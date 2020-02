Las 5 cosas que debes saber este 13 de febrero: ¿Se puede propagar el coronavirus a través de las tuberías?

¿Se puede propagar el coronavirus a través de las tuberías del baño? Lo que opina el papa Francisco de que haya sacerdotes casados en el Amazonas. La recomendación de la astronauta de la NASA Christina Koch. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

¿Quién es Bernie Sanders?

Es independiente. Busca por segunda vez la candidatura demócrata a la presidencia de EE.UU. Va liderando la contienda. Aquí un vistazo a la vida de Bernie Sanders, senador por Vermont y aspirante presidencial de 2020.

2

¿Se puede propagar el coronavirus a través de las tuberías del baño?

Dos casos en Hong Kong dispararon las alarmas entre los funcionarios de salud de que el virus podría haberse transmitido a través de tuberías en un edificio. En ese territorio, densamente poblado, esto podría provocar que cientos de personas se infecten en la supuesta seguridad de sus propios hogares. Pero, ¿podría esto haber llevado a una posible propagación del virus? Te lo explicamos aquí.

3

La revictimización en un feminicidio

Un nuevo caso de feminicidio en México ha desatado indignación por el tratamiento que algunos medios de comunicación han dado a las circunstancias en las que Ingrid Escamilla, una joven de 25 años, fue brutalmente asesinada este domingo. Una mirada a la polémica en una sociedad azotada por la violencia de género.

4

Emilio Lozoya detenido

El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, fue detenido el miércoles en Málaga. Las autoridades españolas dicen que ejecutaron una orden de detención internacional emitida en México. En julio de 2019, un juez en México ordenó la detención del exdirector de Pemex, acusado de haber aceptado 10 millones de dólares a cambio de otorgar contratos de obra pública a la empresa brasileña Odebrecht. Dos años antes, cuando los señalamientos salieron a la luz en una investigación periodística, Lozoya negó que alguien lo hubiera sobornado. El abogado de Lozoya dijo que lo delitos que se le imputan “no ameritan detención preventiva”.

5

¿Sacerdotes casados? Francisco rechaza la idea

El año pasado, el papa Francisco pidió “propuestas audaces” para satisfacer las necesidades espirituales de los católicos en la Amazonía, una vasta región con escasez de clérigos. Pero en un documento papal publicado el miércoles, Francisco ignoró la sugerencia más audaz: permitir sacerdotes casados.

————–

A la hora del café

El primer bebé gorila del zoológico de Los Ángeles en más de 20 años es una hembra

El Zoológico de Los Ángeles anunció el nacimiento de una bebé gorila. Los funcionarios aseguran que es histórico debido a que no se había registrado un nacimiento en más de 20 años.

El secreto de Birds of Prey

Zona Pop de CNN habló con las protagonistas de “Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)”. Así es como un grupo de mujeres empoderadas se hacen un espacio en la Ciudad Gótica de Batman y el Joker.

Un hombre de Carolina del Sur casi tira a la basura un billete de lotería ganador de US$ 100.000

El hombre, cuyo nombre no figura en la Lotería de Educación de Carolina del Sur, había comprado un boleto de lotería Palmetto Cash 5 en una gasolinera BP de Newberry, Carolina del Sur.

Tres hermanitos luchan contra un mismo y poco común cáncer infantil

Angie y Aaron Rush tienen tres hijos: Tristen, de 5 años, Caison, de 3 años y Carter, de 7 meses, y todos han sido diagnosticados con retinoblastoma. Esta es su historia.

Conoce a Siba, la poodle que ganó el concurso canino de Westminster

Siba, una poodle estándar, fue la ganadora el martes en la edición 144 del concurso de perros del club Westminster en Nueva York. Cerca de 3.000 perros de todo el mundo participaron en la competencia.

————–

La cifra del día

2.000 millones

WhatsApp ha acumulado dos mil millones de usuarios, 500 millones más que los que tenía a finales de 2017, anunció la compañía el miércoles.

————–

La cita del día

“Haz lo que te da miedo”

La astronauta de la NASA Christina Koch regresó a la Tierra el jueves pasado después de un récord de 328 días en el espacio, el vuelo espacial más largo realizado por una mujer. En una conferencia de prensa reflexionó sobre lo que aprendió en el espacio.

————–

Y para terminar…

Sonya, la bulldog francesa experta en la patineta

Sonya es una bulldog francesa de 5 años que vive en Rusia. Su dueño, Dimitry, dijo que Sonya mostró interés en la patineta desde que era cachorrita y decidió comprársela.