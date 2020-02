Razones para no entrar en pánico por el coronavirus: esto es lo que debes hacer

Lo que necesitas saber del Coronavirus: 5 preguntas y 5 respuestas 0:59

(CNN Español) – La preocupación por el coronavirus se está extiendo tanto como el propio brote, pero en medio de la angustia, la incertidumbre y el temor que puede generar la enfermedad, múltiples expertos coinciden en un mensaje clave: mantener la calma y evitar a toda costa el pánico. Sí, la enfermedad ha contagiado a miles y provocado la muerte cientos más. Tampoco está disponible una vacuna aún. Pero las autoridades y los especialistas insisten en que las respuestas no pueden estar guiadas por el pánico. Algo que aplica tanto para las personas como para los gobiernos.

¿Debo o no preocuparme por el coronavirus? Ante esta pregunta, la Organización Mundial de la Salud responde que si no te encuentras en una zona donde se esté propagando el coronavirus, si no has viajado desde o hacia alguna de esas zonas ni has estado en contacto cercano con alguien que lo haya hecho y se sienta mal, tienes posibilidades actualmente bajas de contraerlo. “Es comprensible que la situación le cause estrés y ansiedad. Es una buena idea que se informe sobre los hechos para que pueda determinar con precisión los riesgos que corre y adoptar precauciones razonables”, señaló la entidad. Ahora, si estás en un área donde se produjo un brote de coronavirus, lo clave es seguir los consejos y las indicaciones del personal de salud.

Justamente, la OMS recalcó en un documento del 11 de febrero que los países deben “comunicarse con su público de manera temprana y efectiva para mitigar el estigma o discriminación y evitar el pánico”. De manera que las autoridades locales y nacionales están llamadas a informar tan pronto como sea posible sobre los desarrollos del coronavirus, los casos nuevos o confirmados y las medidas que se están tomando para contenerlo en los diferentes territorios. Pero también es vital obtener los datos a través de medios oficiales y alejarse de los mitos y la desinformación que circulan en redes sociales. Además, especificó la OMS: “En la mayoría de los casos la COVID-19 solamente causa una enfermedad leve”, aunque “puede provocar enfermedades muy graves en algunas personas” y muy raramente puede ser letal.

Este jueves, el director para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, Robert Redfield, también dio un parte de tranquilidad ante la situación del país. Respondiendo una serie de preguntas simples despejó el panorama en muchos aspectos. Estas fueron las preguntas y las respuestas:

-¿Debería la gente tener miedo? No

-¿Deberían las personas lavarse las manos y toser o estornudar regularmente en las mangas? Totalmente

-¿Debería la gente abastecerse de productos de limpieza? No.

-¿Deberían las personas abastecerse de medicamentos recetados que tienen?No en este momento.

-¿Debería la gente abastecerse de comida? No en este momento.

-¿Deberías usar una máscara quirúrgica si estás sano? No.

-¿Existe un sitio web al que las personas puedan acceder para acceder a buena información sobre estas preguntas? Sí, absolutamente, CDC.gov.

Repite: Lavarse las manos, lavarse las manos…

Algo positivo en medio de la emergencia que ha desatado el coronavirus es que hay medidas individuales que puedes tomar para protegerte. Empezando, como se ha insistido múltiples veces, por lavarnos las manos frecuentemente, de preferencia con agua y jabón, pero si no con un desinfectante a base de alcohol y agua. Además, evita tocarte los ojos, la nariz y la boca si no has hecho este proceso de higiene. También cuando estornudes o tosas, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Debes tirar el pañuelo inmediatamente y luego lavarte las manos.

“Aquí está el mejor consejo que puedo darte para evitar cualquier virus y gripe: sé intencionalmente higiénico en público y durante las interacciones con otros. La higiene de las manos es la piedra angular de la prevención de infecciones. La higiene efectiva de las manos requiere una duración y minuciosidad adecuadas, lo que debería ser un objetivo cada vez que se limpian las manos. Usa agua y jabón durante el tiempo que te lleva cantar el “Feliz cumpleaños”, escribió Colleen S. Kraft, médica de enfermedades infecciosas y directora médico asociado en el Hospital de la Universidad de Emory.

Finalmente, la OMS recomienda mantener al menos 1 metro de distancia con las demás personas, especialmente si tosen, estornudan o tienen fiebre. Y tampoco necesitas mascarillas si estás en buen estado de salud. Los CDC sugieren usarla solo una máscara si un profesional de la salud lo recomienda.