Los estados y distritos de Estados Unidos que otorgan licencias de conducción a inmigrantes indocumentados

(CNN Español) — El estado de Virginia, en Estados Unidos, está en camino de aprobar un proyecto de ley que permita a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducción.

El 12 de febrero, el senado estatal, de mayoría demócrata, aprobó un proyecto de ley que les permitiría a los residentes de Virginia que paguen impuestos y que puedan probar su identidad, obtener permisos de conducir.

La ley actual de Virginia exige que quienes soliciten licencias presenten prueba de “presencia legal” para demostrar que están autorizados a estar en el país.

“Tener una identificación también hace que sea más probable que las personas se presenten para ayudar a las fuerzas del orden público en las investigaciones. Otros estados que han tomado medidas han visto una disminución en las colisiones y los casos de golpe y ejecución”, dijo Surovell en un comunicado.

Ya se expiden licencias de conducir para inmigrantes

Ahora el proyecto de ley —al que los republicanos se han opuesto— ahora debe pasar por la Cámara de Delegados. Si el gobernador demócrata Ralph Northam, que previamente expresó su apoyo a la medida, lo aprueba, entraría en vigencia el 1 de enero de 2021.

De ser esto realidad, Virginia se uniría a otros 18 estados de Estados Unidos —incluidos el Distrito de Columbia y Puerto Rico— en permitir que los inmigrantes indocumentados puedan tener licencias de conducir.

Estos son los otros estados que otorgan licencias a indocumentados:

2019: Nueva York, Nueva Jersey y Oregon

Nueva York

En los últimos meses, Nueva York y Nueva Jersey aprobaron leyes similares, un impulso para ampliar los derechos a las comunidades indocumentadas que han sido objeto de las políticas de inmigración de la administración Trump.

En Nueva York, con la llamada ley Luz Verde, desde diciembre de 2019 los inmigrantes indocumentados pueden solicitar su licencia de conducción en ese estado. Esa ley protege la información de los solicitantes de las agencias de inmigración.

Debido a esta medida, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció a principios de febrero que los residentes del estado de Nueva York ya no pueden participar en ciertos Programas de Viajeros de Confianza, incluido el conocido como Global Entry, que permite un paso por aduanas más rápido para los participantes cuando ingresan a EE.UU.

Nueva Jersey

En Nueva Jersey, el gobernador Phil Murphy firmó en diciembre de 2019 una ley similar que les permite a los residentes del estado obtener su licencia de conducción sin importar su estatus migratorio.

Con esta ley, dijo el gobernador en un comunicado, se busca disminuir el número de conductores no asegurados en las vías y mejorar la seguridad vial.

El proyecto de ley creó dos categorías de licencias de conducir: un ID REAL e identificación, que solo está disponible para los residentes legales, y por otra parte, la licencia de conducir e identificación básica, que está disponible para todos los residentes de Nueva Jersey, independientemente de su estado migratorio.

La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2021.

Oregon

Con efecto desde agosto de 2019, la ley elimina el requerimiento de que las personas que quieran solicitar una licencia de conducir no comercial den evidencia de su estatus de legalidad ante el Departamento de Transporte.

2015: Hawai y Delaware

Hawái

En Hawái la ley estableció una “licencia de conducir de propósito limitado” , pero este y otros documentos de propósito limitado no son aceptadas para fines de identificación y votación federales. Entró en efecto el 1 de enero de 2016.

La ley establece que las licencias de conducir “no se utilizará para considerar la ciudadanía o el estado de inmigración de una persona como base para una investigación penal, arresto o detención”.

Delaware

En Delaware, está vigente desde diciembre de 2015 la ley que permite que independientemente de su estatus migratorio, el estado puede emitir una licencia de conducción. La licencia, que se conoce como “tarjeta de privilegio de conducir”, tiene un diseño único para distinguirla de otras licencias de conducir.

El documento no es válido como identificación y solo permite “privilegios de conducción”.

2013: Ocho estados y el Distrito de Columbia aprueban licencias de conducir para inmigrantes

Ese año estados como California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Maryland, Nevada, Vermont y el Distrito de Columbia aprobaron leyes para entregar licencias de conducción a los residentes sin importar el estatus migratorio.

California

En California, el Proyecto de Ley 60 de la Asamblea, permitió que el Departamento de Vehículos Motorizados de California expidiera licencias de conducir a inmigrantes indocumentados que puedan probar su identidad, hayan establecido su residencia en California y aprueben los exámenes de manejo. La ley entró en vigencia el 1 de enero de 2015.

