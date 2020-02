“Harley Quinn: Birds of Prey”: Así es como un grupo de mujeres empoderadas se hacen un espacio en la Ciudad Gótica de Batman y el Joker

Margot Robbie: "Los cómics son una forma de arte" 2:15

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en Google Podcast, si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) — Esta es la cinta de la que muchos seguidores de los cómics hablan: “Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)”. Es una historia en la que un grupo de “heroínas” en Ciudad Gótica, lideradas por la exnovia del Joker, Harley Quinn, buscarán venganza, revancha y salvar a una niña ladrona que posee un artículo muy deseado por un villano narcisista y muy malo.

Aunque en las redes sociales los fanáticos de DC Comics mostraron su emoción por el estreno de la cinta e incluso críticos viesen a la producción de Warner Bros. con buenos ojos, el filme no sorprendió con las cifras en taquilla.

En Estados Unidos, “Birds of Prey” recaudó solamente US$ 33,2 millones en el fin de semana de estreno, una cifra por debajo de lo pronosticado por los productores (US$ 45 millones). A nivel mundial, la historia de Harley Quinn generó US$ 81 millones en recaudación.

A diferencia de otras cintas de DC Comics como “Aquaman” o “Shazam!”, “Birds of Prey” no es para toda la familia.

El sistema de clasificación de cintas de la Asociación de Películas de Estados Unidos la calificó bajo la sigla “R”, que significa “Restringido”, en la que “los menores de 17 años requieren el acompañamiento del padre o tutor adulto. Contiene material para adultos. Se insta a los padres a aprender más sobre la película antes de llevar a sus hijos pequeños con ellos”.

Warner Bros., parte de WarnerMedia, empresa matriz de CNN en Español, alteró ligeramente el título con el que la producción se muestra en cines estadounidenses a “Harley Quinn: Birds of Prey”, en un intento de incrementar la venta de entradas en salas de cine como AMC, Cinemark y Regal.

Aunque Quinn no tiene la misma fama que otros personajes de Ciudad Gótica -piensa en Batman, Joker (o Guasón), Superman o Wonder Woman (Mujer Maravilla)-, Quinn si amasa una fanaticada muy leal gracias a los cómics.

La película está basada en personajes de DC Comics y dirigida por Cathy Yan. Es una historia brutalmente divertida y retorcida contada por la propia Harley Quinn y muy a su estilo. Ella, junto a Huntress, Black Canary y Renee Montoya, luchará contra el villano más narcisista: Roman Sionis, quien por las noches es conocido como Black Mask, y su secuaz, Zsasz, para defender a una joven ladrona llamada Cass, quien posee algo que hará que un grupo selecto de la obscura Ciudad Gótica se vuelva loca por tener.

Conversamos con Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead y Jurnee Smollett-Bell, en la Ciudad de México, sobre está cinta. Las tres estaban muy emocionadas y contentas de estar en México para el estreno de la cinta, convivir con los fans y platicar con la prensa.

Zona Pop: ¿Es esta una historia de mujeres rudas, de corazones rotos, traición o venganza o todas las anteriores?

Mary Elizabeth, Margot y Jurnee: ¡Todas las anteriores!

Zona Pop: Luchan contra Black Mask. ¿Cómo describirían a este personaje?

Margot: Él es un meganarcisista, maníaco despistado

Mary Elizabeth: El más narcisista, pero carismático

Margot: Muy carismático y su narcisismo sigue y sigue.

¿Quién es quién?

Margot Robbie – Harley Quinn

Mary Elizabeth Winstead – Cazadora -Huntress-

Jurnee Smollett-Bell – Canaria Negra -Black Canary-

Rosie Pérez – Renee Montoya

Ewan McGregor – Black Mask

Chris Messina – Victor Zsasz

Ella Jay Basco – Cassandra “Cass” Cain

Pero dentro de tanta acción, aventura, comedia y explosiones, ¿hay algún mensaje?

No solo uno, sino varios. Muestra a un grupo de mujeres empoderadas quienes toman control; “La unión hace la fuerza” y quizás el más importante: tratar de ser una persona menos mala o terrible cada día.

“Harley Quinn: Birds of Prey” ya se puede ver en toda Latinoamérica.

No te puedes perder la entrevista completa que les hicimos a Margot, Mary Elizabeth y Jurnee en la Ciudad de México. Incluso, hablamos de tacos con ellas y si los habían comido. ¿Qué taco les recomendamos probar y que no podían irse de México sin disfrutar? ¿Qué superpoder les gustaría tener en la vida real?

Escucha lo que nos dicen del porqué tienes que ir a ver esta película.

Con información de Frank Pallota de CNN Business.

Si tienes dispositivos iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast. Si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte en Google Podcast o en TuneIn. Si tienes Spotify, también nos puedes escuchar aquí. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPopera.