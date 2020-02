La Casa Blanca pedirá menos fondos para el muro fronterizo en nuevo presupuesto

Trump planearía conseguir US$ 7.200 para el muro 0:38

(CNN) — La Casa Blanca le pedirá al Congreso en su próxima propuesta de presupuesto una menor financiación del muro fronterizo que en años anteriores, confirmó un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

La propuesta de presupuesto, que se enviará el lunes, solicitará solo US$ 2.000 millones para la construcción de un muro; el año pasado, la Casa Blanca inicialmente solicitó US$ 5.000 millones, que no obtuvo del Congreso. Ha solicitado hasta US$ 8.6 mil millones en solicitudes anteriores.

Si bien el número en el próximo presupuesto es más bajo que lo que la administración Trump solicitó anteriormente, aún es más alto que lo que los legisladores han proporcionado para la financiación del muro en el pasado. El acuerdo de gastos alcanzado por el Congreso en diciembre mantuvo los fondos del muro en el mismo nivel, menos de US$ 1,4 mil millones, que se reservaron para el muro el año anterior.

La financiación para el muro fronterizo ha sido un punto importante en las conversaciones de apropiación entre la administración y el Congreso. En 2018, el presidente permitió que el gobierno cerrara, y no se le dio el dinero solicitado para su muro. Desde entonces, la Casa Blanca ha explorado diferentes formas de pagar el muro, como desviar fondos de proyectos de construcción militar.

El Wall Street Journal informó por primera vez los detalles de la solicitud del muro.