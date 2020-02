Athletic de Bilbao echa de la Copa del Rey al inexpresivo Barcelona de Setién

Gerard Piqué trata de contener a Iñaki Williams. Crédito: Twitter @AthleticClub

(CNN Español) — Cuando el partido pedía un rato más de fútbol para resolverse, aparece Williams, anticipando a Busquets, y despachar al Barcelona de la Copa del Rey. A los 93 minutos metió un frentazo para darle un tinte de hazaña a la clasificación.

Williams, Iñaki Williams, desencadenó la locura colectiva en San Mamés. Él y sus compañeros están en semifinales.

El Barcelona de Setién no enamora desde el juego. Carece de profundidad y no ha encontrado la forma de disimular la ausencia del 9, Luis Suárez. Mantiene el estilo de posesión de balón pero eso no parece ser suficiente, al menos no lo fue en territorio vasco. Impuso su estilo, eso es verdad, pero las opciones de marcar no abundan (sobraron, eso sí, las tarjetas amarillas, hubo 9).

Después de un discreto primer tiempo, logró adelantar las líneas para jugar más cerca del arco contrario, algo que tampoco fue la solución. Messi tuvo la más clarita, recién a los 88, pero el pie zurdo de Unai Simón le dejó el grito de gol atragantado al argentino.

Cuando todo nos aprontábamos para la prórroga, inclusive los jugadores del Bilbao que ya intentaba apurar el reloj sin jugar demasiado, cae el centro desde la derecha que encuentra la cabeza de Williams y fue demasiado para el intento desesperado de ter Stegen por evitarlo.

En la polémica mesa del café quedará la discusión sobre un posible penal sobre De Jong o el lamento por la salida de Piqué a diez del final. Lo cierto es que Barcelona volvió a ser incapaz de trasladar esa superioridad en la tenencia de balón, al resultado.

Williams se vistió de héroe para eliminar al equipo culé que cada vez presenta mayores incertidumbres en su juego.

Copa del Rey last 4:

Real Sociedad

CD Mirandés

Athletic Bilbao

Granada CF Please let there be a Basque Final

pic.twitter.com/4pohuGiF65 — Jasper (@YASPR_) February 6, 2020

“Se han encontrado ese gol al final cuando no había capacidad para reaccionar”, dijo Setien al finalizar el partido.

🔊 @QSetien: "El equipo ha dado muy buena imagen y ha sido superior. Nos está faltando un poco más de acierto pero llegará" #CopaBarça pic.twitter.com/x388BzeQzn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 6, 2020

🎙️ @Williaaams45 🗣️ “Cuando no te dan las piernas, hay que tener fe y corazón” 🗣️ “Es el sueño de todo jugador del Athletic. Ojalá que este gol sirva para llegar a la final” 🗣️ "San Mamés nos ha llevado en volandas. Esto va por ellos"#AthleticBarça 🏆 pic.twitter.com/VdnGDMfJ7W — Athletic Club (@AthleticClub) February 6, 2020

La derrota azulgrana se da luego de la crítica hecha por Lionel Messi al director deportivo del club, Eric Abidal, quien acusó a los jugadores de no trabajar lo suficiente cuando estaban bajo el mando de Ernesto Laverde.

Los comentarios de Messi, el liderazgo de su máximo rival en La Liga y ahora esta eliminación en cuartos de final de la Copa del Rey, han hecho pensar incluso si el 10 argentino continuará la próxima temporada en el equipo culé.

Athletic Bilbao sacó a Barcelona de la #CopaDelRey 🏆🇪🇸. Fue 1-0, con gol de Iñaki Williams a los 48 del ST. Athletic no gana la Copa desde 1984.

Real Sociedad no la consigue desde 1987.

Granada y Mirandés nunca la conquistaron. pic.twitter.com/YsmCPYb5k7 — VarskySports (@VarskySports) February 6, 2020

Horas antes, en la misma jornada de este torneo, la Real Sociedad eliminó al Real Madrid al imponerse 3-4 en el estadio Santiago Bernabéu.

Con información de Diego Tabares.