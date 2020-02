Los resultados iniciales de Iowa muestran que Buttigieg lleva una ligera ventaja

Fiasco en las primarias demócratas de Iowa 5:02

Washington (CNN) — Pete Buttigieg lleva la delantera tras la publicación del primer conjunto de resultados después de las asambleas partidarias de Iowa realizadas el lunes por la noche, lo que le da un gran impulso al exalcalde de South Bend, Indiana.

Con 71% de los distritos reportados hasta la madrugada de este miércoles, Buttigieg tenía el 26,8% de los delegados estatales, seguido por el senador de Vermont Bernie Sanders con el 25,2%, la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren con el 18,4% y el ex vicepresidente Joe Biden con el 15,4%.

Los resultados son un hito para Buttigieg, de 38 años, quien ha pasado de ser un alcalde relativamente desconocido a ser el primer candidato homosexual en competir seriamente por la nominación presidencial de un partido importante.

Buttigieg reflexionó el martes por la noche sobre su posición en Iowa después de que el primer 62% de los resultados se publicaron luego de casi 24 horas de retraso.

“Le dice a un niño en algún lugar de cualquier comunidad que se cuestiona si pertenece a su propia familia, que si crees en ti mismo y en tu país, hay mucho que respalda esa idea”, dijo Buttigieg.

Su posición muy por delante de los otros dos contendientes moderados principales, Biden en cuarto lugar y la senadora de Minnesota Amy Klobuchar en quinto lugar, podría darle a Buttigieg un impulso rumbo a las primarias de New Hampshire la próxima semana.

Sanders, mientras tanto, demostró que sigue siendo el preferido de los votantes progresistas, dejando en tercer sitio a Warren antes del enfrentamiento de la próxima semana en un estado que es vecino para ambos senadores.

Los resultados son un fracaso alarmante para Biden, cuya campaña no alcanzó el umbral de viabilidad del 15% en algunos distritos. El líder nacional en la mayoría de las encuestas, cuya campaña se basó en el argumento de que él es el contendiente más elegible del partido, está en camino de llegar a New Hampshire con una clara derrota.

Los primeros resultados demócratas de Iowa se anunciaron horas antes de que el presidente Donald Trump pronunciara su discurso sobre el estado de la Unión.

Y llegan después de una noche de caos, por las fallas de una aplicación que el Partido Demócrata de Iowa planeó utilizar para que los presidentes de los distritos informaran los resultados.

Antes de la publicación inicial de los resultados, el presidente del Partido Demócrata del estado, Troy Price, se disculpó por la demora y dijo que había un problema con el “back end” de la aplicación al informar los datos, pero que los datos son correctos.

“La presentación de informes de los resultados y las circunstancias que rodearon las asambleas del Partido Demócrata de Iowa 2020 fueron inaceptables. Como presidente del partido, me disculpo profundamente por esto”, dijo Price.

“La conclusión es que nos topamos con un obstáculo en el back end del informe de los datos, pero lo único que quiero que sepan es que sabemos que estos datos son precisos”, dijo.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, pidió al creador de la aplicación que proporcione un reporte completo de lo que salió mal.

“Lo que sucedió anoche nunca debería volver a suceder. Tenemos personal trabajando las 24 horas para ayudar al Partido Demócrata de Iowa a garantizar que se cuenten todos los votos”, dijo Pérez. “Está claro que la aplicación en cuestión no funcionó adecuadamente. No se usará en Nevada ni en ningún otro lugar durante el proceso electoral primario. El proveedor de tecnología debe proporcionar un reporte transparente de lo que salió mal”.

El resultado final de las asambleas demócratas de Iowa sigue siendo desconocido, después de que una noche de confusión y caos sacudió la primera parada a nivel nacional en la carrera electoral de 2020.

