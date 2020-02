Polémica en Colombia por uso de avión oficial para cumpleaños de una hija del presidente Duque

El presidente de Colombia Iván Duque y su esposa, la primera dama María Juliana Ruiz en agosto de 2018. (Crédito: RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

(CNN Español) – En medio de un aluvión de críticas se encuentra el presidente de Colombia, Iván Duque, y su esposa, la primera dama María Juliana Ruiz, por cuenta del uso de un avión oficial para celebrar el cumpleaños de una de las hijas del mandatario en el Parque Panaca, ubicado en el departamento del Quindío, muy cerca a la ciudad de Armenia y a unos 300 kilómetros de Bogotá, la capital. La información, que fue reportada inicialmente este martes por la emisora Caracol Radio, indica que el pasado viernes 7 de febrero la aeronave no solo trasladó a la primera dama con sus tres hijos: también iba a bordo un grupo de menores en compañía de sus respectivas madres.

La polémica, según detalla la publicación de prensa inicial y quienes opinaron al respecto, es que no se trataría de un viaje oficial, sino que sería para celebrar el cumpleaños de la hija del presidente, un evento que la misma Presidencia confirmó. Mientras en las redes sociales iban creciendo las críticas por este hecho, la Casa Militar de la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que asegura que por instrucciones del presidente y siguiendo los protocolos “el uso de las aeronaves asignadas a la Presidencia de la República ha sido planeado, transparente, austero y administrado de conformidad con el marco jurídico”.

⚠️ #Atención | Comunicado de la Casa Militar de la Presidencia de la República, área encargada de la movilización y seguridad del Señor Presidente @IvanDuque y su familia. pic.twitter.com/RoSHVI0grF — Presidencia Colombia (@infopresidencia) February 11, 2020

El pronunciamiento de Casa Militar añadió que el uso de aeronaves militares brinda “las máximas condiciones de seguridad física y aeronáutica requeridas para garantizar el transporte eficiente de personalidades”, categoría que por “normatividad” incluye al presidente, vicepresidente y sus familias tanto dentro como fuera del país.

Según el consejero, el avión se usó en el contexto que establece manual, y en ese sentido, bajo “los protocolos que se tienen que seguir para proteger a la familia presidencial”. Y añadió: “No hay abuso, no hay un acto ilegal”. Sin embargo, en dicho documento, el apartado de “Transporte especial de personalidades” establece que se trata del “transporte de dignatarios o personalidades de alta relevancia para los intereses de la Nación”, entre los que se encuentran ministros, personal diplomático, mandatarios de otros países y también la familia del presidente, entre otros. Sin embargo, el manual no habla ni especifica el caso de terceros ni de invitados justamente por la aclaración de que son personas relevantes “para los intereses de la Nación”. Y señala que las misiones de transporte especial “contribuyen significativamente al desarrollo y demás fines del Estado”. Al no hablar de terceras personas, por ende, tampoco lo prohíbe.

“Aquí están tratando de decir que el gobierno o el presidente prestó un avión de uso exclusivo del presidente y de la familia presidencial para trasladar a terceros. Una falsedad. Se está diciendo que el avión se trasladó para que los particulares volaran en un avión presidencial. Una falsedad”, aseguró Nassar antes de citar el Manual de Doctrina Básica Aérea y Especial de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), encargada de las aeronaves y los protocolos de seguridad del presidente.

CNN en Español intentó comunicarse con el consejero Hassan Nassar para obtener comentarios sobre esta historia y hasta el momento no ha recibido respuesta. También contactó a la oficina de prensa de la Presidencia, sin que hayan contestado a la solicitud.

Hasta el momento los organismos de control no se han pronunciado sobre este hecho y no ha habido indagación oficial sobre la comisión de una irregularidad.

Las críticas en redes sociales

En redes sociales, las críticas sobre la polémica han cuestionado la austeridad de la que el gobierno Duque ha hecho parte de su política frente al hecho de utilizar un avión oficial para un traslado hacia un cumpleaños.

El director de Transparencia por Colombia —una ONG que lucha contra la corrupción— Andrés Hernández, escribió que el caso “no es solo de falta de coherencia con la austeridad del Estado, es principalmente falta de coherencia con la ética pública: es un abuso de un poder público para un beneficio particular”.

Caso de avión presidencial revelado hoy por @CaracolRadio no es solo de falta de coherencia con la austeridad del Estado, es principalmente falta de coherencia con la ética pública: es un abuso de un poder público para un beneficio particular. — Andres Hernandez (@hmandres2011) February 11, 2020

El excongresista y abogado Alirio Uribe, del partido Polo Democrático Alternativo, señaló, por su parte, que el hecho es “grave”.

Es igual de grave que Presidente @IvanDuque preste el avión para asistir a una fiesta en panaca, cómo al golpista GUAIDO que se auto proclama Presidente. pic.twitter.com/mQSzjtb383 — Alirio Uribe Muñoz (@AlirioUribeMuoz) February 11, 2020

Otros usuarios también se refirieron a la noticia en relación con la situación de los colombianos que están en Wuhan, China, bajo cuarentena por el coronavirus.

Nuestro Presidente mandó un avión por Guaidó, mandó un avión por los invitados a la fiesta privada de su hija, pero no fue capaz de enviar un avión para trasladar a los colombianos que están en cuarenta en Wuhan, la ciudad del coronavirus. Duque solo sirve para repartir dulces🤦 — David. (@DonIzquierdo_) February 11, 2020

Señor Presidente utilice mejor nuestros recursos públicos y envíe el avión presidencial a recoger a los colombianos varados en Wuhan-China. @IvanDuque — Ricardo Duque (@DuqueRicardo1) February 11, 2020

Y unos más recordaron los asesinatos que sufren los líderes sociales:

El presidente Duque en su riguroso plan de austeridad, permite el uso del avión presidencial para las fiestas de su familia, no hay plata para proteger a los líderes sociales ni para la paz, pero sí para sus fiestas en Panaca @HELIODOPTERO @SenorCaicedo @ktikariza @merv59 pic.twitter.com/hWLxvkGMqq — Juan Camilo Caicedo (@JUANCAELBROKY) February 11, 2020

Por supuesto, también hubo espacio para el humor:

Entonces Duque resultó siendo bastante avión él también… — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) February 11, 2020

Lo paradójico es que el Gobierno de Duque se la ha pasado en modo avión. — Wally. (@MeDicenWally) February 11, 2020

Esta semana mi sobrina cumple años 🎂 presidente @IvanDuque me puede prestar el avión ✈ es que tambien quiero llevarla a Panaca 🐴🐖🐄 yo tambien tengo derecho de usar el avión 🇨🇴 así como también su familia lo usa para uso personal #FelizMartes prestemelo no sea asi!!! pic.twitter.com/g0apDaL6fe — El gato ZARcastico (@elruizgato) February 11, 2020