Harvey Weinstein fue condenado. ¿Ahora que?

Caso Weinstein: veredicto histórico para el #MeToo 0:34

Nota del editor: Kara Alaimo, profesora asociada de relaciones públicas en la Universidad de Hofstra, es autora de “Pitch, Tweet, or Engage on the Street: How to Practice Global Public Relations and Strategic Communication”. Fue portavoz de asuntos internacionales en el Departamento del Tesoro durante la administración de Obama. Síguela en Twitter @karaalaimo. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas.

(CNN) — El lunes, un jurado encontró a Harvey Weinstein culpable de cometer un acto sexual criminal en primer grado contra Miriam Haley y violación en tercer grado contra Jessica Mann, mientras lo absolvía por los cargos más graves de asalto sexual abusivo y violación en primer grado contra Mann.



Al hacerlo, los miembros del jurado indicaron que no podían encontrar más allá de toda duda razonable que Weinstein también había violado a Annabella Sciorra, una víctima adicional cuyo testimonio fue crucial para que los fiscales describieran el comportamiento de Weinstein como parte de un patrón más amplio. Weinstein se declaró inocente y afirmó que todos los encuentros fueron consensuales y que las mujeres estaban tratando de avanzar en sus carreras.

MIRA: Las condenas por violación y agresión sexual de Harvey Weinstein marcaron un gran momento #MeToo

Considera el resultado dividido a la luz de esto: después de que el diario The New York Times contó la historia sobre la supuesta historia de depredación de Weinstein, 80 mujeres diferentes lo acusaron de violencia sexual o acoso, según el libro de Ronan Farrow “Catch and Kill” (Y no, ese número no es un error tipográfico).

El hecho de que solo dos de ellas hayan obtenido justicia aparente en el sistema penal es un recordatorio de lo asombrosamente difícil que es para las mujeres y otros sobrevivientes de abuso sexual en este país responsabilizar a los perpetradores, además de la dificultad de tratar con los traumas mismos.

Hay dos cosas que los legisladores deben hacer ahora para comenzar a cambiar las cosas: priorizar las leyes que rigen el uso de los acuerdos de confidencialidad y trabajar más duro para ayudar a educar a los más vulnerables sobre sus derechos para luchar.

El libro de Farrow, así como “She Said” de Jodi Kantor y Megan Twohey, deja en claro muchas de las razones por las que Weinstein se salió con la suya durante tanto tiempo: las mujeres temían que acusar a Weinstein arruinaría sus carreras en el cine, y Weinstein había tenido una poderosa camarilla de ejecutivos de medios, abogados e incluso firmas de inteligencia privadas que trabajan para protegerlo porque manejaba tanto dinero y poder para determinar el destino de las personas y los proyectos en Hollywood.

Por ejemplo, según “Catch and Kill”, cuando Farrow comenzó a informar sobre las acusaciones contra Weinstein para NBC, la red no transmitió la historia, una historia que era tan importante que Farrow luego ganó el Premio Pulitzer por sus informes, junto con Los periodistas del diario The New York Times Kantor y Twohey, así que se lo dio a The New Yorker.

Farrow sugirió que NBC no publicó la historia porque era vulnerable a acusaciones similares contra Matt Lauer, que el presidente de NBC News, Noah Oppenheim, negó con vehemencia, diciendo que “no sentimos que teníamos todos los elementos que necesitábamos para transmitirlo”,y Farrow no probó un encubrimiento, escribió Oppenheim y envió un memorando a los empleados de NBC News y MSNBC en respuesta a los informes de Farrow en el libro, alegando: “Se basa en una serie de distorsiones, líneas de tiempo confusas e inexactitudes”.

Lisa Bloom, la destacada abogada conocida por defender a las víctimas, representó a Weinstein por un tiempo. Y Weinstein fue un gran recaudador de fondos para Hillary Clinton, a pesar de que Tina Brown y Lena Dunham ahora dicen que advirtieron a la campaña de Clinton sobre su tratamiento de las mujeres.

De hecho, Farrow escribió que cuando estaba trabajando en su historia, Nick Merrill, el portavoz de Clinton, le dijo que su informe era “una preocupación para nosotros”. Después de la publicación del libro, Merrill tuiteó para cuestionar algunos aspectos de la versión de Farrow de los acontecimientos con Clinton y Weinstein, aunque dijo “realmente respeto el trabajo de Ronan” y no cuestionó su declaración de preocupación. Como Kantor y Twohey notaron en su libro, después de que las revelaciones de Weinstein se hicieron públicas, “Clinton y su equipo expresaron su sorpresa y negaron el alcance de la advertencia de Dunham”. En octubre de 2017, Clinton dijo que daría las donaciones de Weinstein para su campaña a organizaciones benéficas.

MIRA: Los cargos de abuso sexual y violación que llevaron a Weinstein a la corte

Pero Weinstein también se basó en otro nivel de protección: acuerdos de confidencialidad con sus empleados y acuerdos secretos con algunas de las mujeres que lo acusaron, que los dejaron responsables de sumas exorbitantes si denunciaban su abuso.

