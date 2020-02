Nuevo estudio nos abre los ojos sobre cómo se está propagando el coronavirus y cuán poco sabemos sobre la enfermedad

Muere en China el primer estadounidense por coronavirus 0:55

Nota del editor: El Dr. Tom Frieden es el ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. y ex comisionado del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. Actualmente es presidente y director ejecutivo de Resolve to Save Lives, una iniciativa global sin fines de lucro financiada por Bloomberg Philanthropies, la Iniciativa Chan Zuckerberg y la Fundación Bill y Melinda Gates y parte de las Estrategias Vitales globales sin fines de lucro. Las opiniones expresadas en este comentario son únicamente las del autor.

(CNN) — Un estudio publicado el viernes en la revista médica JAMA encontró que el 41% de los primeros 138 pacientes diagnosticados en un hospital en Wuhan, China, supuestamente se infectaron en ese hospital.

Esta es una gran noticia. En inglés simple, significa que casi la mitad de las infecciones iniciales en este hospital parecen haberse propagado dentro del propio hospital. Esto se llama transmisión nosocomial. (Los médicos usan grandes palabras para ocultar cosas malas: nosocomial significa que se contagiaron en el hospital).

Lo que es más, la mayoría de la propagación no parece haber sido el resultado de un llamado “evento superextensor”, en el que un solo paciente transmite la infección a muchas otras personas. En estos eventos, un procedimiento como la broncoscopia, donde un médico inserta un tubo en los pulmones del paciente, puede provocar muchas infecciones.

Esto sería una preocupación, pero no tanto como lo que parece haber sucedido: muchos trabajadores de la salud y muchos pacientes se infectaron en muchas partes del hospital. Además, dado que existe un amplio espectro de infección y que solo se evaluaron pacientes enfermos, es muy probable que haya aún más transmisión en el hospital.

Entonces, al igual que el SARS y el MERS, otros coronavirus, antes, el coronavirus de Wuhan se está propagando en los hospitales.

¿Qué significa esto?

El virus parece ser bastante infeccioso, los trabajadores de la salud tienen un riesgo especialmente alto y necesitamos urgentemente más información sobre cuán infeccioso es el virus. Es posible que el virus sea imposible de contener, al igual que el resfriado común y la influenza no se pueden detener, pero los efectos en la salud y en la sociedad pueden amortiguarse.

Los esfuerzos extraordinarios de China para detener la propagación del virus, incluso si no tienen éxito, pueden frenar su propagación y mejorar la capacidad de China y del mundo para limitar el daño que causa el virus.

¿Qué necesitamos hacer ahora?

Debemos proteger a los trabajadores de la salud y a otras personas que cuidan de personas enfermas. Esto se hace a través de una jerarquía de controles: fuente, ingeniería, administración y personal.

Los controles de origen incluyen alentar a los pacientes que están levemente enfermos a no exponer a otros; exigir a todas las personas enfermas que usen mascarillas faciales; limitar la asistencia al hospital de los visitantes que pueden ser infecciosos; asegurar que los trabajadores de salud enfermos no trabajen; y minimizar el número, y garantizar la seguridad de, procedimientos riesgosos como la broncoscopia y la inducción de esputo, al realizarlos solo en salas de aislamiento.

Los controles de ingeniería incluyen colocar particiones en áreas de triaje, asegurarse de que el aire potencialmente contaminado no se recircula y las superficies se limpian meticulosamente, e implementar precauciones adicionales para casos sospechosos.

Los controles administrativos incluyen preguntar a todos los pacientes si tienen síntomas y tomar su temperatura; exigir que las personas con tos o fiebre usen una máscara facial y aislarlas de otras personas al menos varios metros hasta que se evalúen más a fondo. Es especialmente importante reconocer rápidamente a todos los pacientes potencialmente infecciosos e implementar procedimientos estrictos de control de infecciones y temprano en todas las áreas de todas las instalaciones de atención médica.

Los controles personales incluyen lavado de manos e higiene respiratoria. Pero el uso de máscaras por el público en general (personas sin síntomas que no están cuidando a otros pacientes) tiene poco o ningún beneficio y un daño potencialmente grande si las personas que necesitan máscaras no pueden obtenerlas. Las máscaras escasearán. El uso más importante es para los trabajadores de la salud y aquellos que atienden a pacientes enfermos. En entornos de atención médica, la protección respiratoria reutilizable de forma segura que se puede desinfectar puede ser de vital importancia. Los productos útiles incluyen dispositivos personales de purificación de aire y respiradores elastoméricos. Los pacientes también deben poder cubrirse la boca para reducir la propagación de la infección.

¿Qué más necesitamos saber?

Estamos enterándonos cada vez de más información, pero desafortunadamente, la respuesta es que falta much por saber.

China ha estado trabajando duro para mantenerse al día con las pruebas, la atención y los impactos sociales del virus. Es bueno ver que la información epidemiológica crucial comienza a emerger.

Todavía no conocemos los conceptos básicos sobre quién ha sido evaluado, qué proporción es positiva, cómo está cambiando esto con el tiempo y cuáles son las tasas de positividad por ubicación, semana de pruebas y edad del paciente. Esta es información básica.

Solo un ejemplo: ¿Cuántos niños han sido examinados? ¿El hecho de que haya habido pocas infecciones en los niños refleja la falta de pruebas o la falta de infección?

Entre los que dan positivo, ¿qué proporción desarrolla y no desarrolla enfermedades graves, analizadas por edad, sexo y afecciones médicas subyacentes? ¿Qué proporción muere, analizada por los mismos factores?

Entre todos los pacientes que utilizan instalaciones de salud seleccionadas en Wuhan y en otros lugares, ¿qué proporción de las personas con tos tienen infección, como lo confirman las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de muestras de muestra nasofaríngea? ¿Qué proporción de personas sin tos tiene coronavirus confirmado por pruebas de PCR?

Las respuestas a estas preguntas ayudarán a determinar si el virus ya está circulando ampliamente (es decir, se ha vuelto endémico y no se puede detener), qué proporción de todas las personas con infección tienen una enfermedad grave y si la epidemia está llegando a su punto máximo o no.

¿Qué sigue ahora?

Sólo el tiempo dirá. Los próximos días y semanas determinarán:

Si la transmisión sostenida comienza en otros países, lo que lamentablemente parece probable.

Si lo hace, si puede ser contenido, lo que desafortunadamente parece poco probable.

Cuán grave es la enfermedad entre las personas infectadas, algo que todavía no sabemos.

Hasta que sepamos esta información crítica, no podremos evaluar cuán malo va a ser este nuevo coronavirus y qué medidas de control tienen la mejor probabilidad de desacelerar la propagación.