Carolina del Norte

Carolina del Norte este tipo de licencias debutaron en marzo de 2013. Están marcadas con una nota de “plazo limitado” y “presencia legal / sin estatus legal” en letras rojas más pequeñas. Originalmente, los funcionarios habían propuesto poner una franja rosa gruesa en las licencias para dejar en claro que los titulares eran inmigrantes indocumentados y no ciudadanos estadounidenses.

Pero los funcionarios de transporte cambiaron el rumbo de esa idea, pues algunos defensores de derechos de los inmigrantes dijeron que equivalía a una “carta escarlata” discriminatoria.

Colorado

La ley aprobada en 2013 autoriza al Departamento de Transportes de ese estado emitir licencias de conducción, permisos de instrucción o tarjetas de identificación a personas que no tengan residencia legal en Estados Unidos, o que solo puedan demostrar que están temporalmente en el país.

La expedición de licencias de conducción sin importar el estatus legal entró en vigor en agosto de 2014.

Connecticut

La ley aprobada en junio de 2013 establece que el Comisionado de Vehículos Motorizados no podrá negarse a emitir una licencia de conducción a ningún solicitante que cumpla con los estatutos generales, así no pueda establecer que está legalmente en Estados Unidos, o así no tenga un número de seguridad social.

La ley entró en vigor el 1 de enero de 2015.

Puerto Rico

En agosto de 2013, el gobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla firmó la ley que permite que los inmigrantes que no tengan estatus de residencia legal en la isla y que hayan residido allí por más de un año, puedan solicitar una licencia de conducir provisional.

La licencia tiene una vigencia de tres años y es renovable por periodos adicionales de tres años.

Entró en vigor en agosto de 2014.

Maryland

La ley autoriza emitir licencias de conducción, tarjetas de identificación y permisos para conducir ciclomotores a quienes no cumplan los requisitos de las agencias federales para obtener un número de Seguridad Social. Los solicitantes deben demostrar que han pagado impuestos sobre la renta en el estado durante dos años, o es dependiente de una persona que ha pagado impuestos en el estado.

La ley está en vigor desde el 1 de enero de 2014.

Nevada

Aprobada en 2013, esta ley autoriza a los residentes de Nevada, que no sean ciudadanos estadounidenses, adquirir licencias de conducción. La ley le prohibe al director del Departamento de Transporte compartir información con cualquier autoridad federal, estatal o local sobre el estatus migratorio del solicitante.

La ley entró en vigor el 1 de enero de 2014.

Vermont

La ley aprobada en 2013, les permite a los residentes de Vermont que no puedan certificar su presencia legal en Estados Unidos que sean elegibles para una tarjeta de privilegio de operador de vehículos motorizados o una tarjeta de identificación alternativa.

La ley entró en vigor el 1 de enero de 2014.

Distrito de Columbia

Esta ley, que entró en vigencia el 1 de mayo de 2014, les permite solicitar una licencia de conducción a los residentes del Distrito de Columbia que no puedan proporcionar un número de Seguro Social, que no sean elegibles para obtener un número de seguro social o que no puedan probar su presencia legal en Estados Unidos.

2012: Illinois

En 2012, el entonces gobernador de Illinois Pat Quinn firmó una ley que en ese momento benefició a una población de miles de conductores que conducían por las carreteras de Illinois sin una licencia u otra documentación que autorizara su presencia en Estados Unidos.

La medida benefició a aquellos que para ese entonces habían estado en Illinois por más de un año y que no eran elegibles para obtener un número de Seguridad Social. Desde entonces, sin importar su estatus migratorio, los conductores pueden obtener una licencia de conducir si pasan una prueba de seguridad de manejo y tienen un seguro de automóvil válido.

La ley entró en efecto en noviembre de 2013.

2005: Utah

Fue uno de los primeros estados en dar este paso. La ley aprobada entró en vigencia en marzo de 2005 y les permite a quienes hayan residido por seis meses en el estado solicitar su licencia de conducir, así no tengan un número de seguro social.

2003: Nuevo México

La ley fue aprobada en 2003 y le permite al departamento de Vehículos del estado aceptar el número de identificación de impuestos como sustituto de un número de seguro social sin importar el estado migratorio del solcitante.

Al momento de su aprobación, solo Washington había aprobado una ley similar a esta en todo Estados Unidos. Pero en 2013 la gobernadora Susana Martínez criticó esta ley y prometió apelar esta ley, pero no tuvo éxito.

1993: Washington

Fue el primer estado en aprobar esta ley que entró en vigencia el 25 de julio de 1993. Con ella, quienes no tuvieran documentación para demostrar que eran residentes documentados de Estados Unidos, podían usar un documento alternativo como el pago de impuestos para acceder a las licencias de conducción.