Agencias de rating están preocupadas con el aumento de la deuda

(CNN Español) – El más reciente informe de Standard & Poor’s Global Ratings sobre las tendencias para la deuda soberana global en 2020 comienza con un llamado de atención: “la calidad del crédito globalmente se ha deteriorado más de lo deseable últimamente”. Por eso, hemos dedicado nuestro último GloboEconomía a mantener una interesante charla con Roberto Sifon-Arevalo, director de Ratings Soberanos en esta agencia.

El informe, en el que colaboraron varios expertos de S&P Global dirigidos precisamente por Sifon-Arevalo, señala que “un prolongado periodo de bajos tipos de interés, de la mano con expectativas de un periodo prolongado de baja inflación, ha contribuido a un importante aumento de la deuda soberana global”, es decir del endeudamiento que muchos países del mundo han tomado en los últimos años.

Durante la ultima década, S&P Global ha implementado acciones negativas sobre los ratings soberanos que califican basados justo en ese riesgo, que está demasiado ligado a la “apuesta” de que todo siga andando bien, y sin sobresaltos. Es decir, en que los tipos de interés de una buena parte del mundo continúen bajos y la inflación no sea un problema. Pero esa es una suposición que, obviamente, siempre asusta a cualquiera que evalúa un riesgo.

Dice Sifon-Arevalo a lo largo de la conversación que este tema del riesgo no lo es tanto en países sólidos con recursos y capacidad de responder en un mal momento, pero si en la que podríamos considerar “una segunda división de países”, que no están tan preparados para encajar una crisis y que sin embargo han aumentado su endeudamiento los últimos tiempos de forma excesiva. Una circunstancia que, dice, “es muy habitual en muchos países de nuestra región.

Iluminadora conversación que espero les resulte interesante.

No te pierdas el programa este sábado a las 7 pm ET y el domingo a la 5:30 pm ET