad posible de nuestros aliados”, dice Sophia Gaston, directora gerente del grupo de Política Exterior Británica.

Ese nuevo orden mundial estará determinado en gran medida por el éxito de Trump en sus intentos de remodelar el mundo en beneficio de Estados Unidos y, por supuesto, si todavía está en la Casa Blanca el año próximo. “El Reino Unido se va de la UE en un momento en que Trump está tratando de renegociar la relación transatlántica mientras dirige su atención desde Europa y Oriente Medio a la competencia con China y Asia”, dice Leonard.

No es ningún secreto que la prioridad de Trump con el brexit es un acuerdo comercial que podría romper las normas mundiales sobre estándares alimentarios y la regulación de medicamentos. Hacerlo le ofrecería a Estados Unidos la oportunidad de establecer precedentes en el comercio que antes eran impensables, e incluso se podría ver un aumento en los precios mundiales de medicamentos.

Para Johnson, un acuerdo comercial con Washington sería un premio político, demostrando que el brexit había valido la pena todo el tiempo. Sin embargo, un acuerdo amplio con Estados Unidos podría dañar la relación del Reino Unido con la UE. Leonard dice que Trump, a diferencia de los presidentes anteriores, es “mucho más transaccional” en sus tratos con otras naciones. El precio de acercarse a él podría costarle mucho a Johnson con sus aliados europeos.

Entonces, ¿qué hará él? Gaston cree que Gran Bretaña finalmente “operará como una potencia militar de nivel medio con activos de primer nivel en poder blando, diplomacia y desarrollo”.

La gran pregunta: ¿qué estatus global quiere Johnson que el Reino Unido tenga dentro de cinco años, cuando el brexit haya terminado y esté empolvado? “Existe el peligro de que cuando Gran Bretaña abandone la UE, ponga los acuerdos comerciales por encima de todo lo demás y no sea un gran jugador estratégico ya que se obsesiona con las relaciones bilaterales”, dice Leonard.

Como secretario de Asuntos Exteriores, Johnson no dijo mucho sobre cómo veía el nuevo orden mundial. A medida que el Reino Unido avanza hacia su nuevo y valiente futuro, el mundo aún no sabe quién se beneficiará de su considerable peso.

Y aunque algunos afirman que esto no importará, no es una opinión compartida por quienes están al frente de muchas potencias mundiales. Si Johnson decide alejarse de Europa, existe “un peligro desde una perspectiva europea de que Gran Bretaña podría convertirse en un disruptor, un poco como Turquía o Rusia, que intenta dividir y gobernar a diferentes países europeos, no es confiable e impredecible”, dice Leonard.

Y si cruza el Atlántico hacia América, Bruselas pronto podría perder una de las voces diplomáticas más ruidosas del mundo, con armas nucleares, una gran economía, una red de inteligencia de clase mundial y un asiento permanente en el consejo de seguridad de la ONU, firmemente en sus filas.