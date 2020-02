Las 5 cosas que debes saber este 6 de febrero: Trump absuelto

Terminó finalmente el juicio político y Trump fue absuelto. Juan Guaidó visitó la Casa Blanca. ¿Qué opinas de acabar los puentes vacacionales? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad. Suscríbete al newsletter

Trump, absuelto del juicio político

La mayoría republicana del Senado se impuso para absolver al presidente de EE.UU., Donald Trump, de los dos cargos de juicio político en su contra: abuso de poder y obstrucción al Congreso. Mitt Romney fue el único republicano que votó para condenar a Trump en uno de los cargos. Pero no terminan las investigaciones: esto es lo que podría pasar ahora.

Más:

La pregunta clave tras el discurso del estado de la Unión

Los seguidores de Trump ven a un aliado en la Oficina Oval y a un acérrimo defensor de las políticas sobre armas, religión, aborto e inmigración, dice Stephen Collinson en un análisis. Por eso es probable que vuelvan a votar por él en noviembre en cantidades superiores a las de 2016, añade el analista. Pero para Collinson la pregunta en las próximas elecciones es si el autoproclamado milagro económico de Trump puede convencer a un número suficiente de estadounidenses para que apoyen su enfoque cuatro años más.

Mira además:

Coronavirus: cifras en aumento

El brote de coronavirus ha matado a cientos de personas en todo el mundo, la mayoría de las cuales se encuentran en China, y contagiado a más de 28.000 personas en más de 25 países. Cerca de 60 millones de personas permanecen en cuarentena parcial o total en sus ciudades en China, y tres de estas ciudades reportan más de mil casos confirmados. Todas las personas que ingresen a Hong Kong desde China continental serán puestas en cuarentena durante 14 días. Alrededor de 3.700 personas están retenidas en un barco en Japón, incluidos 400 estadounidenses, después de que un pasajero que había salido del barco dio positivo al virus.

Mira:

Guaidó en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el líder de la oposición venezolana y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, en la Casa Blanca el miércoles. Guaidó recorrió los pasillos de la Casa Blanca al lado de Trump, quien le ha dado su respaldo reconociéndolo como presidente interino de Venezuela. Además, fue uno de los invitados en el discurso del estado de la Unión de este martes.

¿Qué opinas de acabar los puentes vacacionales?

Andrés Manuel López Obrador anunció una reforma para quitar los puentes vacacionales en fechas históricas. “Los niños en las escuelas hablan de puentes pero no del por qué no asisten a la escuela un viernes o lunes como acaba de suceder, y resulta que (…) nadie recuerda que se promulgó la Constitución”, aseguró López Obrador. El mandatario dijo que aunque la propuesta cause polémica, terminando el ciclo escolar actual propondrá reformas “para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica”, pues considera que es fundamental. ¿Estarías de acuerdo con una reforma así en tu país?

A la hora del café

Robert Pattinson es ‘el hombre más guapo del mundo’

El diario Daily Mail lo nombró así con base en lo que dice el cirujano plástico Julian De Silva, quien se fundamenta en la“ciencia” del número áureo.

¿Dónde está el invierno?

Varios países acaban de vivir el enero más caliente que se ha registrado, superando el récord marcado en 2016, según informó el Servicio de Cambio Climático Copernicus.

EE.UU. despliega un nuevo tipo de arma nuclear vista como clave para contrarrestar a Rusia

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desplegaron una nueva arma nuclear de baja potencia lanzada por submarinos, algo que el Pentágono considera fundamental para contrarrestar la amenaza que representa el arsenal de armas nucleares tácticas más pequeñas de Rusia.

LG no asistirá al Mobile World Congress por expansión del coronavirus

La compañía dice que su decisión “elimina el riesgo de exponer a cientos de empleados de LG a viajes internacionales que ya se han vuelto más restrictivos a medida que el virus continúa propagándose a través de las fronteras”.

La cifra del día

Más de US$ 7.000 millones

El SARS le costó a las aerolíneas alrededor del mundo US$ 7.000 millones. El brote de coronavirus probablemente será mucho peor, dicen expertos.

La cita del día

“Con gran tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años”

Michael Douglas confirmó que su padre, el legendario intérprete Kirk Douglas, murió este miércoles.

Y para terminar…

Descubren la estructura de madera más antigua del mundo

Arqueólogos han descubierto la estructura de madera más antigua que se haya encontrado. Los expertos creen que el pozo de agua hecho de madera fue construido alrededor del año 5256 a.C. por los agricultores de la zona de la actual República Checa, donde fue hallada.