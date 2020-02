United Airlines otorgó US$ 90.000 en vales de viaje a pasajeros no volar en clase ejecutiva

United Airlines está reemplazando sus Boeing 737 por Airbus 1:20

(CNN) — United Airlines tuvo que cambiar el avión Boeing 777 por un vuelo del sábado de Newark a Hawai, lo que resultó en una reducción de los asientos de clase ejecutiva.

Estos no son los pasajeros que una aerolínea quiere molestar.

Por lo tanto, la aerolínea ofreció millas a los pasajeros dispuestos a sentarse en una clase más baja de asientos en el Boeing 767-300 para el vuelo directo de más de 11 horas. Muchas millas.

Nueve pasajeros aceptaron US$ 10.000 en compensación de cupones de viaje cada uno por un total de US$ 90.000.

“De vez en cuando tenemos que cambiar de avión en el último minuto y cuando eso sucede, tratamos de hacer lo correcto y hacer que el impacto en los clientes sea lo más mínimo posible”, dijo a CNN Travel la portavoz de United, Maddie King.

King confirmó que nueve pasajeros de clase ejecutiva se ofrecieron como voluntarios para sentarse en una cabina “Premium Plus”, que ofrece a los pasajeros más espacio para las piernas y otros beneficios que no se encuentran en una cabina turista normal.

Pero ella se negó a confirmar el monto de la compensación, que el blog de viajes “View from the Wing” reportó como vales de viaje por valor de US$ 10.000 por pasajero.

“Creo que esto es mucho dinero, pero no me sorprende”, dijo Peter Sasaki, quien ha volado más de un millón de millas de Estados Unidos y tiene el estatus de Servicios Globales de élite —de solo por invitación— con la aerolínea. (Las calificaciones exactas para este programa no se publican, pero se otorgan a algunos de los clientes más rentables de la aerolínea).

“Probablemente sea mejor llevar a los pasajeros (pax) a su destino a cualquier costo en lugar de afectarlos y arriesgar el costo de la comida, el alojamiento, una nueva reserva y malas relaciones públicas, dada la cantidad de vuelos completos en esta época del año”.

Los pasajeros no siempre conocen sus derechos cuando son afectados.

Los viajeros que salen de los vuelos de EE.UU. involuntariamente pueden tener derecho a una indemnización si han confirmado las reservas, se registran en línea en sus vuelos, llegan a la puerta de salida a tiempo… esto si su aerolínea no puede llevarlos a su destino dentro de una hora del original hora de llegada del vuelo, según el Departamento de Transporte de EE.UU.

Los pasajeros en vuelos nacionales de EE.UU. que experimenten una demora de una o dos horas en sus horarios de llegada pueden recibir una compensación igual al doble del precio de ida de su vuelo, hasta US$ 675.

Los pasajeros nacionales que experimenten más de dos horas de retraso en los vuelos recibirán pagos de cuatro veces el valor de ida de su vuelo, hasta US$ 1.350.

Desde el episodio de 2017 del pasajero del United David Dao Duy Anh siendo arrastrado por el pasillo de un avión después de que se negó a ser expulsado de su vuelo, las aerolíneas han trabajado duro para conseguir voluntarios en lugar de golpear a las personas involuntariamente.

United no hará muchos amigos a bordo con su aumento de US$ 5 por equipaje registrado a US$ 35 por el primer equipaje y US$ 45 por el segundo equipaje. El cambio de precio entrará en vigencia el 6 de marzo para vuelos de EE.UU. y vuelos a América Latina y el Caribe.

Hay un descuento para las personas que pagan por adelantado en línea por el equipaje facturado, más de 24 horas antes de su vuelo, y ciertos miembros del programa de lealtad de United y los titulares de tarjetas de crédito tienen exenciones de tarifas.