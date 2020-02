5 cosas que debes saber este 4 de febrero: ¿Qué está pasando en Iowa?

El mensaje político de Shakira y Jennifer López. Arranca la carrera electoral en EE.UU. El juicio político llega a su recta final. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad. Suscríbete al newsletter

1

¿Qué está pasando en Iowa?

Los resultados de las asambleas partidarias de Iowa realizadas este lunes se retrasaron, en medio de quejas sobre largos tiempos de espera para el envío de resultados y dudas crecientes sobre una nueva aplicación utilizada por el Partido Demócrata estatal. ¿Cómo beneficia esto al presidente Donald Trump?

2

Juicio político: recta final

El juicio político contra Donald Trump en el Senado puede terminar esta semana, pero su legado tendrá consecuencias duraderas para las generaciones estadounidenses por venir. Y no se espera que Trump, apenas el tercer presidente en ser acusado en la historia de Estados Unidos, se disculpe por nada de eso, como sí lo hizo el presidente Bill Clinton después de la acusación que enfrentó. Esto es lo que pasará en esta semana crucial

3

Coronavirus, más mortal

En cuestión de semanas, el número de muertes por el coronavirus en China continental ha superado la epidemia de SARS de 2003 en el país. El virus se ha confirmado en más de 25 países y territorios desde que se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan en diciembre.

Lee también:

4

Cáncer

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad que se desarrolla cuando se producen cambios en un grupo de células normales del organismo y estas tienen un crecimiento “anómalo e incontrolado” que producen tumores, dice la página del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra este 4 de febrero. Conoce los cinco tipos de cáncer más comunes y mortales del mundo.

5

El mensaje político de Shakira y Jennifer López

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2020, encabezado por dos mujeres latinas en Miami, sirvió de réplica a un gobierno que pasó los últimos tres años denigrando a las poblaciones que representan estas artistas. El mensaje de Shakira, la estrella colombiana, fue simple y sutil: un llamado a los sonidos y sentimientos que la catapultaron a la fama estadounidense. Jennifer López, quien es de herencia puertorriqueña, tuvo un mensaje político claro: cantó una mezcla del icónico “Born in the USA” de Bruce Springsteen y su propio “Let’s Get Loud” mientras estaba envuelta en un abrigo de plumas reversible con las banderas de Estados Unidos y Puerto Rico, el territorio estadounidense al que el presidente Donald Trump casi no ha prestado atención en momentos de crisis. Además, su hija de 11 años, y otros niños cantaron desde estructuras brillantes que se parecían mucho a las jaulas, algo interpretado como una indirecta a la administración Trump, que ha sido ampliamente criticada por el trato recibido por niños inmigrantes.

————–

A la hora del café

Adiós a los celulares Blackberry

Lo sentimos, fanáticos de BlackBerry. Los icónicos teléfonos inteligentes con teclado completo desaparecerán (una vez más).

Luciérnagas se enfrentan a la extinción

La pérdida de sus hábitats naturales, el uso de pesticidas y la luz artificial ponen en peligro de extinción a algunas de las aproximadamente 2.000 especies de luciérnagas.

Los mejores y los peores comerciales del Super Bowl

Como si respondieran colectivamente a un momento de política partidista y noticias inquietantes, la mayor parte de los comerciales del Super Bowl LIV de este año se inclinaron fuertemente hacia la comedia.

Stephen King abandona Facebook y esta es la razón

El escritor Stephen King abandonó Facebook después de expresar preocupaciones sobre información falsa y privacidad.

Adidas y su nueva campaña por el medio ambiente

La compañía de indumentaria deportiva alemana lanzó nuevas telas, hechas con poliéster 100% reciclado. El objetivo de la empresa es reducir el uso de ese material a más de la mitad este año.

————–

La cifra del día

10 días

En medio del combate contra el coronavirus, las autoridades chinas construyeron en 10 días un gigantesco hospital con 1.000 camas para apoyar las operaciones de emergencia. Esta no es la primera vez que el país asiático ejecuta una obra de estas características en tiempo récord.

————–

La cita del día

‘’Desde el 23 de enero solo he salido una vez de mi casa’’

En Wuhan, epicentro del coronavirus, muy pocos quieren salir a la calle. Tampoco lo ha hecho la guatemalteca Celia Esquivel quien asegura que desde el 23 de enero solo salió una vez de su casa. En entrevista con CNN, Esquivel aseguró que a su familia solo le quedan alimentos para dos días y dice que en los supermercados hay comida, pero no quieren ir a buscarla. ‘’No nos queda más que esperar’’, nos dijo.

————–

Y para terminar…

Las focas grises pueden aplaudir en estado salvaje y este video lo prueba

Aunque se sabe que aplauden en cautiverio, una foca gris ha sido filmada “aplaudiendo” con sus aletas en la naturaleza por primera vez.