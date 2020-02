¿Qué es la epilepsia? Esto es lo que necesitas saber sobre el espectro de trastornos que causan convulsiones

(CNN) — Más de 3,4 millones de personas en Estados Unidos son diagnosticadas con epilepsia, pero los investigadores luchan por comprender completamente el espectro de los trastornos neurológicos y sus causas.

La epilepsia es un término general para varios diagnósticos que involucran convulsiones recurrentes. Se considera un espectro de trastornos por su amplia gama de causas, tipos de convulsiones y gravedad del impacto, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares.

En 2019, la familia de la estrella de Disney Channel, Cameron Boyce, quien murió mientras dormía, dijo que su ataque mortal fue causado por la epilepsia.

Durante una convulsión, las neuronas fallan y envían una oleada anormalmente grande y rápida de señales eléctricas al cerebro. Esto puede causar cambios involuntarios en el movimiento del cuerpo, el comportamiento, la sensación y, en algunos casos, la pérdida de conciencia.

Esto es lo que necesitas saber sobre la epilepsia, las convulsiones y su impacto en la salud general de los pacientes.

Los síntomas de la epilepsia varían según su tipo

Los síntomas de la epilepsia se manifiestan de manera diferente en función de su gravedad, desde convulsiones y pérdida de la conciencia hasta un breve lapso de conciencia acompañado de un parpadeo rápido, dice el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares.

Las convulsiones focales ocurren en una parte aislada del cerebro. Los síntomas de estas convulsiones epilépticas varían, desde una intensa sensación de déjà vu y un cambio repentino de humor hasta una sensación de ensueño y movimientos repetitivos como parpadeo, contracciones y deglución.

Las convulsiones generalizadas afectan a ambos lados del cerebro, y los síntomas incluyen la mirada en blanco, temblores, rigidez, sacudidas y pérdida de la conciencia.

Alrededor del 50% de los casos de epilepsia no tienen una causa identificable

La mitad de los casos de epilepsia no tienen una causa conocida. Para la otra mitad, la epilepsia está relacionada con:

Mutación genética: El instituto estima que cientos de genes son atribuibles a la enfermedad. Las mutaciones afectan el funcionamiento neuronal de diferentes maneras, causando diferentes formas de epilepsia. Otras mutaciones genéticas no causan epilepsia, pero pueden aumentar la susceptibilidad de los pacientes a las convulsiones.

Lesión cerebral traumática: Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) encontró que 1 de cada 10 adolescentes desarrollaron epilepsia tres años después de haber sido hospitalizados por traumatismo craneoencefálico.

Condiciones cerebrales: Cuando el cerebro intenta curarse a sí mismo después de trastornos como tumores benignos o enfermedad de Alzheimer, puede alterar inadvertidamente el funcionamiento neuronal. El accidente cerebrovascular, que ocurre cuando se corta el flujo sanguíneo de un área del cerebro, es la principal causa de epilepsia en adultos mayores de 35 años.

Fiebre alta

Enfermedades infecciosas, como el VIH y la meningitis:

La epilepsia a menudo se acompaña de una serie de otras afecciones crónicas, como enfermedades cardíacas, depresión o asma, que pueden complicar el tratamiento, según los CDC.

No todas las convulsiones están relacionadas con la epilepsia

Un diagnóstico de epilepsia requiere que un paciente experimente dos o más convulsiones “no provocadas” que ocurren con al menos 24 horas de diferencia. Las convulsiones “provocadas” o las causadas por factores como fiebre alta, lesión cerebral traumática aguda o disminución de los niveles de azúcar en la sangre no se consideran epilépticas.

No hay cura para la epilepsia, pero se puede controlar en la mayoría de los casos

Alrededor del 70% de las personas diagnosticadas con epilepsia pueden manejar el trastorno con cirugía o medicamentos, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. La medicación antiepiléptica puede disminuir la frecuencia e intensidad de las convulsiones y, en algunos casos, particularmente entre los niños, las convulsiones de los pacientes finales por completo. Al menos la mitad de las personas con un nuevo diagnóstico de epilepsia pueden vivir sin convulsiones después de su primera receta, dice la Clínica Mayo.

Se sugiere cirugía cuando la medicación no puede controlar las convulsiones y los médicos pueden determinar el área exacta del cerebro donde se originan las convulsiones, siempre que la operación en esa área no interfiera con el habla, el lenguaje o la función motora.

Los pacientes con epilepsia resistente al tratamiento que no son candidatos para la cirugía pueden optar por implantar un estimulador del nervio vago en el pecho que envía explosiones eléctricas a través del nervio vago y al cerebro, lo que inhibe las convulsiones hasta en un 40%.

Pero el otro 30% de los pacientes con epilepsia no pueden controlar sus convulsiones con el tratamiento disponible. Si bien la mayoría de las convulsiones no causarán daño cerebral significativo, esta forma del trastorno, llamada epilepsia intratable o resistente al tratamiento, somete a los pacientes a convulsiones frecuentes y no controladas, que pueden poner en peligro la vida.

Una droga hecha con un compuesto de marihuana ha reducido las convulsiones severas en pacientes infantiles

Aunque la epilepsia aún es incurable, los investigadores han desarrollado tratamientos no convencionales para disminuir los efectos de las formas severas. Un estudio de 2017 descubrió que el cannabidiol, un químico en la marihuana que no tiene un efecto psicotrópico, disminuyó la frecuencia de las convulsiones convulsivas en pacientes infantiles con síndrome de Dravet, una forma de epilepsia pediátrica típicamente resistente al tratamiento.

La FDA aprobó el medicamento en 2018 para su uso en pacientes de 2 años en adelante con diagnóstico de síndromes de Dravet y Lennox-Gastaut.

Una de cada 1.000 personas experimentan muerte súbita e inesperada en la epilepsia cada año

Las personas con epilepsia tienen un mayor riesgo de morir repentinamente por razones que los investigadores aún están trabajando para comprender. La muerte repentina e inesperada en la epilepsia, conocida como SUDEP, puede ocurrir en todo el espectro de la epilepsia, sin importar la gravedad o el tipo de ataque.

Un estudio de junio de 2019 encontró que entre 530 participantes con epilepsia, 237 experimentaron SUDEP en el transcurso de ocho años. Más del 70% de las muertes ocurrieron durante el sueño, y la víctima promedio tenía 26 años, aunque SUDEP puede ocurrir a cualquier edad.

A pesar de sus causas desconocidas, los investigadores aconsejan a los pacientes con epilepsia que tomen regularmente las dosis prescritas de medicamentos. De lo contrario, podría aumentar el riesgo de SUDEP.

La epilepsia es más común entre las personas con autismo

Las personas con autismo tienen un 20% más de probabilidades de experimentar epilepsia, pero no se ha demostrado que el trastorno del espectro autista cause epilepsia. Dos síndromes epilépticos en particular, Landau-Kleffner y West, han sido estudiados porque podrían ocurrir conjuntamente con el autismo.

La gravedad de la epilepsia también aumenta para los pacientes con trastorno del espectro autista. En un estudio de 2010 de niños con autismo, más de un tercio de los pacientes también tenían epilepsia resistente al tratamiento.

El vínculo entre los trastornos aún se desconoce.

— Geetha Parachuru de CNN colaboró en este informe.