Nominados a los Oscar: Joker lidera con 11 nominaciones. Mira la lista completa aquí

(CNN Español) — Las nominaciones para los 92 ° Premios de la Academia fueron anunciados en enero y esta noche se conocerán a los ganadores.

Los actores John Cho e Issa Rae leyeron los nominados de este año en vivo desde Los Ángeles.

El análisis de Juan Carlos Arciniegas:

El drama cómico oscuro “Joker” lideró entre las películas nominadas con 11.

“Ford v Ferrari”, “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women”, “Once Upon a Time … in Hollywood”, “Marriage Story”, “Parasite”, y “1917” compiten por la mejor película este año.

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para diversificar la membresía de la Academia, las mujeres quedaron excluidas de la categoría de mejor directora.

La ceremonia de entrega de premios de este año se emitirá el 9 de febrero en ABC.

Como fue el caso el año pasado, no habrá anfitrión.

Nominados a los Premios Oscar:

Actor principal

1 de 5 | El español Antonio Banderas busca su primera estatuilla de Oscar gracias a su interpretación como Salvador Mallo en la película de Pedro Almodóvar Dolor y Gloria. / Crédito: Rodin Eckenroth/Getty Images 2 de 5 | Esta nominación de Leonardo DiCaprio por su papel en Once Upon a Time in Hollywood es la primera desde que ganó esta misma categoría en 2016 con la película The Revenant, que representa su único premio de la Academia./ Crédito: Kevin Winter/Getty Images 3 de 5 | Esta es la segunda nominación al Oscar de Adam Driver, pero la primera en la categoría de mejor actor principal por su rol de Charlie en Marriage Story. / Crédito: Rich Fury/Getty Images 4 de 5 | Joaquin Phoenix, con su interpretación de Arthur Fleck (Joker) es el favorito para llevarse la estatuilla. Sería su primera estatuilla de la Academia después de 3 nominaciones./ Crédito: Tristan Fewings/Getty Images 5 de 5 | Jonathan Pryce recibe su primera nominación al Oscar por la interpretación del papa Francisco en la película The Two Popes.

Antonio Banderas

Leonardo DiCaprio

Adam Driver

Joaquin Phoenix

Johnathan Price

Actriz principal

1 de 5 | La británica Cynthia Erivo está nominada por su papel de Harriet Tubman en el filme Harriet, que retrata la vida de una mujer que escapa de su vida como esclava y se convierte en una de las luchadoras por la libertad más conocida de EE.UU. / Crédito: Morgan Stanley/Alfre Woodard 2 de 5 | Scarlett Johansson recibe su primera nominación a un premio Oscar en esta categoría por el drama Marriage Story. También tiene otra nominación en mejor actriz de reparto por su papel en la sátira Jojo Rabbit. / Crédito: TOLGA AKMEN/AFP via Getty Images 3 de 5 | Charlize Theron está nominada por su papel como Megyn Kelly en el filme Bombshell. Theron es ganadora de un premio de la Academia en 2004 por su rol en la película Monster. / Crédito: Tristan Fewings/Getty Images 4 de 5 | Renée Zellweger está nominada por su rol de Judy Garland en la película Judy y es una de las favoritas. Es la cuarta nominación a un premio de la Academia, y ganó en 2004 con la película Cold Mountain. / Crédito: Kevin Winter/Getty Images 5 de 5 | A pesar de su corta edad (25 años), Saoirse Ronan tiene en su carrera 4 nominaciones al premio Oscar. En esta edición está nominada por su rol de Jo March en la película Little Women.

