Más de 100 militares de EE.UU. han sido diagnosticados con lesiones cerebrales tras ataque de Irán a base militar

Exclusivo: Así quedó la base aérea Al-Asad tras ataque 3:36

(CNN) – Más de 100 miembros del servicio militar estadounidense han sido diagnosticados con lesiones cerebrales traumáticas leves a raíz del ataque con misiles que lanzó Irán el pasado 8 de enero contra la base militar de Al-Asad en Iraq, según un funcionario de EE.UU. con conocimiento de la información más reciente.

Esa cifra representa un aumento de al menos 36 casos desde finales de enero, cuando el Pentágono informó que 64 militares fueron diagnosticados con lesiones.

El Pentágono y el presidente Donald Trump dijeron inicialmente que ningún integrante de las tropas había resultado herido o muerto en el ataque con misiles de Irán, que se produjo como represalia por la operación estadounidense con drones, el pasado 2 de enero, en la que murió un alto general iraní.

Varios funcionarios del Pentágono le dijeron a CNN el mes pasado que es probable que el número de casos diagnosticados siga cambiando. Aproximadamente 200 personas que se encontraban en la zona de explosión al momento del ataque han sido evaluadas para detectar síntomas.

Durante una conferencia de prensa en el Pentágono a finales de enero, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, aseguró que la creciente cantidad de casos reportados se debe en parte al hecho de que las lesiones, en su mayoría, entran en la categoría de “traumatismo craneoencefálico leve”, algo que toma algún tiempo mientras los síntomas se manifiestan.

“Todas esas personas fueron examinadas y obtuvimos un número determinado y esa cifra está creciendo, en el caso particular del traumatismo craneoencefálico –que se manifiesta, toma algún tiempo para que se manifieste, no es algo necesariamente inmediato– en algunos casos es eso, en algunos casos no. Así que continuamos con la evaluación”, explicó Milley. “Algunos de ellos han sido evacuados a Europa, algunos han sido evacuados de regreso a Estados Unidos, por lo que hay un enfoque en capas para esto, continuaremos haciéndolo con nuestros profesionales médicos”, añadió.

El mes pasado, Trump dijo que no considera que las posibles lesiones cerebrales sean tan graves como las heridas físicas de combate, minimizando la gravedad de las lesiones sufridas en Iraq.

Ataque iraní parecería ser advertencia fuerte a EE.UU. 3:07

Durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, a Trump se le pidió que explicara la discrepancia entre sus comentarios previos de que ningún miembro del servicio de EE.UU. había resultado herido y los informes de que las tropas estadounidenses fueron tratadas por lesiones sufridas en el ataque.

“No, escuché que tenían dolores de cabeza y un par de cosas más, pero diría, y puedo informar que no es muy grave”, respondió el presidente durante una conferencia de prensa.

Ante los comentarios de Trump el jueves, el secretario de Defensa Mark Esper dijo que el mandatario “entiende la naturaleza de estas lesiones”.

“He tenido la oportunidad de hablar con el presidente. Él está muy preocupado por la salud y el bienestar de todos los miembros de nuestro servicio, especialmente de aquellos que participaron en las operaciones en Iraq, y entiende la naturaleza de estas lesiones”, dijo Esper.

Un influyente grupo de veteranos le exigió a Trump que se disculpe por esos comentarios.

“El VFW espera una disculpa del presidente a nuestros hombres y mujeres de servicio por sus comentarios equivocados”, sostuvo William “Doc” Schmitz, comandante nacional de Veteranos de Guerras Extranjeras, en un comunicado el pasado viernes.

“Y pedimos que él y la Casa Blanca se unan a nosotros en nuestros esfuerzos por educar a los estadounidenses sobre los peligros que los traumatismos craneoencefálicos tienen para estos héroes mientras protegen a nuestra gran nación en estos tiempos difíciles. Nuestros guerreros requieren más que nunca nuestro apoyo total en este ambiente desafiante”, agregó Schmitz.

La forma más común de los traumas craneoencefálicos en el ejército son los leves, según el Centro de Defensa y Lesiones Cerebrales para Veteranos.