Horas después de que comenzaran las asambleas en Iowa el lunes, funcionarios locales expresaron preocupación por los informes de votación, plantearon dificultades al usar la nueva aplicación para informar sus resultados y se quejaron por los largos tiempos de espera para informar los resultados por teléfono.

El martes, los aspirantes ya habían viajado a New Hampshire, el próximo estado en el calendario 2020, mientras trataban de inclinar la falta de resultados a favor de sus propias campañas.

Una fuente demócrata dijo a CNN que el problema parecía estar relacionado con un error de codificación importante en la aplicación que se descubrió una vez que los datos comenzaron a fluir hacia el Partido Demócrata de Iowa. Los funcionarios del partido comenzaron a ver discrepancias en las tres corrientes de datos: cómo los votantes se alinearon por primera vez con los aspirantes en sus sitios de asambleas; las alineaciones finales después de que aquellos aspirantes con menos del 15% de apoyo fueron eliminados en cada sitio; y los equivalentes delegados estatales que ganaron en cada sitio.

La fuente dijo que les tomó tiempo a los funcionarios del partido identificar el problema, y señaló que no había un problema con los datos sin procesar que estaban ingresando.

Algunos candidatos se quejaron de cómo los demócratas de Iowa manejaron la divulgación de datos después de los largos retrasos.

Warren dijo el martes a periodistas en New Hampshire que el Partido Demócrata de Iowa debería haber esperado y haberlo liberado todo de una vez.

“Simplemente no entiendo lo que significa liberar la mitad de los datos”, dijo después de una reunión en Keene. “Así que creo que deberían reunirlos y publicar todos los datos, eso es lo que necesitamos”.

En el evento, calificó la carrera como “una carrera reñida entre tres en la cima”.

La campaña de Sanders destacó las cifras de votos populares, que mostraron que con el 62% de los recintos contados, él superaba por poco a Buttigieg.

“Queremos agradecer a la gente de Iowa. Nos complace que en los datos parciales publicados hasta ahora esté claro que en la primera y segunda ronda más personas votaron por Bernie que cualquier otro aspirante”, dijo Jeff Weaver, asesor principal de Sanders, en un comunicado.

En su primera parada en la campaña de New Hampshire, Biden parecía aliviado de irse de Iowa.

“Dios, es bueno estar en New Hampshire”, dijo Biden cuando comenzó su discurso en un gimnasio de Girls Inc. en Nashua. “No tienen idea de lo felices que estábamos de ir a New Hampshire y Nashua”.

La campaña de Biden ha sido más agresiva al desafiar la legitimidad de los resultados en Iowa debido a los largos retrasos. En una carta dirigida al partido estatal el lunes por la noche antes de la primera llamada telefónica con las campañas, la asesora general de Biden, Dana Remus, escribió que “las campañas merecen explicaciones completas e información relevante sobre los métodos de control de calidad que está empleando, y una oportunidad de responder, antes de que se publique cualquier resultado oficial”. Eso no parece haber sucedido.

Kate Bedingfield, directora de comunicaciones de Biden, dijo a John Berman de CNN el martes por la mañana que “tenemos preocupaciones reales sobre la integridad del proceso, y creo que hubo algunos fallos significativos en el proceso anoche que deberían preocupar a los votantes”.

“Si tiene un proceso en el que no puede estar seguro de que los resultados que se informan reflejan los votos que las personas emitieron anoche en el proceso, eso es una preocupación real”, dijo Bedingfield.

Klobuchar, haciendo campaña en Portsmouth, New Hampshire, dijo que está feliz de no estar más atada a Washington por el juicio político de Trump, ya que ella, Warren y Sanders estuvieron en el Senado durante muchos de los días finales en Iowa.

“Estaré en un campo de juego parejo”, dijo. “Porque estoy en New Hampshire y quiero que me ayuden, voten por mí y así ganaremos, no solo en las primarias sino en noviembre”.

Jeff Zeleny, Dan Merica y Mark Preston de CNN contribuyeron a este informe.