Cynthia Erivo

Scarlett Johanson

Saorise Ronan

Charlize Theron

Renee Zellweger

Mejor director

1 de 5 | Martin Scorsese vuelve a estar en la lista de nominados a los premios de la academia, esta vez por el largometraje The Irishman, que lo vuelve a reunir con Al Pacino, Robert De Niro y Joe Pesci. Scorsese obtuvo un premio Oscar en 2007 por The Departed. / Crédito: Dia Dipasupil/Getty Images 2 de 5 | Todd Phillips le apunta a ganar su primer premio de la Academia en esta categoría por el drama Joker. En 2007 obtuvo una nominación a mejor guion adaptado por la comedia Borat. 3 de 5 | Sam Mendes es uno de los contendores más fuertes en esta categoría por su trabajo con el drama histórico 1917. El director ya había ganado un Oscar en esta categoría en el año 2000 con la película American Beauty. / Crédito: Kevin Winter/Getty Images 4 de 5 | El surcoreano Bong Joon Ho está nominado por primera vez a un premio de la Academia por la película Parasite. / Crédito: Rodin Eckenroth/Getty Images 5 de 5 | Quentin Tarantino tiene dos premios Oscar por mejor guion original (Pulp Fiction en 1994 y Django Unchained en 2013) pero todavía no lo ha ganado en la categoría de director. Esta sería una nueva oportunidad por la película Once Upon a Time in Hollywood. / Crédito: Rachel Murray/Getty Images

The Irishman – Martin Scorsesse

The Joker – Tod Phillips

1917 – Sam Mendes

Once Upon a Time in Hollywood – Quentin Tarantino

Parasite -Bong Joon-ho

Mejor Película

1 de 9 | Ford vs. Ferrari. Cuenta la historia del constructor de autos Carrol Shelby y el piloto Ken Miles en la fabricación de un auto de carreras que pudiera ganarle a Ferrari en la carrera de Le Mans de 1966. 2 de 9 | The Irishman. Un veterano de la segunda guerra mundial reflexiona sobre su vida como estafador y asesino de la mafia. 3 de 9 | Joker. Un vistazo al origen de uno de los personajes más reconocidos del universo de DC Cómics y el villano por excelencia de Ciudad Gótica. 4 de 9 | Jojo Rabbit. Una sátira ambientada en la segunda guerra mundial, que retrata la vida de un niño (que tiene como amigo imaginario a Adolf Hitler) cuando descubre que su madre esconde a una joven judía en su ático. 5 de 9 | Little Women. Adaptación de la novela de la escritora estadounidense Louisa May Alcott. 6 de 9 | Marriage Story. Retrato de la separación de una joven pareja y su hijo, y el divorcio inminente. 7 de 9 | 1917. Relata la misión de dos soldados británicos en la primera guerra mundial para detener un ataque que resultará en una masacre del enemigo. 8 de 9 | Once Upon a Time in Hollywood. Ambientada en Los Ángeles en 1969, dos personajes de la industria del cine luchan por abrirse camino en un sector y una ciudad que ya casi no reconocen. 9 de 9 | Parasite. Codicia, discriminación y un misterioso intruso son algunos de los ingredientes de este thriller.

Ford vs. Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Actriz de reparto

1 de 5 | Hollywood celebra la 92 versión de los Premios de la Academia el 9 de febrero de 2020. La película Joker lidera la lista con 11 nominaciones. Kathy Bates está nominada a Mejor actriz de reparto por su papel en la película "El caso de Richard Jewell". Bates interpreta a Bobi Jewell en este filme que cuenta la historia del guardia de seguridad Richard Jewell, quien salva miles de vidas de la explosión de una bomba en los Juegos Olímpicos de 1996, pero es vilipendiado por la prensa que informa falsamente que él era un terrorista. (Crédito: Paras Griffin/Getty Images for Warner Bros.) 2 de 5 | La actriz Laura Dern fue nominada a esta categoría por interpretar al personaje Nora Fanshaw, una abogada que ayuda con su divorcio a la protagonista, Nicole (Scarlett Johansson), en Historia de un matrimonio, del director Noah Baumbach. (Crédito: Kevork Djansezian/Getty Images for Turner) 3 de 5 | Además de estar nominada a Mejor actriz protagónica por Historia de un matrimonio, Scarlett Johansson también tiene una nominación a Mejor actriz de reparto por su participación en "Jojo Rabbit" con su personaje de Rosie. La película de Taika Waititi cuenta la historia de un niño alemán y su amigo Hitler imaginario, que es interpretado por el director. (Crédito: VALERIE MACON/AFP via Getty Images) 4 de 5 | Florence Pugh interpretó a Amy March en "Mujercitas". La película es un enfoque novedoso de la directora Greta Gerwig para volver a contar el clásico cuento de Louisa May Alcott, que ha sido tanto un éxito de la crítica como comercial. (Crédito: Tim P. Whitby/Getty Images for Sony Pictures Releasing UK) 5 de 5 | Margot Robbie, nominada por su rol en Bombshell.

