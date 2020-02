Operan a Joaquín Sabina por un derrame cerebral después de que sufriera una aparatosa caída en un concierto

Operan a Sabina por derrame cerebral tras caída 2:28

(CNN Español) — Según confirman a CNN fuentes de Berry Producciones, productora que representa al cantante español Joaquin Sabina, el artista fue ingresado este miércoles en la Clínica Ruber de Madrid y fue sometido a una operación debido a un derrame cerebral provocado por la aparatosa caída sufrida en un concierto.



Si bien por protocolo está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del centro, relatan que la operación fue un éxito y que el cantante se encuentra estable.

Desde la Clínica no han dado más detalles, dicen que solo los darán si el entorno familiar del cantante así lo solicita.

El cantautor español cayó del escenario este miércoles durante una presentación en Madrid.

En redes sociales, algunos asistentes al concierto que Sabina ofrecía junto a Joan Manuel Serrat en el Wizink Center de la capital española, publicaron videos del momento en el que Sabina sufre un tropiezo y cae desde el escenario. Luego se ve que lo sacan en una camilla.

Joaquín Sabina vuelve al escenario en silla de ruedas para informar de que suspenden el concierto. pic.twitter.com/2s3tfkJ1zq — David Moya Jiménez (@DavidMoyaCom) February 12, 2020

Otros videos muestran que Sabina reaparece en el escenario instantes después, sentado en una silla de ruedas, para explicar que lamenta tener que cancelar el concierto porque tiene que ir al hospital para que le revisen su hombro lastimado. “Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, me duele mucho y me hace que tengamos que suspender”, dijo Sabina a sus seguidores que lo despidieron con aplausos.

Justamente este miércoles el reconocido cantautor celebraba su cumpleaños número 71.