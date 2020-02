Las condenas por violación y agresión sexual de Harvey Weinstein marcaron un gran momento #MeToo

La caída de Harvey Weinstein 2:21

(CNN) — El veredicto de culpabilidad en el caso de agresión sexual y violación contra Harvey Weinstein está siendo aclamado como un punto de inflexión en el movimiento #MeToo, pero los abogados del que alguna vez fuera uno de los hombres más poderosos de Hollywood dicen que nunca tuvo la oportunidad de un juicio justo.

El magnate de Hollywood caído en desgracia fue declarado culpable el 24 de febrero de 2020 de cometer un acto sexual criminal en primer grado con una mujer y violación en tercer grado con otra. Fue absuelto de los cargos más graves de agresión sexual depredadora que involucraban a las dos mujeres y un cargo de violación en primer grado.

“Este es un gran día. Este es un nuevo día”, dijo el fiscal de distrito de Manhattan Cyrus Vance Jr. “Este es el nuevo panorama para los sobrevivientes de agresión sexual en Estados Unidos, creo, y este es un nuevo día. Es un nuevo día porque Harvey Weinstein finalmente ha sido responsabilizado por los crímenes que cometió”.

Weinstein enfrenta un mínimo de cinco años y un máximo de más de dos décadas en prisión. Fue esposado y puesto bajo custodia después del veredicto del jurado de Nueva York.

El lunes por la noche, Weinstein fue llevado al Hospital Bellevue de Nueva York después de que comenzó a sentir dolores en el pecho y palpitaciones cardíacas y presión arterial alta, dijo su abogada, Donna Rotunno.

La abogada del exproductor de Hollywood le dijo a Jean Casarez de CNN que estaba preocupada por el resultado.

“Vi (la declaración de Vance) y creo que es aterrador pensar en un nuevo amanecer en el sistema de justicia penal que no tiene cambios”, dijo Rotunno a Casarez. Rotunno agregó que el sistema de justicia se basa en los derechos de los ciudadanos al debido proceso y la presunción de inocencia.

“Y si esta noción es simplemente comenzar a creerle a la gente solo porque dice que así fue, creo que eso desafía el sistema de justicia penal tal como lo conocemos y creo que para cualquiera acusado en este tipo de delitos, es una propuesta aterradora”, dijo.

Las mujeres se presentaron en historias de The New Yorker y The New York Times con acusaciones contra Weinstein. La actriz Alyssa Milano pidió a los usuarios de Twitter que contaran sus historias y usaran el hashtag #MeToo.

El movimiento #MeToo fue fundado en 2006 por la activista y escritora Tarana Burke.

Burke tuiteó el lunes que las condenas de Weinstein no hubieran sido posibles “sin las voces de los que rompen el silencio dentro y fuera de la sala del tribunal” y los “sobrevivientes que testificaron valientemente” contra él.

Los miembros del jurado deliberaron durante cinco días

El jurado absolvió a Weinstein, de 67 años, por los cargos más graves de agresión sexual depredadora que involucraban a dos mujeres, Miriam Haley y Jessica Mann.

Al hacerlo, los miembros del jurado indicaron que no encontraron más allá de una duda razonable que Weinstein también había violado a la actriz Annabella Sciorra, otra presunta víctima cuyos testimonios utilizaron los fiscales en un intento de establecer el comportamiento depredador de Weinstein.

“Mi testimonio fue doloroso pero necesario”, dijo Sciorra el lunes en un comunicado a CNN. “Hablé por mí misma y con la fuerza de las más de ochenta víctimas de Harvey Weinstein en mi corazón. Mientras esperamos resultados continuos y justos que traigan justicia absoluta, nunca podemos arrepentirnos de romper el silencio. Porque al decir la verdad al poder, pavimentamos el camino hacia una cultura más justa, libre del flagelo de la violencia contra la mujer”.

Los miembros del jurado deliberaron durante más de 26 horas durante cinco días antes de llegar a un veredicto el lunes por la mañana. La moción de un juicio nulo por parte de la defensa el lunes fue denegada.

Cuando se leyó el veredicto, los miembros del jurado parecían no mirar a Weinstein y pudieron haber estado evitando el contacto visual con cualquier persona.

La sentencia está programada para el 11 de marzo.

Por el cargo de acto sexual criminal en primer grado, enfrenta un mínimo de cinco años y un máximo de 25 años en prisión.

