Los hoteles Atari están inspirados en la serie “Stranger Things”

El primer hotel Atari que se abrirá será en la ciudad de Phoneix, Arizona, pero se busca que a futuro la Ciudad de México sea la primera ciudad de Latinoamérica que tenga un hotel (Foto cortesía Hoteles Atari)

(CNN Español) — En los últimos años se han inaugurado diversas marcas de hoteles que van más allá de las tradiciones como Hard Rock, Cartoon Network, Star Wars y Virgin, entre otras. Pero el 26 de enero se anunció el lanzamiento de una cadena basada en una consola de videojuegos de la década de los 80: Atari Hotels.

Conversamos con Napoleon Smith III, jefe creador de la marca, aseguró vía telefónica que la serie “Stranger Things” fue su inspiración para este concepto de hoteles.

“Estaba viendo una noche la serie ‘Stranger Things’, de Netflix, y vi que apareció una consola de Atari y me dije que extrañaba los días en los que jugaba con mi Atari, en esos días divertidos en los que me juntaba con mis amigos y familia a jugar. Pensé lo divertido que sería traer de regreso esta consola, pero no quería traer los juegos, sino estar dentro de esta consola tan icónica y fue entonces que pensé en lo genial que sería construir un hotel, no solo para los que crecimos jugándolo, sino para las nuevas generaciones”, explica Smith III.

¿Qué ofrecerá el hotel?

“Será un hotel en el que los huéspedes tendrán diversas experiencias sensoriales. Más allá de contar con los servicios de un hotel se añadirán cuestiones digitales nunca antes vistas en un hotel. Lo más importante es que tendremos un sitio para E Sports en donde se celebren diversos torneos para jóvenes. Tendremos una sección nostálgica, en donde se podrán jugar los clásicos juegos. Los cuartos serán lo mejor porque tendrán la tecnología más reciente para jugar todos los videojuegos, algunos tendrán ese toque nostálgico, en donde los huéspedes podrán tener fiestas de videojuegos en las que podrán cenar cereal con leche”, asegura Napoleon Smith III, quien tiene raíces mexicanas.

¿Es una moda que se estén construyendo marcas alrededor de marcas como los hoteles Hard Rock, Cartoon Network y la extinta línea aérea TWA, en una terminal del aeropuerto JFK, en Nueva York?

“Creo que son marcas que hoy en día son considerados icono pop por ser divertidas. A mí no me interesa hospedarme en una cadena que me ofrezca almohadas que me las vendan como las mejores, quiero hospedarme en un hotel que me recuerde la época en la que me divertía de niño, que tengan nostalgia de mis viajes familiares. Muchos huéspedes buscan divertirse de igual forma en un hotel”, afirma el ejecutivo de Atari.

No hay todavía fecha exacta de la inauguración de la primera sede del Hotel Atari, pero será una cadena en donde los fanáticos de los videojuegos pasarán noches y noches enteras jugando entre ellos y haciendo amigos que también son fanáticos de Pac-Man, Pong, Space Invaders y Asteroids, entre los videojuegos más recientes.