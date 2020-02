Warren y Biden critican a Bloomberg en foros ciudadanos de CNN: 4 conclusiones

Debate en Nevada: los aspirantes contra Bloomberg 2:24

Las Vegas (CNN) — Michael Bloomberg siguió siendo blanco de sus rivales presidenciales demócratas el jueves por la noche, cuando el exvicepresidente Joe Biden y la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts criticaron duramente al exalcalde de la ciudad de Nueva York durante los foros ciudadanos de CNN en Las Vegas.

Sus críticas llegaron un día después de que Bloomberg fue atacado por su apoyo previo a la política de vigilancia policial stop-and-frisk, así como por las acusaciones de que hizo comentarios ofensivos hacia las mujeres y más en su primera aparición en un debate presidencial demócrata.

Aquí hay cuatro conclusiones de los foros de CNN con Biden y Warren:

Warren ataca de nuevo los acuerdos de confidencialidad de Bloomberg

Warren abrió su participación en los foros manteniendo sus ataques contra Bloomberg por negarse a liberar a las mujeres que han firmado acuerdos de confidencialidad en su compañía, diciendo que deberían tener la oportunidad de contar sus historias

Ella llegó al escenario con el borrador de un documento de liberación que dijo que había escrito y que enviaría a Bloomberg.

“Yo solía enseñar derecho contractual. Y pensé que podía hacerlo más sencillo. Escribí una carta de liberación y el convenio de no demandar. Y todo lo que el alcalde Bloomberg tiene que hacer es descargarlo. Lo enviaré por mensaje de texto”, dijo. “Fírmelo. Y entonces las mujeres, u hombres, serán libres de hablar y contar sus propias historias”.

Warren luego leyó en voz alta, literalmente, lo que decía el documento. Luego agregó: “Creo que el alcalde debería firmarlo y que todos tenemos derecho a verlo”.

Ella dijo que no liberar a las mujeres de los acuerdos de confidencialidad “descalificaría” a Bloomberg. Pero, cuando la presionó Erin Burnett de CNN, Warren dijo que todavía votaría por él por encima del presidente Donald Trump.

‘El mejor amigo de Barack’

Biden, mientras tanto, se enfocó en los más de US$ 400 millones que Bloomberg gastó en publicidad, con anuncios en los que el expresidente Barack Obama elogia al multimillonario.

“Se anuncia a sí mismo como el mejor amigo de Barack”, dijo Biden, refiriéndose a los anuncios de Bloomberg que incluyen la voz de Obama elogiándolo.

Pero, dijo Biden, el ex alcalde se opuso al Obamacare y estuvo en desacuerdo con la administración Obama sobre la controvertida política policial de Bloomberg de detener y registrar.

“Y la forma en que se refiere a las personas de color … Ni siquiera voy a repetir el lenguaje que usó sobre por qué estaba haciendo esto”, dijo Biden.

Al igual que Warren, criticó a Bloomberg por no haber liberado de los acuerdos de confidencialidad a las mujeres de su empresa que alegaban una conducta indebida.

“Simplemente está mal”, dijo Biden. “¿Cómo puedes enfrentarte a Donald Trump cuando tienes, 10, 12, 14 acuerdos de confidencialidad?”.

Biden critica a Sanders por las armas de fuego

Biden también criticó a Bernie Sanders, senador independiente de Vermont, de quien dijo no ha estado a la altura de su retórica sobre las armas y no ha hecho lo suficiente sobre el tema. Se refirió a los votos de Sanders en la década de 1990 contra las medidas de control de armas, cuando Sanders estaba en la Cámara de Representantes.

Los comentarios de Biden en su foro de CNN se basaron en otros que había hecho más temprano, cuando criticó a Sanders, por su nombre, por oponerse a la Ley Brady, que exigía la verificación de antecedentes federales y un período de espera para algunas compras de armas de fuego.

“No es tanto lo que dices que crees”, dijo Biden. “Es lo que hiciste y cuándo lo hiciste”.

Y agregó: “El hecho es que Bernie ha tenido un historial muy diferente al mío durante mucho tiempo. Por ejemplo, yo soy el tipo, como presidente del Comité Judicial, que trabajó para aprobar una legislación muy difícil. El proyecto de ley Brady, que contenía verificaciones de antecedentes, así como el período de espera. Bernie, cuando se postulaba para el Senado de Vermont y decía que era un estado difícil, votó en contra cinco veces en la Cámara de Representantes”.

Biden luego criticó a Sanders por votar para “eximir a los fabricantes de armas de cualquier responsabilidad. Cero. No pueden ser demandados”.

Warren también se enfoca en Sanders

Warren ha pasado los últimos días enfocada en Bloomberg, pero también ha dado golpes más sutiles a Sanders.

El jueves por la noche, Warren continuó por la misma ruta, cuestionando cómo cualquier aspirante, “incluido el senador Sanders”, planea ejecutar su visión sin hacer estallar las negociaciones en el Senado. Más tarde, sugirió que Sanders tendría problemas para reunir a las facciones demócratas y otros votantes fuera del partido para derrotar a Trump en noviembre.

Los votantes demócratas, dijo, “están nerviosos por una visión estrecha que simplemente no le habla a los estadounidenses que ven problemas reales y quieren ver un cambio real. Pero también están preocupados por apostar por una revolución que no traerá consigo la unión de una mayoría en este país”. En ese momento no nombró a Sanders, pero la implicación era clara.

“Soy demócrata, de principio a fin”, agregó Warren. “Tengo valores sólidos como una roca y sé cómo hacer las cosas. Hablo con todas las partes de nuestro partido y sobre temas como el impuesto sobre el patrimonio, hablo con independientes y republicanos”.

Sus críticas se produjeron después de que ella puso en duda la estrategia de Sanders, o la falta de ella, para cumplir su plan “Medicare para todos” y tampoco lo soltó respecto a sus registros médicos, diciendo que “había hecho una promesa de divulgar todos sus registros médicos y pensé que eso era lo que iba a hacer”.