Nevada pone a prueba el atractivo de Bernie Sanders para los latinos

Las Vegas, Nevada (CNN) — Jorge Trejo Ibarra se emocionó cuando Bernie Sanders habló sobre la atención médica en un mitin en Las Vegas durante el fin de semana.

El hijo de inmigrantes mexicanos de 17 años, que fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en etapa cuatro en 2018, vota por el senador de Vermont en gran parte debido al “Medicare para todos”.

Trejo-Ibarra, después de entrar en remisión, decidió involucrarse más políticamente y servirá como capitán de precinto para Sanders en las asambleas de Nevada del sábado. Tiene un doble propósito: quiere luchar por las personas que no pueden pagar un seguro, que cubre sus propios tratamientos contra el cáncer. Y quiere ayudar a aquellos que no pueden hablar inglés a participar en las próximas asambleas.

Sanders cuenta con jóvenes votantes latinos como Trejo-Ibarra, que pueden participar en los comités porque cumplirá 18 años antes del día de las elecciones, para llevarlo a la victoria en Nevada.

Nevada será la primera prueba real de si Sanders ha podido expandir su atractivo en el universo diverso de votantes demócratas, particularmente dentro de la comunidad latina, donde la campaña de Sanders tomó un gran impulso para conectarse con los votantes hace más de ocho meses.

“Creemos que la atención médica es un derecho humano para todas las personas”, dijo Sanders en un mitin el sábado. “Vamos a asumir la codicia de las compañías de seguros y las compañías farmacéuticas y vamos a aprobar un programa de Medicare para Todos”.

Sanders tendrá que lidiar con la poderosa Unión Culinaria, que luchó y negoció excelentes beneficios de salud, debido a su oposición a Medicare para Todos. La organización dice que representa a 60.000 trabajadores de hoteles y casinos en Nevada y brinda cobertura de seguro médico para más de 130.000 personas. No está claro cuánto perjudicará a Sanders la oposición del sindicato a Medicare para Todos, ya que el sindicato decidió no respaldar a ningún candidato para 2020 antes de las asambleas partidistas.

Y los rivales presidenciales de Sanders buscan detener el impulso del senador luego de su victoria en New Hampshire y su fuerte actuación en Iowa. El empresario Tom Steyer ha invertido mucho en el estado, y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg y la senadora de Minnesota Amy Klobuchar también están publicando anuncios en español mientras buscan cortejar a los votantes latinos.

Pero en las entrevistas con más de dos docenas de votantes latinos en español e inglés durante los últimos días en áreas predominantemente latinas de Las Vegas, Sanders apareció con mayor frecuencia, y los votantes latinos más jóvenes describieron un deseo particularmente apasionado de elegir a Sanders. Los votantes de todas las edades dijeron que les gustaban los planes de Sanders sobre atención médica, educación, medio ambiente y educación universitaria gratuita.

“A partir de hoy, es muy predecible que Bernie vaya a ser el primero. Diría que no es seguro quién va a ser el segundo”, dijo Andrés Ramírez, un estratega demócrata en Las Vegas, en una entrevista con CNN el viernes.

‘99% del voto latino aún no ha hablado’

Al mismo tiempo que Sanders estaba reuniendo votantes y liderando una marcha hacia un lugar de votación anticipada, el exvicepresidente Joe Biden tomó el micrófono en un gimnasio de la escuela secundaria que estaba a solo 10 minutos en auto. La asistencia a su evento, convocado a través de llamadas telefónicas, centrado en los latinos fue escasa, en parte con seguidores de California que habían venido al estado para hacer campaña con él.

Pero entre ellos estaba Rafael García, quien decidió votar por Biden ese día. “Este hombre ha hecho mucho por este país”, dijo García.

El entrenador de boxeo de 59 años dijo que no estaba preocupado por la pérdida de Biden en Iowa y Nueva Hampshire, donde el exvicepresidente ocupó el cuarto y quinto lugar respectivamente.

“Podría haber sido el clima allá afuera, o que nuevas personas quisieran ser escuchadas”, dijo García, señalando que los votantes tienen muchas opciones en este ciclo. “Había mujeres compitiendo. Un héroe de guerra en Pete (Buttigieg). Amo a Bernie (Sanders). Pero me gustaría ver que todos voten Joe (Biden)”.

Allí, Biden recordó a la multitud, “el 99% del voto latino aún no ha hablado”.

Biden superó al senador de Vermont en dos encuestas de enero de la Universidad de Suffolk y Fox News, y Sanders ocupó el segundo lugar. Pero las encuestas han estado constantemente equivocadas en Nevada, no solo porque es difícil predecir quién participará en una asamblea partidista, sino porque muchos trabajadores de casinos trabajan en horas inusuales y el estado tiene una población en constante cambio con movimiento dentro y fuera del estado.

