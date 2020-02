“Pequeñas coincidencias”, de Amazon Prime Video, las segundas partes no siempre son malas

Amazon Prime Video transmite la segunda temporada de la serie original 'Pequeñas Coincidencias' con Javier Veiga y Marta Hazas (Foto cortesía Amazon Prime Video)

(CNN Español) — ¿Qué pasa con los protagonistas de una comedia romántica al día siguiente del final feliz? ¿y un año más tarde? Marta y Javi llevan 12 meses de amor sin complicaciones. Pero ser padres era una decisión que tenían tomada incluso antes de conocerse; y ahora toca de verdad enfrentarse a la paternidad. Toca formar una familia… Y pensar cómo conseguir que su vida siga siendo una comedia romántica.

Esta es la trama de la segunda temporada de la serie “Pequeñas coincidencias”, protagonizada por los actores españoles Marta Hazas y Javier Veiga, quienes dan vida a Marta y a Javi (los nombres son coincidencia y no están basados en los mismos actores) y que puedes ver en la plataforma Amazon Prime Video, pero ¿segundas partes son buenas o malas? “Nos lo planteamos al igual que los personajes, lo dicen directamente y lo verbalizan si las segundas partes funcionan o no”, afirma Javier Veiga”.

¿De qué va esta segunda temporada?

“Es ver cómo mantener ese romance en las parejas y una vez que ya tienes todas las condiciones que te habías puesto, como en este caso la paternidad y maternidad, ya entra el vértigo y preguntarse si es exactamente lo que quiero”, asegura Marta.

En la vida real, Marta y Javier están casados, pero aseguran que estos personajes no están basados en ellos: “El hecho de que los personajes Marta y Javi como nosotros, no es una historia del psicodrama en el que contemos nuestra historia, no somos como los personajes, bueno, Marta un poco-. Son dos personajes de ficción que tienen sus historias en el que en algunos casos pueden coincidir con nuestras histerias, pero no siempre”, asegura Javier quien ha participado en series como “Augasquentes” y “Esposados”.

¿Qué tienen las comedias románticas que le gustan a la audiencia?

“El amor es lo que mueve al mundo y es el sentimiento con el que todos empatamos. A mí me pasa que cada vez que veo en televisión alguna de estas grandes comedias románticas como “Pretty Woman” y que puedes ver 1.500 veces y te la sabes de memoria”, afirma Marta, quien en el 2017 participó en la serie “Velvet”.

Si eres fan de las comedias románticas, no te puedes perder la serie “Pequeñas coincidencias” en la plataforma Amazon Prime Video, disponible en toda Latinoamérica, con las actuaciones de Marta Hazas y Javier Veiga.