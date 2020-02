Las 5 cosas que debes saber este 19 de febrero: La vacuna contra el coronavirus

Lo que sabemos del crimen de Fátima. Una paloma que no puede volar se hizo amiga de un cachorro que no puede caminar. La vacuna contra el coronavirus. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Lo que dijeron Sanders, Buttigieg y Klobuchar en los foros de CNN

Los aspirantes a la candidatura demócrata Bernie Sanders, Pete Buttigieg y Amy Klobuchar participaron en foros ciudadanos de CNN. Sanders, senador independiente, dijo que no le importa ser quien lidera las encuestas, dijo que no divulgará más documentación acerca de su historial médico y señaló que “Trump entiende que tenemos algo que los otros aspirantes no tienen”. Por su parte Buttigieg, exalcalde de South Bend, Indiana, señaló que Michael Bloomberg —exalcalde de Nueva York y empresario multimillonario— intenta comprar la candidatura y dijo que no hay “compatibilidad entre el comportamiento de Trump y las escrituras. La senadora Klobuchar dijo que le complace que Bloomberg estará en el próximo debate demócrata en Nevada y explicó que la razón por la que no pudo decir el nombre del presidente de México durante una entrevista, hace unos días, es que tuvo un día muy largo y agotador.

Lo que sabemos del crimen de Fátima

Fátima, de 7 años, desapareció el 11 de febrero al salir de la escuela. Según lo que dijeron las autoridades mexicanas y enseñaron en un video, la niña habría sido sustraída de la escuela por una mujer. De acuerdo con la Fiscalía, cuando la madre llegó a recoger a su hija, la niña ya no estaba. La pequeña fue velada en medio del clamor por justicia, de su madre y vecinos, y de desgarradoras imágenes de dolor. Esto es lo que sabemos del caso.

La vacuna para el coronavirus

Según Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, una vacuna contra el nuevo coronavirus podría tardar entre 12 y 18 meses en desarrollarse. Pero esa vacuna sería para “la peor situación”, dijo, y por ahora, la preparación a largo plazo debe equilibrarse con soluciones inmediatas de salud pública que contengan el virus y mantengan baja la tasa de mortalidad.

Sanciones contra petrolera rusa por apoyar a Maduro

El gobierno de Donald Trump anunció sanciones contra la petrolera rusa Rosneft Trading S.A, acusada de apoyar al régimen de Nicolás Maduro: se trata de la última en una serie de medidas destinadas a forzar al líder venezolano a abandonar el poder.

Los latinos harán escuchar sus voces en la contienda demócrata

Casi todos los estados con gran población latina votarán en las próximas cuatro semanas: Nevada el 22 de febrero; Arizona, Florida e Illinois, el 17 de marzo, y Texas, California y Colorado en el medio, el 3 de marzo. Esa jornada también se conoce como el supermartes. Esto es lo que se espera del impacto latino en la carrera presidencial demócrata.

A la hora del café

Un acto de bondad al azar puede ser muy saludable

La amabilidad no solo ayuda a los demás a sentirse mejor consigo mismos, sino que también puede mejorar la salud y la felicidad de quien la prodiga, según una investigación.

Amsterdam considera prohibir el ingreso de turistas a los cafés de cannabis

A los visitantes de la famosa capital liberal neerlandesa se les podría restringir el acceso a cafeterías, después de que una encuesta revelara que muchos visitantes jóvenes solo van a Amsterdam para experimentar su cultura de drogas.

US$ 150.000 por el derecho a usar una placa de auto que dice ‘SOY DIOS’

Un juez ordenó al Departamento de Transporte de Kentucky que pague más de US$ 150.000 por los honorarios de los abogados de un hombre al que se le había negado su solicitud de una placa que decía “IM GOD”, soy Dios.

Una paloma que no puede volar se hizo amiga de un cachorro que no puede caminar

El ave, con daño neurológico, se hizo amiga de Lundy, un chihuahua que tiene problemas para usar sus patas traseras. Sí, es tan tierno como suena: mira las fotos.

Los estados de EE.UU. con mayor riesgo de melanoma relacionado con los rayos UV

Según un estudio publicado en el International Journal of Cancer, los estados con las tasas más altas de casos de melanoma relacionados con la radiación ultravioleta se extienden por las costas este y oeste, en Hawai y hasta en los estados sin litoral.

La cifra del día

US$ 10.000 millones

Jeff Bezos, presidente del directorio ejecutivo de Amazon, contribuirá con US$ 10.000 millones para combatir el cambio climático.

La cita del día

“Mis conversaciones con Gates han sido poco satisfactorias”

Así reaccionó Elon Musk, fundador de Tesla, a la noticia de que Bill Gates, cofundador de Microsoft, decidió comprar un auto eléctrico de Porsche.

Y para terminar…

Mira a este hombre volar en un traje con alas

El sueño del traje de Iron Man está cada vez más cerca. El equipo de Jetman Dubai ha construido un traje con alas de fibra de carbono, que logra propulsarse al punto de poder lanzar a un humano al aire desde el suelo.