La composición por edad de la participación del sábado también será un factor. Sanders tiene una gran ventaja entre los votantes más jóvenes, mientras que Biden lo hace mejor entre los mayores. El equipo de Sanders espera ver una participación sólida entre los votantes jóvenes. El hecho de que el 56% de los primeros votantes este fin de semana fueran a una asamblea partidista por primera vez fue una buena señal para el senador de Vermont.

Sanders tuvo la ventaja entre los latinos a nivel nacional en una encuesta del Centro de Investigación Pew de votantes demócratas y de tendencia demócrata el mes pasado: 30% favoreció al senador de Vermont, 22% apoyó a Biden, 11% respaldó a la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren.

Meses de alcance específico

Los comités serán una prueba de las fuertes inversiones de la campaña de Sanders en el alcance latino. Recogiendo sus datos de los archivos de votantes, el equipo de Sanders estima que más de 101.000 latinos de Nevada se han registrado para votar desde los últimos comités. Ese número es enorme teniendo en cuenta que solo 84.000 demócratas se congregaron en Nevada en 2016.

Más de 26.000 nevadenses participaron en los primeros dos días de votación anticipada durante el fin de semana, según el partido, que estimó que el 56% iban por primera vez a votar a una asamblea partidista.

En 2016, la campaña reconoció la popularidad de Sanders entre los latinos, dijo el asesor senior de Sanders Chuck Rojas, “pero aprendimos demasiado tarde a capitalizarlo, porque estábamos construyendo el avión y volando al mismo tiempo”.

Esta vez, comenzó a invertir recursos hace ocho meses, contratando desde dentro de la comunidad a través de lo que Rojas describe como una operación de comunicaciones de varias capas.

“Si puedes pensar de alguna manera posible para que un latino de cualquier edad consuma información para conocer las elecciones, estamos hablando con ellos en esa plataforma”, dijo Rojas en una entrevista con CNN.

Más allá de la televisión, que incluía anuncios publicitarios, periódicos, Instagram, Facebook, radio en español, paneles de camiones, mensajes de texto, teléfono y anuncios en servicios de transmisión de música como Pandora y Spotify.

“Nos ayudó a reconectarnos con un grupo joven de latinos que han estado siguiendo a Bernie desde las últimas elecciones. Nos ayudó a comenzar a construir una relación con un grupo demográfico mayor de latinos, que siempre votan, pero pueden no haber conocido o confiado en Bernie al principio, pero sus hijos sí”, dijo Rojas.

“Así que tuvimos ocho meses para hablarles sobre Bernie cuando nadie más les estaba hablando”, dijo. “También nos ayudó a comenzar a llegar a un nuevo grupo de latinos, que es el grupo más grande que se ha registrado recientemente, con el que nadie está hablando”.

La campaña de Sanders dice que ahora tiene más de 250 empleados en el terreno en Nevada. Abrió la primera de sus 11 oficinas en Nevada en el área predominantemente latina del este de Las Vegas en julio pasado. En diciembre, la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, coorganizó el primer ayuntamiento en español para Sanders y la campaña ha dirigido capacitaciones electorales en español, así como en otros idiomas como tagalo, mandarín y vietnamita.

Los candidatos desarrollan sus operaciones en Nevada

Sanders no está solo invirtiendo en Nevada. Buttigieg recientemente duplicó su personal en el terreno y Steyer aumentó su operación a fines del año pasado, reuniendo a un equipo de ayudantes latinos para dirigir su operación.

Steyer, que gastó US$14,7 millones en anuncios en Nevada respecto a los US$ 1,9 millones de Sanders, también apareció con frecuencia en entrevistas con votantes latinos, y la mayoría de las personas dijeron que habían visto o escuchado un anuncio de la campaña.

Sanders, Steyer, Buttigieg y Klobuchar publican anuncios en español en Nevada. Buttigieg, que habla español, narra su propio anuncio en español. Y Steyer fue el primero en tener resultados negativos en Nevada, criticando a Sanders por su apoyo a Medicare para Todos.

“Hay una razón por la que la gente está nerviosa porque Bernie Sanders descarte el Obamacare”, dice el narrador en el anuncio de Steyer. “A los sindicatos no les gusta … Y Bernie no puede o no nos dará una etiqueta de precio”.

Armando Arciga, un trabajador de la construcción de 51 años en Las Vegas, dijo afuera de un supermercado Cárdenas que está votando por Steyer porque la crisis climática es el tema número uno que le preocupa a Arciga.

Nick Maldonado, de 37 años, es el CEO de la franquicia latina Toro Taxes, y le dijo a CNN en un evento organizado por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos que su compañía respaldó a Steyer.

“Aprecio el hecho de que (Steyer’s) es un hombre de negocios, pero sigue siendo un demócrata, y todavía se centró en los problemas locales”, dijo Maldonado. Promocionó al personal de Steyer dirigido por latinos en Nevada, y dijo que la campaña de Steyer se extendió y pidió un respaldo.

