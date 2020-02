Donald Trump dice que no indultará a Roger Stone… por ahora

Sentencian a 40 meses de cárcel a Roger Stone 3:05

Las Vegas (CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que no concederá el indulto a su amigo y ex colaborador Roger Stone en este momento, diciendo que quiere que el proceso se desarrolle antes de tomar una decisión.

“No voy a hacer nada en términos de los grandes poderes otorgados a un presidente de Estados Unidos, quiero que se desarrolle el proceso, creo que es lo mejor”, dijo Trump en Las Vegas. “Porque me encantaría ver a Roger exonerado y me encantaría que sucediera porque personalmente creo que fue tratado de manera muy injusta”.

El presidente no descartó un eventual indulto o conmutación de pena, pero dijo que el proceso debería desarrollarse primero.

“En algún momento tomaré una decisión, pero Roger Stone y todos deben ser tratados de manera justa. Y este no ha sido un proceso justo”, dijo Trump.

Stone fue sentenciado a 40 meses de prisión el jueves. Fue condenado a finales del año pasado por mentirle al Congreso y amenazar a un testigo con respecto a sus esfuerzos por la campaña de 2016 de Trump.

Trump igual pronunció una defensa completa de su amigo de toda la vida: “Dijeron que mintió, pero otras personas también mintieron”.

El presidente hizo sus comentarios ante una audiencia de exprisioneros que se graduaron de un programa diseñado para dar a los delincuentes una segunda oportunidad en la sociedad y la fuerza laboral.

La queja de Trump contra el sistema de justicia penal se encontró con miradas curiosas de algunos de los graduados y sus familias, particularmente cuando declaró: “Estas personas saben lo que es un mal jurado”.

El lugar para el discurso también fue notable, con el presidente lanzando una crítica a la policía, refiriéndose a “policías sucios” en un punto, desde una habitación dentro del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas.

“Roger tiene una muy buena posibilidad de exoneración en mi opinión”, dijo Trump en el evento de reinserción de reos.

Él llamó a Stone un “personaje”.

“Es un tipo inteligente, es un poco diferente, pero a veces son los más interesantes. Pero es una buena persona. Su familia es fantástica”, dijo Trump en el evento de reforma de la justicia penal.

Trump atacó a la encargada del jurado en el caso de Stone, llamándola “totalmente corrupta” y “activista anti-Trump”. También insinuó, sin evidencia, que ella pudo haber defraudado a la corte al no responder honestamente a las preguntas en la selección del jurado al ser sincera sobre sus puntos de vista políticos.

La vocera del jurado, Tomeka Hart, fue noticia a principios de este mes cuando defendió a los cuatro fiscales que se retiraron del caso en respuesta a la recomendación de sentencia modificada por los líderes del Departamento de Justicia.

El presidente agregó que lo que le sucedió a Stone y su ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, quien se declaró culpable de mentirle al FBI, “destruyó la vida de muchas personas y estoy aquí para hacer un sistema justo”.

Los fiscales inicialmente habían pedido que Stone fuera sentenciado de siete a nueve años de prisión, reposando esa recomendación sobre la gravedad de sus crímenes y comportamiento. Sin embargo, Trump calificó esa demanda como “muy injusta” en un tuit en la noche. El secretario de Justicia, William Barr, anuló la recomendación al día siguiente, diciendo que siete años serían demasiado duro.

Aunque la sentencia de la juez Amy Berman Jackson fue mucho más baja que la solicitud original, la jueza dijo que los fiscales habían hecho lo correcto cuando siguieron las pautas en sus esfuerzos originales.

Ninguno de los fiscales que ganaron el caso en el juicio firmó el memorando de sentencia revisado, y se asignaron dos nuevos supervisores de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos de Washington, exponiendo cuán políticamente cargado se ha convertido el caso dentro del Departamento de Justicia.

El nuevo fiscal John Crabb Jr. dijo que quería disculparse ante el tribunal por la confusión.

“Esta confusión no fue causada por el equipo de prueba original”, dijo. “El equipo original del juicio tenía autorización para presentar” el memorando de sentencia original.

Crabb dijo que respalda el memorándum original y agregó: “Fue hecho de buena fe”.

El presidente también intentó distanciarse de Stone, alegando que Stone no participó en su campaña presidencial de 2016.

“Roger nunca estuvo involucrado en la campaña de Trump para presidente. No estuvo involucrado. Creo que desde el principio, mucho antes de que yo lo anunciara, puede haber hecho un pequeño trabajo de consultoría o algo así, pero no estuvo involucrado cuando me postulé para presidente”, señaló Trump.

Stone trabajó con Trump durante su primera carrera presidencial a fines de la década de 1990. Fue contratado para la campaña en 2015, pero lo despidió más tarde ese año.