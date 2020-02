¿Por qué se contagian los médicos con el coronavirus pese a los cuidados sanitarios?

Los riesgos y el impacto de un virus para Latinoamérica 5:35

(CNN Español) — Desde el corazón del brote de coronavirus, China, llegó una terrible noticia: más de 1.700 médicos de primera línea están infectados con el virus.



Esto representa una nueva crisis para el Gobierno chino, que ha tomado medidas drásticas para detener el brote que se originó en Wuhan, provincia de Hubei, y que ya ha infectado a nivel global a más de 64.000 personas y ha dejado más de 1.300 muertos.

Se supone que los médicos son los más protegidos y preparados, ¿cómo es posible que se contagien?

Las medidas que determinó la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos para que se protejan los médicos son muy amplias, y van desde una acción básica como el buen lavado de manos, hasta el uso de guantes, protección respiratoria, trajes, protección para los ojos y más.

Hay un punto de las autoridades sanitarias para proteger a los médicos y personal de centros de salud que puede ser clave para entender cómo más de 1.700 trabajadores de primera línea se contagian, y es el manejo de pacientes para reconocer a tiempo el coronavirus.

La OMS explica que el reconocimiento temprano de pacientes que puedan tener el coronavirus de Wuhan, y por consiguiente su aislamiento inmediato de otras personas, es fundamental para contener la propagación. Un proceso que empieza por la clasificación de la urgencia de los pacientes, mejor conocido como triaje. La organización indica que quienes estén a cargo de esa función deben ser motivados a tener un alto nivel de sospecha clínica, así como establecer una estación bien equipada en la entrada de la instalación de salud que cuente con profesionales entrenados.

Ivan Hung, director de la división de enfermedades infecciosas de la Universidad de Hong Kong, habló con David Culver, corresponsal de CNN en China, y le señaló que no son los trabajadores de la salud que están en contacto directo con los pacientes de coronavirus los que están en mayor riesgo, pero sí “los médicos generales y los médicos en las salas de emergencia que enfrentan pacientes que no saben si tienen o no el virus”.

Para el doctor Elmer Huerta, especialista en salud pública y colaborador de CNN en Español, hay que mirar los números.

“De los 1.716 trabajadores de salud infectados, 1.102 son de Wuhan (el epicentro del virus), y la razón por la que se han infectado, según reportes de la prensa china, es la escasez de guantes, máscaras y protección”, explica Huerta.

De hecho los casos de los trabajadores médicos infectados en Wuhan representan el 64% de los pacientes en todo China.

“No es que el virus sea diferente o que estas personas se hayan descuidado”, añade el doctor Huerta.

La doctora Aileen M. Marty, especialista en enfermedades infecciosas, dice que muchos de los médicos que se contagiaron se enfermaron antes de que se supiera cuán contagioso era el virus e incluso antes de que se supiera que no era un problema respiratorio normal.

“Eso fue cuando no se estaban tomando los métodos que es están utilizando ahorita para prevenir el contagio entre el pacienete y el doctor. Se estaba usando lo que se usa siempre para reducir los riesgos, pero el doctor tiene que tocar al paciente, mirarle la boca, los ojos, y esos procesos lo normal es estar muy cerca”, explica Marty.

Cuando un virus es tan peligroso y contagioso como el coronavirus, algo que no se sabía en ese entonces, las precauciones estándar no son suficientes. Marty asegura que ahora que cada vez se sabe más sobre la enfermedad, se espera que se reduzcan los números de médicos contagiados.