Por el cargo de violación en tercer grado, esencialmente no enfrenta un tiempo mínimo de prisión y un máximo de cuatro años.

La actriz Ashley Judd, quien acusó a Weinstein de acoso sexual, elogió a las mujeres en el centro del caso de Nueva York.

“Para las mujeres que testificaron en este caso, y caminaron por un infierno traumático, hicieron un servicio público a niñas y mujeres en todas partes, gracias”, tuiteó Judd.

Pero los casos criminales de Weinstein no han terminado. También enfrenta cargos de agresión sexual y violación en incidentes separados en Los Ángeles.

Weinstein ha negado las acusaciones de actividad sexual no consensuada relacionada con las otras mujeres.

Cómo se desarrolló el caso

Weinstein fue acusado de acto sexual criminal de primer grado, dos cargos de violación y dos cargos de agresión sexual depredadora.

Los cargos se basaron en el testimonio de Haley de que Weinstein la forzó a tener sexo oral en 2006 y el testimonio de Mann de que la violó en 2013 durante lo que ella describió como una relación abusiva.

Otras cuatro mujeres, incluida Sciorra, también testificaron que Weinstein las atacó sexualmente cuando los fiscales intentaron demostrar que usó su poder en la industria del cine para aprovecharse de mujeres jóvenes e inexpertas.

El testimonio de Sciorra de que la violó en el invierno de 1993-1994 está fuera del estatuto de limitaciones, pero podría haberse utilizado para respaldar los cargos de asalto sexual depredador, que requiere delitos sexuales graves contra al menos dos víctimas.

Los abogados de Weinstein argumentaron que los encuentros sexuales fueron consensuales. Como evidencia, señalaron que tanto Haley como Mann tuvieron relaciones sexuales con Weinstein después de los presuntos ataques, y continuaron teniendo un contacto amistoso con él durante años después.

Los abogados de Weinstein dijeron que apelarán la decisión del jurado.

“Si bien no fue condenado por los cargos más graves, estamos decepcionados con el veredicto y presentaremos una apelación”, dijo un comunicado en nombre de Rotunno y Damon Cheronis. “Hay problemas en este juicio que fueron extremadamente preocupantes y perjudicaron la capacidad del señor Weinstein de que su caso sea juzgado de manera justa. Estos serán dirigidos a un tribunal superior”.

Rotunno le dijo a CNN que no creía que Weinstein hubiera tenido un juicio justo.

Los abogados también dijeron que están trabajando para asegurar que Weinstein sea llevado a una enfermería y puesto bajo custodia protectora en Rikers “para que pueda obtener la mejor supervisión y atención médica posible”.

El veredicto ‘marca una nueva era de justicia’

Los testimonios de las mujeres destacaron preguntas sobre el consentimiento y la dinámica del poder, preguntas que rara vez, si es que alguna vez, se han probado en un tribunal.

Tina Tchen, presidenta y directora ejecutiva de Time’s Up Foundation, dijo que el veredicto marca un importante punto de inflexión.

“Este juicio, y la decisión del jurado de hoy, marca una nueva era de justicia, no solo para los Silence Breakers, que hablaron con gran riesgo personal, sino para todos los sobrevivientes de acoso, abuso y agresión en el trabajo”, dijo Tchen dijo en un comunicado.

Debra Katz, abogada de Dawn Dunning, que testificó en contra de Weinstein, dijo el lunes por la tarde que Weinstein debe ir a prisión.

“Harvey Weinstein ha lastimado a docenas y docenas de personas por su comportamiento violento de violador depredador sexual, y hoy no puede haber otra discusión que Harvey Weinstein está exactamente donde debería estar”, dijo Katz.

Douglas Wigdor, abogado de Tarale Wulff, quien también testificó contra Weinstein en el juicio, dijo que si bien el veredicto del lunes fue significativo, el comportamiento de Weinstein ha hecho daño a su cliente y a otros.

“Mientras ha sido condenado, no podemos deshacer el daño que ha causado a tantas víctimas. Hoy será un gran alivio para todos los sobrevivientes del asalto”, dijo.

— Aaron Cooper y Lauren del Valle de CNN informaron desde Nueva York; Steve Almasy de CNN escribió desde Atlanta. Chloe Melas, Holly Yan, Brian Vitagliano, Eric Levenson y Lisa Respers France de CNN contribuyeron a este informe.