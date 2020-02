Las 5 cosas que debes saber este 11 de febrero: Crisis en El Salvador

Los cinco escenarios más probables de Nueva Hampshire. Conoce de dónde viene el litio que recarga tu celular y tu auto. Lo último del coronavirus. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad. Suscríbete al newsletter

1

Crisis en El Salvador

Aumenta la tensión entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y los legisladores de la oposición en torno a la aprobación de unos fondos para el plan de seguridad del mandatario. El domingo, Bukele, junto a efectivos militares y de la policía, entró a la Asamblea Nacional exigiendo la aprobación del dinero, pero no hubo quorum en la sesión extraordinaria. El presidente dio un plazo de una semana al Legislativo para que dé luz verde al préstamo. En tanto, el fiscal general dijo que “la Fuerza Armada debe medir sus actos”.

2

Coronavirus: más de mil muertos

El coronavirus de Wuhan ha matado a más de 1.000 personas en todo el mundo desde que comenzó el brote, según las autoridades. Más de 42.000 han sido infectados. La atención se concentra en los cruceros con pasajeros confinados y en cuarentena: “Nadie nos quiere”, fueron las palabras de David Holst, quien, con su esposa, se encuentra varado junto a otros pasajeros en un crucero cerca de la costa de Taiwán. Es “una prisión contaminada”, dice una persona en un crucero en Japón.

Coronavirus: así viven la cuarentena en el crucero en Japón 2:14

Mira además:

3

Los cinco escenarios más probables de Nueva Hampshire

Este martes se realizan las primarias demócratas de Nueva Hampshire. El analista de CNN, Chris Cillizza, presenta los cinco escenarios más probables: una perspectiva de cómo quedarán posicionados Klobuchar, Warren, Biden, Buttigieg y Sanders.

4

Bryan Rusell busca terminar con la discriminación contra los jóvenes con síndrome de Down

Bryan Rusell, un peruano de 27 años, ha sido protagonista, no de uno, sino de varios episodios en los que, asegura, se ha sentido discriminado. Rusell nació con síndrome de Down y cree que la falta de conocimiento e información lo han hecho protagonista de situaciones dolorosas, pero no por ello se ha desanimado. Mira más en Proyecto Ser Humano.

5

5 efectos dañinos de la soledad

Casi todo el mundo se siente solo en algún momento. Para algunas personas, la soledad es una forma de vida, una que puede deberse no a la cantidad de personas a su alrededor sino a la falta de conexión con los demás. Y, según las investigaciones, la soledad crónica puede tener consecuencias adversas para tu salud. Los científicos aún están examinando el vínculo entre la salud mental y física y cómo la soledad afecta nuestros cuerpos.

————–

A la hora del café

Los hitos de los Oscar 2020

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2020 fue una noche histórica. Estos fueron algunos de los hitos de la gala más importante de Hollywood.

Grandes marcas abandonan el Mobile World Congress debido al coronavirus

Los gigantes tecnológicos Amazon y Sony son las compañías más recientes en retirarse del Mobile World Congress. Ericsson y LG Electronics anunciaron la semana pasada que tampoco asistirían al evento, programado para fines de mes.

La cirugía plástica inspirada en filtros y aplicaciones de edición no va a desaparecer

Esta tendencia, a menudo denominada “Dismorfia de Snapchat”, sigue creciendo a pesar de las preocupaciones, dicen los expertos.

Un estudiante se está dejando crecer el pelo para dárselo a su hermana enferma

En lugar de cortarse el pelo y seguir las reglas, Newt Johnson decidió estudiar en casa. Debe alcanzar unos 35,6 centímetros antes de que pueda donar su cabello a su hermana Maggie a través de la organización sin ánimo de lucro Locks of Love.

Conoce de dónde viene el litio que recarga tu celular y tu auto

El litio es el elemento clave para las baterías recargables utilizadas en teléfonos y automóviles de Fórmula E. Pero, ¿dónde se produce y cómo? La respuesta está en Chile.

————–

La cifra del día

US$ 2.000 millones

La Casa Blanca le pedirá al Congreso en su próxima propuesta de presupuesto una menor financiación del muro fronterizo que en años anteriores, confirmó un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

————–

La cita del día

“No es algo de lo que se deba bromear. Estoy enviando todo mi amor y todos mis pensamientos y oraciones a todos en China”.

La estrella de fútbol Dele Alli se disculpó por un video que publicó en Snapchat sobre el brote de coronavirus. El mediocampista del Tottenham Hotspur eliminó el video que publicó el sábado en el que se filmó con una máscara facial y parecía burlarse de un hombre asiático.

————–

Y para terminar…

Niña reacciona a su primera nevada interpretando a Elsa de “Frozen”

Madelyn, una fanática de la película “Frozen”, nunca había visto nieve. Pero cuando finalmente llegó el día, tenía su disfraz de Elsa listo, y sabía exactamente qué hacer.