Dichos acuerdos de mordaza también se usaron para evitar que las acusaciones se hagan públicas contra los depredadores en serie Bill O’Reilly y R. Kelly, quienes han negado las acusaciones en su contra, y Lawrence Nassar, el entrenador de gimnasia de EE. UU.

Ya fue suficiente. Un proyecto de ley actualmente en comisión en el Senado del Estado de Nueva York requeriría que dichos acuerdos sean reportados a la oficina del fiscal general. Necesitamos una ley como esta a nivel federal, para que aquellos que hacen múltiples acuerdos puedan ser investigados.

Nicholas Fortuna, socio gerente de la firma de abogados Allyn & Fortuna, me dijo que la mejor manera de que esto funcione sería que estos acuerdos se informaran a la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que podría iniciar procedimientos administrativos contra personas u organizaciones que repetidamente llegan a acuerdos.

Hay una buena razón por la cual los acuerdos de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) se han convertido en un tema candente en la campaña de 2020: Elizabeth Warren criticó a Mike Bloomberg y a su empresa Bloomberg por decir que permitiría que tres mujeres que fueron silenciadas sobre presuntos casos de acoso sexual y discriminación bajo un NDA con su compañía si así lo solicitan. Necesitamos que el gobierno tome medidas sobre este tema crucial.

En segundo lugar, los legisladores deben ayudar a las víctimas a conocer sus derechos y vías de reparación, especialmente aquellos que están más privados de sus derechos. Si es difícil buscar justicia para actrices de Hollywood como Ashley Judd, cuyo caso de acoso sexual contra Weinstein fue expulsado de la corte por un juez y se caracterizó como no justificado por el abogado de Weinstein, considera lo difícil que sería para las personas con muchos menos recursos.

MIRA: Weinstein es declarado culpable de acto sexual criminal y violación en tercer grado

Los estadounidenses que viven en la pobreza son mucho más propensos que sus contrapartes más ricas a reportar sufrir abusos en primer lugar. Como calculó FiveThirtyEight, la Encuesta Nacional de Victimización del Crimen de la Oficina de Estadísticas de Justicia de 2017, los estadounidenses mayores de 12 años cuyos ingresos familiares estaban por debajo de US$ 7.500 informaron haber sido agredidos sexualmente o violados en los seis meses anteriores a la encuesta, doce veces más que aquellos con hogar ingresos superiores a US$ 75.000.

El libro de Bernice Yeung, “En un día de trabajo: la lucha para terminar con la violencia sexual contra los trabajadores más vulnerables de Estados Unidos“, cuenta las historias de algunas de las mujeres más pobres de Estados Unidos que han sufrido abusos sexuales, incluidas trabajadoras agrícolas, trabajadoras domésticas, conserjes e inmigrantes. Las mujeres en estas industrias informan haber sufrido abusos a tasas notables. Un estudio de 100 trabajadores de empacadoras de carne en Iowa, por ejemplo, encontró que el 41% de las mujeres informaron haber sido tocadas cuando no lo deseaban. Pero, escribió Yeung, hay “pocos esfuerzos significativos para prevenir la violencia sexual en el lugar de trabajo antes de que comience”.

Además, según Yeung, muchas de estas mujeres no conocen sus derechos y opciones después de haber sido abusadas. Las barreras idiomáticas con frecuencia les dificultan denunciar delitos. A menudo no son vistos como creíbles cuando se presentan. Y las consecuencias de hablar son especialmente graves para ellos, incluso a veces no poder alimentar a sus familias si pierden sus trabajos y la deportación.

Revelan abusos sexuales de los Legionarios de Cristo 4:22

El gobierno también necesita hacer más para educar a los estadounidenses más vulnerables sobre sus derechos. El gobierno federal debería asignar recursos similares al Fondo de Defensa Legal TIME’S UP, de financiación privada, para ayudar a las víctimas a buscar reparación y encontrar nuevos empleos y otro tipo de apoyo que necesitan después de ser abusados. Incluso si es poco probable que la administración Trump tome tal acción, los gobernadores podrían iniciar programas en sus propios estados para liderar la acusación.

Si al menos 80 mujeres tienen que decir que han sido abusadas o acosadas antes de que un hombre rinda cuentas, algo está muy, muy mal con la forma en que funciona nuestro sistema. Y si las mujeres con mucha capacidad para llamar la atención, como Gwyneth Paltrow, Ashley Judd y Salma Hayek, luchan para hablar y obtener justicia después de ser abusadas o acosadas, imagina lo difícil que es para los estadounidenses más pobres, que tienen más probabilidades de convertirse en víctimas en primer lugar y tener repercusiones mucho más devastadoras como la pobreza o la deportación al miedo.

Los acuerdos en casos de abuso sexual deben informarse al gobierno, para que los delincuentes en serie puedan ser identificados e investigados. Y las víctimas en este país necesitan lugares a los que recurrir para conocer sus derechos y reconstruir sus vidas cuando denunciar el abuso significa poner en peligro la forma en que se ganan la vida.