La crisis del coronavirus podría hacer que cierren varias plantas automotrices en todo el mundo

Nueva York (CNN Business) — El costo humano del brote de coronavirus en China es trágico, creciente y evidente. Y el costo para las empresas de todo el mundo también podría ser grave en las próximas semanas.

Los fabricantes de todo el mundo dependen de piezas de China para mantener sus propias cadenas de suministro. Los expertos temen que las fábricas de todo el mundo puedan detenerse si muchas de las plantas en China permanecen cerradas esta semana.

Las plantas automotrices podrían estar entre las primeras en sentir el impacto. Esto se debe al gran tamaño de la industria china de autopartes y al hecho de que no se puede construir un automóvil con solo el 99% de sus piezas.

“Solo se necesita una parte faltante para detener una línea de producción”, dijo Mike Dunne, consultor de la industria automotriz en Asia y ex jefe de operaciones de General Motors en Indonesia.

Dunne dijo que ha habido muchos ejemplos en el pasado en los que problemas como un incendio o un desastre natural hacen cerrar una sola planta proveedora y pueden afectar las plantas automotrices en todo el mundo. Esto podría ser mucho peor dependiendo de cuán generalizado se vuelva el cierre de las plantas debido al virus.

China es un importante proveedor de piezas para plantas automotrices en todo el mundo, pues envió casi 35.000 millones de dólares de piezas en 2018, según datos de la ONU. Alrededor de 20.000 millones de dólares en partes chinas se exportaron solo a Estados Unidos en 2018, según la Administración de Comercio Internacional del Departamento de Comercio. Si bien algunas de esas partes van a tiendas minoristas de autopartes, un gran porcentaje de ellas van a líneas de ensamblaje y se utilizan para construir automóviles.

Y los expertos dicen que las partes en riesgo son probablemente mayores que eso, ya que muchas partes chinas, desde chips de computadora hasta tornillos y pernos, no se clasifican simplemente como partes de automóviles de la misma manera que un parachoques o pistón del motor se clasifican de esa manera. Además, las piezas chinas a menudo terminan siendo utilizadas en piezas de automóviles construidas en otros países.

Encontrar reemplazos para todas esas partes no es práctico si el suministro continúa interrumpido, dijo Kristin Dziczek, vicepresidenta del Centro de Investigación Automotriz, un grupo de expertos de Michigan.

“Es difícil decir cuándo comenzará a afectar aquí”, dijo. “Esperaría ver un impacto global en cascada para finales de febrero si la producción china no regresa [esta semana]. Todos los fabricantes de automóviles tienen una sala de guerra de la cadena de suministro en marcha ahora para determinar qué pueden hacer. Pero China es tan grande que no hay forma de que no puedan verse afectados”.

Hasta ahora, la mayoría de las plantas de ensamblaje de automóviles en China están cerradas y están allí para servir al mercado chino. Volkswagen anunció que mantendría sus plantas automotrices chinas cerradas en parte debido a las restricciones de viaje allí y en parte debido a la falta de piezas.

Pero ya ha comenzado a extenderse a las plantas en otros lugares. Hyundai ha cerrado sus plantas de ensamblaje en Corea del Sur, no porque la enfermedad misma se haya propagado allí, sino porque no puede mantener las plantas operando sin partes chinas. La semana pasada, Fiat Chrysler dijo que tiene una planta europea en riesgo por la falta de partes chinas en las próximas dos o cuatro semanas.

Todos los demás fabricantes de automóviles dirán que están monitoreando de cerca la situación en China, pero que es demasiado pronto para decir cuál será el impacto en sus operaciones globales.

“Es una situación muy fluida”, dijo Mary Barra, presidenta ejecutiva de General Motors, la semana pasada cuando habló con los inversores.

Los expertos dicen que la industria automotriz global no ha visto el impacto completo antes porque las plantas habían sido programadas para cerrar para el Año Nuevo Lunar. Muchas plantas de ensamblaje tenían un inventario adicional de piezas para las vacaciones. Si bien el cierre se extendió por una semana debido al brote, la mayoría de las plantas aún no se han quedado sin partes chinas. Pero eso no puede durar.

La posibilidad de paradas generalizadas en las plantas automotrices mundiales es mucho más probable si continúan los cierres de las plantas, dijo Simon MacAdam, economista global de Capital Economics en Londres.

“En este momento es bastante difícil saberlo”, dijo. “Una cadena de suministro es tan fuerte como el eslabón más débil. Por eso hay tanta incertidumbre sobre las estimaciones”.

Incluso si las plantas intentan reabrir, no está claro si podrán operar normalmente debido a la posible escasez de mano de obra, o en el peor de los casos, una mayor propagación de la enfermedad, dijo Dunne. Y conseguir que se envíen las piezas no será lo mismo de siempre.

“Se supone que deben comenzar a volver a trabajar el lunes”, dijo Dunne. “Pero incluso entonces, será vacilante. Algunas ciudades tendrán bloqueos de carreteras, algunas no tendrán vuelos. Vamos a tener un momento interesante a partir de esta semana”.