Buttigieg, que busca construir sobre su sólido desempeño en Iowa y Nueva Hampshire, ahora tiene más de 100 miembros del personal en Nevada y más del 40% de ellos hablan español, según la campaña.

El exalcalde criticó rápidamente a Klobuchar el domingo después de que ella y Steyer no pudieron nombrar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante las entrevistas con Telemundo en Nevada la semana pasada. Durante un ayuntamiento el domingo en Las Vegas, se le preguntó a Buttigieg qué dice sobre la experiencia de Washington de que “un senador estadounidense en ejercicio no podía nombrar al presidente de México”.

“¿Adivina qué? Dice que hay más que estar preparado que cuántos años pasaste en Washington”, dijo Buttigieg, quien había respondido la pregunta correctamente en su propia entrevista con Telemundo.

El equipo de Buttigieg comenzó a publicar anuncios digitales en español en diciembre, así como anuncios de radio en español, que también fueron narrados por el exalcalde. Él abrió su oficina en el este de Las Vegas a mediados de septiembre, realizando capacitaciones de asambleas en español y brindando herramientas de escrutinio en español a sus voluntarios, incluida su herramienta de “organización relacional” que permite a un voluntario contactar a sus propios contactos en nombre de Buttigieg.

Aún así, varios estrategas políticos de Nevada notaron en entrevistas que la huella de voluntarios de Sanders en Nevada era inigualable, mientras que la infraestructura de organización de Biden ha sido más ligera de lo esperado. A pesar de la aparente ventaja de Sanders, no está claro si la fricción sobre su plan de atención médica con la Unión Culinaria beneficiará a candidatos más moderados como Buttigieg, Biden y Klobuchar.

“Bernie tiene enormes inversiones de voluntarios en Nevada”, dijo Kristian Ramos, una consultora política que trabaja con grupos latinos como Mi Familia Vota, que se enfoca en expandir la población con derecho a voto en Nevada.

Pero señaló que los votantes latinos mayores de 45 años han tendido a dominar los comités en el pasado, por lo que la edad de los votantes que participarán será un factor determinante importante.

“La pregunta es ‘¿Puede Pete Buttigieg tomar todo este impulso y convertirlo en algo real en Nevada”, dijo Ramos, ‘y eso es suficiente para vencer al ejército de jóvenes voluntarios de Bernie?'”

“Él es un triunfador”

Aunque Sanders cuenta con votantes más jóvenes, ha hecho un llamamiento a los votantes latinos de todas las edades.

William Chavez, de 62 años, dijo que votará por Sanders y citó el apoyo del senador al Green New Deal, las universidades sin matrícula y Medicare para todos como razones por las que lo apoya.

“(Sanders) tiene esa edad, podría haberse retirado y relajarse y disfrutar de la vida, pero no, está luchando por la gente. Y está tratando de unirnos, no dividirnos”, dijo Chávez, un trabajador jubilado del casino que vive en Las Vegas, a CNN en un mitin de Sanders.

“Es un triunfador”, dijo Chávez. “Tuvo un ataque al corazón, ¿verdad? He tenido dos. Nada me detiene. Nada lo detiene”.

Rosie Beltren, una ama de llaves de 65 años que trabaja en el Strip de Las Vegas, apoya a Sanders porque cree que aumentará el salario mínimo y ayudará a los muchos inmigrantes que trabajan en Nevada que no tienen un camino hacia la ciudadanía.

“Lo más importante para mí: atención médica. Mucha gente lo necesita”, dijo Beltren mientras hablaba con un amigo que vendía tamales en el estacionamiento de un supermercado la semana pasada. “La semana pasada compré un medicamento, solo uno. 248 dólares”, dijo Beltrán, que necesitaba tres medicamentos para tratar su cáncer. “Necesito más de uno, pero no tenía el dinero”.

“Hay muchas personas que necesitan sus papeles para trabajar: son buenas personas, trabajan muy duro, pero no pueden obtener papeles”, dijo Beltren.

Sanders también ha recibido el apoyo de Keila Eustaquio, una receptora de DACA de 24 años que planea ser voluntaria para su campaña a pesar de que no puede votar legalmente por él.

“Mucha gente que conozco está apoyando a Bernie; la estuvimos apoyando la última vez … Él tiene muchos planes para hacer muchas cosas buenas para nuestra comunidad, en cuanto a dar a todos la ciudadanía, atención médica”, dijo Eustaquio, quien nació en México y dirige su propio negocio en Las Vegas. Ella citó a Biden como su segunda opción porque “Me siento segura con él”.

Eustaquio, después de un viaje de compras en el Mercado de Cárdenas con amigos la semana pasada, reconoció que es poco probable que algunos de los planes de Sanders pasen por el Congreso, un hecho que sabe que se usará contra él si se enfrenta a un enfrentamiento en las elecciones generales con Trump.

“Trump tiene objetivos realistas y Sanders no”, dijo, “pero lo que (Sanders) quiere hacer es cambiar la vida de todas las personas”.