El mensaje de JLo y Shakira en el Super Bowl

Nota del editor: Raúl A. Reyes es abogado y miembro de la junta de colaboradores del USA Today. Sígalo en Twitter @RaulAReyes. Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor.

(CNN) – Los City Chiefs de Kansas no fueron los únicos ganadores del Super Bowl, pues Shakira y Jennifer López llevaron los ritmos latinos a uno de los escenarios más grandes del mundo en el entretiempo. El espectáculo bilingüe incluyó popurrís de sus éxitos, decenas de bailarines acompañantes, cambios de vestuario, un coro infantil y una capa de lentejuelas reversible que mostraba las banderas de Puerto Rico y Estados Unidos. Incluso la hija de JLo, Emme, cantó junto a su madre “Born in the USA” de Bruce Springsteen.

Más allá de su valor artístico, el espectáculo del entretiempo del Super Bowl fue relevante porque puso a los artistas latinos en el escenario central y celebró sus contribuciones a la cultura popular. Reflejó una estrategia de mercadeo inteligente por parte de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) y fue un triunfo de la diversidad y la inclusión.

El Super Bowl es uno de los pocos eventos en el que los estadounidenses se reúnen para disfrutarlo en grupo. El año pasado atrajo a unos 98 millones de espectadores, y aún así fue uno de los partidos menos vistos en más de una década. Si bien todavía no se conocen los ratings de este año, sin duda es verdad que este es el Super Bowl más latino hasta el momento. Demi Lovato, que es en parte descendiente de mexicanos, hizo una conmovedora interpretación del himno nacional. Los Tigres del Norte, una banda norteña mexicanoestadoundense, inauguró la transmisión simultánea del partido en idioma español. Bad Bunny y J Balvin, dos populares artistas latinos que cantan en español, se unieron a JLo y Shakira en el escenario.

Este tipo de visibilidad es importante. Muy a menudo, cuando los latinos están en el foco nacional, es por historias de inmigración ilegal, crímenes o tragedias. Piense en la última vez que vio a los latinos en las noticias. Probablemente le vendrán a la mente acontecimientos como la masacre en el Walmart de El Paso, el huracán María en Puerto Rico, y los niños en jaulas en la frontera. Es una triste realidad: los latinos, por lo general, luchan por obtener representación positiva en Hollywood, en los medios y la política. Así que, tener a dos estrellas latinas en uno de los mayores eventos de entretenimiento del año es un recordatorio de que los latinos son una fuerza significativa en la cultura estadounidense.

De hecho, JLo y Shakira hicieron historia el domingo en la noche. Si bien ya se han presentado otros artistas latinos como Christina Aguilera, Gloria Estefan y Arturo Sandoval en los espectáculos del entretiempo del Super Bowl, esta fue la primera vez en que la atracción principal estuvo a cargo de dos artistas latinas.

El espectáculo de este año también fue una buena jugada comercial para la NFL. Según la liga, solo el 9% de la audiencia televisiva promedio esta temporada fue latina, mientras que el Instituto para la Diversidad y la Ética en los Deportes informa que menos del 1% de los jugadores de la NFL son latinos o descendientes de latinos. Cuando los latinos conforman el 18% de la población estadounidense, la NFL tiene trabajar con más ahínco para reclutar seguidores y jugadores latinos. Ofrecer un gran espectáculo de entretenimiento en Miami, la capital no oficial de América Latina, es un sólido comienzo.

Sin duda, algunos analistas y expertos políticos hablarán sobre el nuevo aviso de campaña de Trump que salió durante el Super Bowl. Pero la mayoría de las personas sintonizan el gran partido para escapar a las frecuentes presiones y rutinas de la vida diaria. Quieren un buen partido y un fabuloso espectáculo, y en cuanto esto último, JLo y Shakira no escatimaron su talento y su carisma. Los latinos pueden sentirse orgullosos sabiendo que los espectadores probablemente recordarán la exuberante fiesta del entretiempo más que cualquier comercial político.

El espectáculo del descanso en el Super Bowl de 2020 fue una vitrina para Shakira y JLo, y para sus raíces. Su celebración irreverentemente diversa mostró que la cultura latina es en todo sentido tan estadounidense como el Super Bowl.