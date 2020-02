Ganadores y perdedores del octavo debate demócrata, según Chris Cillizza

Lo más destacado del foro demócrata de New Hampshire 3:53

(CNN) — Los siete principales candidatos presidenciales demócratas se vieron frente a frente el viernes por la noche a solo días antes de las primarias de New Hampshire, un asunto de ida y vuelta que habló de lo que está en juego en la pelea por nominación de 2020.

Vi el debate, tomé notas y tuiteé. A continuación, mi opinión sobre lo mejor y lo peor de lo acontecido esa noche.

GANADORES

Pete Buttigieg: El exalcalde de South Bend, Indiana, entró en el debate como el candidato con el mayor impulso en la carrera, y nada de lo que sucedió durante las más de dos horas en Saint Anselm College cambiará esa dinámica. Buttigieg estuvo en control la mayor parte de la noche, respondiendo una pregunta sobre si él habría ordenado un ataque contra el comandante iraní Qasem Soleimani y, astutamente, apoyándose fuertemente en su propio servicio militar. Buttigieg también se benefició del hecho de que las otras seis personas en el escenario parecían apenas interesadas en dispararle duro (y quedarse con ellas por más de una sola línea de aplausos). La pregunta más dura de la noche vino de Linsey Davis de ABC, quien presionó a Buttigieg sobre el aumento de arrestos de ciudadanos negros durante su tiempo como alcalde. Pero con un breve seguimiento de la senadora Elizabeth Warren, ninguno de los otros candidatos presionó el caso.

Amy Klobuchar: una y otra vez, Klobuchar realiza fuertes actuaciones de debate y termina con poco que mostrar en términos de votos y encuestas. Bueno, la senadora de Minnesota lo hizo nuevamente el viernes por la noche. Pienso que Klobuchar tuvo el mejor momento de cualquier candidato en el debate cuando usó una pregunta sobre la riqueza personal de Michael Bloomberg para hablar sobre su dura educación. Y su declaración final (un elogio a la necesidad de un retorno a la empatía), fue la mejor de su clase. ¿Importará? Aún no lo ha hecho. Pero Klobuchar merece crédito por poner repetidamente su mejor empeño.

Bernie Sanders: Si Buttigieg tuvo el mayor impulso en el debate, Sanders estaba justo detrás de él. Y por la misma lógica, hubo muy poco en este debate que pueda quitarle apoyo al senador de Vermont. Si bien Sanders recibió algunos de los candidatos más moderados en el campo, nunca enfrentó ningún tipo de contraste con Warren, quien, en teoría, está compitiendo con él por el ala liberal. Una y otra vez, desde la atención médica hasta el medio ambiente y las cárceles privadas, Sanders abrazó en voz alta y orgullosa sus puntos de vista decididamente liberales. Y, a juzgar por los resultados de Iowa y las encuestas de New Hampshire, a muchos votantes demócratas les gustan esas opiniones.

Michael Bloomberg: Claro, Warren y Klobuchar atacaron al exalcalde de la ciudad de Nueva York por sus formas de gasto libre en la carrera hasta la fecha. Pero Bloomberg y su gente estaban encantados de que los moderadores de ABC hayan considerado apropiado hacer una pregunta sobre su impacto en la carrera en un debate donde ni siquiera estaba en el escenario. Que Bloomberg fuera mencionado significa que él es importante, que es el primer paso (de muchos) hacia un camino plausible hacia la nominación.

PERDEDORES

Joe Biden: A diferencia de Sanders y Buttigieg, el ex vicepresidente necesitaba algo en este debate para cambiar su trayectoria. No estoy seguro de que lo haya obtenido. (El mejor momento de Biden fue su llamado a la audiencia para apoyar al teniente coronel despedido Alexander Vindman). Biden recibió el mensaje de que necesitaba ser más contundente y más agresivo en el ataque; él fue ambos (aunque los intentos de contundencia a menudo me parecían viejos gritos). Biden comenzó el debate (literalmente en la primera pregunta), al reconocer que “probablemente recibiré un golpe aquí” en referencia a las primarias del martes en New Hampshire. En repetidas ocasiones defendió la “política del pasado” al insistir en que había hecho mucho bien por el país en esos años. Incluso si eso es cierto, los debates (y las carreras) rara vez se ganan centrándose en el pasado.

Elizabeth Warren: Junto con Buttigieg y Klobuchar, Warren es claramente uno de los debatidores más hábiles en el campo. Y volvió a ser bastante sólida el viernes, utilizando un tiempo de conversación algo limitado (lo cual era extraño) para hacer su argumento optimista de por qué sus soluciones liberales preferidas son la forma correcta de resolver los problemas del país. Entonces, ¿por qué terminó en el lado perdedor? Debido a que Warren terminó un tercero distante detrás de Buttigieg y Sanders en Iowa, y la mayoría de las encuestas que he visto en New Hampshire vuelve a tener su tercer lugar. A pesar de esa posición, parecía completamente reacia a dibujar cualquier cosa que no fuera el contraste más tibio con los dos favoritos. Tal vez Warren y su equipo saben algo que no sé sobre el electorado de New Hampshire (¡no sería la primera vez que pasa eso!), pero es difícil para mí verla cambiar de opinión simplemente reiterando lo que ha sido sus principales puntos a lo largo de la campaña.

Tom Steyer / Andrew Yang: Ambos parecen hombres muy agradables. (Conocí a Yang y puedo dar fe de esto). Pero ninguno parecía pertenecer a ese escenario. Pero ninguno parecía pertenecer a ese escenario. Steyer trató desesperadamente de meterse en cada debate que estaban teniendo los principales candidatos, pero se encontró a sí mismo golpeado repetidamente. Yang apenas habló. Fue una noche olvidable para ambos.

Iluminación: ¿Fui solo yo quien se obsesionó con el hecho de que las caras de los candidatos estaban bien iluminadas pero sus manos estaban básicamente en la oscuridad? Solo una cosa extraña, particularmente para esos candidatos, (Bernie, te estoy mirando), que gesticularon con sus manos (apagadas).