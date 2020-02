¿Cómo funciona el plan de restricción de viaje para frenar el coronavirus en EE.UU.? Un funcionario de aeropuerto dice que hay confusión

¿Qué hacer si el coronavirus llega a tu ciudad? 4:50

(CNN) — Las restricciones generales de viaje relacionadas con el coronavirus de Wuhan ahora están vigentes en los aeropuertos de Estados Unidos, pero todavía hay dudas sobre cómo se aplicarán las nuevas reglas.

“Todos han estado tratando de aclarar la prohibición de viajes. Hubo preguntas en la fila como ‘¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cuáles serán los procedimientos?’ y ‘¿Cuáles son los detalles de una cuarentena?’ “, dijo a CNN un funcionario de un importante aeropuerto de la costa oeste.

El aeropuerto donde trabaja este funcionario es una de las 11 terminales aéreas designadas para las pruebas de detección de coronavirus y la posible auto cuarentena bajo las nuevas reglas que entraron en vigencia el domingo por la tarde.

El funcionario del aeropuerto de la Costa Oeste expresó preocupación porque esta terminal aérea no se había preparado para un gran número de personas potencialmente enfermas.

“Hemos identificado un par de espacios en las instalaciones del aeropuerto que podemos bloquear y así contener a las personas”, dijo la fuente, y agregó que los escenarios de capacitación generalmente solo implican la preparación para un pequeño número de enfermos.

Se han confirmado más de 20.000 casos del coronavirus de Wuhan en todo el mundo, incluidos 11 en Estados Unidos. Al menos 427 personas han muerto por el virus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el brote como una emergencia de salud pública de preocupación internacional.

Estados Unidos comenzó a implementar restricciones de viaje el domingo en un esfuerzo por contener el brote. El plan incluye negar temporalmente la entrada a ciudadanos extranjeros que visitaron China en los 14 días anteriores a su llegada a Estados Unidos. Mientras tanto, los ciudadanos estadounidenses que hayan estado en la provincia china de Hubei, el epicentro del brote de coronavirus, en las dos semanas previas a su regreso a Estados Unidos, estarán sujetos a una cuarentena obligatoria de hasta 14 días antes de su regreso, según las nuevas reglas.

Los ciudadanos estadounidenses que regresen del resto de China continental en los 14 días anteriores se someterán a exámenes de salud en los puertos de entrada seleccionados y enfrentarán hasta 14 días de cuarentena autocontrolada, según el plan.

Los vuelos que transportan a ciudadanos estadounidenses que han viajado a China están siendo redirigidos a John F. Kennedy en Nueva York, Los Ángeles, Seattle, San Francisco, Chicago, Atlanta, Honolulu, Dallas, Detroit, Newark y Dulles de Washington.

Los funcionarios locales critican el ‘trabajo apresurado’

Algunos líderes de esas áreas todavía están trabajando para comprender e implementar el plan.

Hawaii dijo que todavía está buscando lugares para albergar a personas en cuarentena si es necesario, pero que las bases militares probablemente serán la opción.

“Estaremos preparados. Estamos en esto 24/7 para asegurarnos de que se tomen todas las medidas necesarias para mantener a nuestra gente segura”, dijo el teniente gobernador de Hawaii Josh Green a KITV, afiliada de CNN, en una entrevista el domingo.

“Nunca nos gusta un trabajo apresurado y eso es lo que nos hizo el gobierno federal con solo anunciar esto el viernes”, dijo a los periodistas el alcalde de Chicago, Lori Lightfoot, y agregó que la ciudad está implementando exámenes adicionales y movilizando a los socorristas, pero que “hay un necesidad de una orientación operativa clara” y que las autoridades federales “necesitan que todos estén en la misma página”.

“La aplicación de la ley local, el apoyo local no debe estar en primera línea sin un mandato federal claro sobre estas preguntas matizadas que provienen del mandato de poner en cuarentena a las personas que vienen de la provincia en particular”, dijo Lightfoot. “Y también para las personas que se supone que se auto-ponen en cuarentena, ¿qué significa eso?”.

Un ciudadano canadiense fue rechazado en la frontera

Al menos una persona ya ha sido rechazada bajo las nuevas reglas. Un ciudadano canadiense fue devuelto en la frontera norte, dijo el lunes el subsecretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli.

“Hoy apenas comenzamos a ver resultados de implementación”, dijo Cuccinelli. Además, la Guardia Costera mantuvo un barco en alta mar en Puget Sound hasta que pasó el período de 14 días y ningún pasajero mostró síntomas.

No está claro si alguien más ha sido devuelto como parte de esta nueva reglamentación.

Un padre espera reunirse con su esposa e hijos en California

Kenneth Burnett es un residente de San Diego. Su esposa, Yanjun Wei, su hijo Rowan de 3 años y su hija Mia de 1 año quedaron atrapados en Wuhan, China, debido al brote de coronavirus.

Se suponía que Burnett se uniría a su familia para celebrar el Año Nuevo chino, pero cerraron la ciudad, le dijo a CNN. Wei le dijo que ella y sus hijos habían estado encerrados en un apartamento de gran altura.

“Es aterrador. Es muy dramático cerrar una ciudad de 50 millones de personas. Piensas que si eso puede suceder, ¿qué más puede pasar?”, dijo Burnett.

Burnett y Wei habían estado tratando de ponerse en contacto con el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en China para pedir ayuda, y ahora Burnett dijo que los tres están programados provisionalmente para volar en el próximo vuelo de evacuación.

“Creemos que mi esposa y mis hijos obtendrán asientos, pero básicamente no garantizarán nada. Dirán que tal vez las autoridades chinas no lo permitan. Sabemos que otros países no han tenido algunos de estos problemas. Sentimos como otros países no han sentido este problema”, dijo.

China dice que Estados Unidos está alimentando la histeria masiva

Estados Unidos emitió una alerta de viaje de nivel 4 advirtiendo a los residentes que no viajen a China, y agregó que la mayoría de las compañías aéreas comerciales han reducido o suspendido los vuelos hacia y desde el país.

Una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China acusó el lunes al gobierno de Estados Unidos de responder inapropiadamente al brote y alimentar la histeria masiva.

“La mayoría de los países aprecian y apoyan los esfuerzos de China para luchar contra el nuevo coronavirus, y los entendemos y respetamos cuando adoptan o mejoran las medidas de cuarentena en la entrada de la frontera”, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying.

“Pero mientras tanto, algunos países, Estados Unidos en particular, han reaccionado de manera inapropiada, lo que ciertamente va en contra de los consejos de la OMS”.

— Christina Maxouris, Holly Yan y Geneva Sands de CNN contribuyeron a este informe.