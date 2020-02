Jeff Bezos acaba de pagar US$ 165 millones por una nueva mansión en Beverly Hills

Jeff Bezos se desprende de miles de acciones de Amazon 0:57

Nueva York (CNN Business) — El hombre más rico del mundo está en un frenesí de bienes raíces.

El director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, pagó US$ 165 millones para comprar una mansión de Beverly Hills que pertenece al magnate de Hollywood David Geffen, dijo a CNN Business una fuente familiarizada con la transacción.

La noticia fue reportada por primera vez por el diario The Wall Street Journal.

Esa no es la única compra del fundador de Amazon en Los Ángeles. Según la fuente, desembolsó otros US$ 90 millones para comprar, cerca de la mansión, un terreno de la finca del cofundador de Microsoft Paul Allen, quien murió en 2018. Ese acuerdo fue hecho por Bezos Expeditions, una entidad que controla muchas de otras inversiones de Bezos, incluyendo The Washington Post y la compañía espacial Blue Origin, informó el diario.

La nueva casa de Bezos fue construida en la década de 1930 por Jack L. Warner, cofundador del imperio cinematográfico Warner Bros., y abarca nueve acres, incluyendo una mansión de 13.600 pies cuadrados, una cancha de tenis, piscina, campo de golf de nueve hoyos y garajes con sus propias bombas de combustible, según un perfil de la casa publicado por la revista Architectural Digest en 1992.

Según la revista, Geffen compró la propiedad en 1990 por un estimado de US$ 47,5 millones, un récord nacional en ese momento.

Los representantes de Bezos Expeditions y Amazon no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Bezos y Geffen no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

La noticia de las compras llega menos de un año después de que, según informes, Bezos gastara US$ 80 millones para comprar tres apartamentos -un penthouse y las dos unidades debajo de él- en la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York en junio pasado.

Bezos también posee la casa más grande de Washington, un antiguo museo textil que, según informes, compró por US$ 23 millones en 2016.

Esas pueden ser cantidades asombrosas, pero apenas hacen mella en el patrimonio neto de Bezos, quien, de acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg, actualmente es de US$ 132.000 millones. Bezos vio aumentar su fortuna en US$ 8.000 millones en cuestión de minutos a principios de este mes, cuando las acciones de Amazon aumentaron un 7% en un día. Bezos posee alrededor del 12% de la compañía.