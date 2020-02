5 cosas que debes saber este 3 de febrero: Más de 17.000 casos de coronavirus en el mundo

Los Kansas City Chiefs ganan un Super Bowl con fiesta latina. Trump dará el martes el discurso del estado de la Unión. Hay más de 300 muertes por coronavirus, la mayoría en China. Además, Shakira relata el drama de cuando perdió su voz. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad. Suscríbete al newsletter

El coronavirus sigue propagándose

Al finalizar el domingo, la Comisión Nacional de Salud de China informó que el total de casos confirmados de coronavirus ascendió a 17.205. La cifra indica que, tan solo en un día, hubo 2.829 casos más que el día anterior. Las autoridades de ese país señalaron también que hasta ese momento había registradas 361 muertes atribuidas al coronavirus. En el resto del mundo el domingo se informó de la muerte de una persona, en Filipinas, y se trata del primer deceso por coronavirus fuera de China. Además, EE.UU. confirmó el noveno caso en el país.

Voto en Iowa

Aunque todavía falta mucho para las elecciones presidenciales en Estados Unidos (más de 270 días), el proceso del Partido Demócrata para definir quién será el rival de Donald Trump empieza este lunes en Iowa. Allí se llevarán a cabo las asambleas partidarias, en un estado que será otra vez la sede del primer evento político de la contienda.

Super Bowl con aire latino

En un vibrante partido, los Kansas City Chiefs ganaron la edición 54 del Super Bowl al derrotar a los San Francisco 49ers 31-20 en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida. Esta edición vivió una fiesta con aire latino gracias a los artistas y la música que sonó en el espectáculo de medio tiempo, encabezado por Jennifer Lopez y Shakira, y con la participación de JBalvin y Bad Bunny.

Discurso del estado de la Unión

El martes, el presidente actualizará al Congreso sobre los asuntos de la nación en el tradicional discurso anual del estado de la Unión. Sus aliados esperaban que entrara a la cámara como comandante en jefe absuelto, pero la línea de tiempo del ‘impeachment’ no funcionó de esa manera. La gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer y la representante Veronica Escobar de Texas están preparadas para dar la respuesta de los demócratas. ¿Qué es y por qué es importante este evento? Te contamos aquí.

Peruano con síndrome de Down combate la discriminación

Bryan Rusell, un peruano de 27 años, ha sido protagonista no de uno sino de varios episodios en los que, asegura, se ha sentido discriminado. Nació con síndrome de Down y cree que la falta de conocimiento e información lo han hecho protagonista de situaciones dolorosas, pero no por ello se ha desanimado. Te invitamos a ver esta historia, incluida en el Proyecto Ser Humano de CNN en Español, que busca mostrar objetivamente los problemas de discriminación para dar pie a un intercambio de ideas que den paso a cambios sistemáticos.

A la hora del Café

Shakira habla del Super Bowl y de uno de los momentos más difíciles de su vida

La cantante colombiana habló con Zona Pop y contó detalles de cómo se preparó para el espectáculo de medio tiempo junto con JLo, y del documental que llega a HBO.

La moda en los BAFTA 2020 le apostó a la sostenibilidad

Desde el príncipe Guillermo y su esposa, la duquesa de Cambridge, hasta Scarlett Johansson y Joaquin Phoenix, así fue la moda en la alfombra roja de los British Academy Film Awards.

Y hablando de premios, se vienen los Oscar

El próximo domingo se realizará la entrega 92 de los Premios de la Academia. La cinta más nominada es el drama oscuro ‘Joker’, con 11 nominaciones.

El nuevo enfoque de Facebook

Mark Zuckerberg dijo que el nuevo enfoque de Facebook “va a molestar a mucha gente”. ¿Por qué? Te contamos aquí.

La cifra del día

1.000

Es el número de camas que proporcionará el nuevo hospital Huoshenshan en Wuhan, epicentro del brote de coronavirus, y que fue construido en una semana.

La cita del día

“Agradeciendo el respaldo determinado y con firmeza para enfrentar una dictadura”

Lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó al lado del senador republicano Marco Rubio, durante una reunión en el Centro de Convenciones en Miami, al que acudieron cientos de venezolanos.

Y para terminar…

El primer meteorito en caer en España en 2020

Fue captado por el Observatorio Astronómico Hispano-Alemán de Calar. La bola de fuego surcó los cielos andaluces después de que una roca se desprendiera de un asteroide e impactara contra la atmósfera a más de 61.000 kilómetros por hora.