Kathy Bates – Richard Jewel

Laura Dern – Marriage Story

Scarlett Johanson – JoJo Rabbit

Florence Pugh

Margot Robbie – Bombshell

Actor de reparto

1 de 5 | El 9 de febrero de 2020 se celebra la versión 92 de los Premios de la Academia. Tom Hanks está nominado a Mejor actor de reparto por interpretar a Fred Rogers en la película A Beautiful Day in the Neighborhood, basada en una historia de la vida real sobre la amistad de Fred Rogers y el periodista Lloyd Vogel. La película está dirigida por Marielle Heller. Navega por la galería para ver los otros nominados a esta categoría. (Crédito: Lacey Terrell) 2 de 5 | Anthony Hopkins (a la izquierda) está nominado por su actuación del papa emérito Benedicto XVI en la película de Netflix, "Los dos papas". La película cuenta la historia detrás de los muros del Vaticano cuando el conservador papa Benedicto XVI da un paso al costado y da paso al papa Francisco (Jonathan Pryce), quien deberá encontrar un terreno común para forjar un nuevo camino en la Iglesia católica. 3 de 5 | Joe Pesci (izquierda) está nominado por su papel como Russell Bufalino en The Irishman. La película dirigida por Martin Scorsese fue nominada a 10 premios Oscar, incluyendo Mejor película. Esta costosa producción sigue las actividades de un sicario durante cuarenta años. (Crédito: Netlfix US) 4 de 5 | "Once Upon a Time...in Hollywood" recrea la historia de la meca del cine en 1969 desde la visión del director Quentin Tarantino en su novena película. Brad Pitt, que interpreta Cliff Booth, un doble de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), está nominado a Mejor actor de reparto este año. 5 de 5 | Al Pacino comparte nominación con Joe Pesci, también por The Irishman. / Crédito: Gareth Cattermole/Getty Images

Tom Hanks – A Beautiful Day in the neighborhood

Anthony Hopkins – The Two Popes

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt – Once Upon a time in… Hollywood

Diseño de vestuario

The Irishman

JojoRabit

Joker

Little Women

Once Upon a time in… Hollywood

Mezcla de sonido

Ad Astra

Ford vs. Ferrarri

Joker

1917

Once Upon a time… in Hollywood

Edición de sonido

Ford vs. Ferrari

Joker

1917

Once Upon a time in… Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

Música original

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Corto de acción

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors Window

Saria

A Sister

Documental

American Factory

The Cae

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Película Extranjera

Corpus Christi – Polonia

Honeyland – Macedonia del norte

Les Miserables – Francia

Pain and Glory – Spain

Parasite – Corea del Sur

Edición

Ford vs. Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Cinematografía

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Once Upon a time in… Hollywood

Efectos visuales

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Maquillaje

Bombshell

Joker

Judy

Malificent: Mistress of Evil

1917

Mejor película animada

Cómo entrenar a tu dragón: el mundo perdido

I lost my body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Película animada corta

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Guión adaptado

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

Guión original

Knives out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time… in Hollywood

Parasite