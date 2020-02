La peor semana para los mercados financieros desde la crisis de 2008 en medio de temores por el coronavirus

Terrible semana para los mercados bursátiles 2:31

(CNN) — Fue una semana terrible para el mercado de valores de EE.UU. Los tres principales índices bursátiles registraron sus peores caídas porcentuales semanales desde la crisis financiera, a medida que aumentan los temores de coronavirus.

Las acciones pasaron casi todo el día en territorio negativo, con la excepción de un breve salto en Nasdaq. Las expectativas del mercado de que la Reserva Federal intervendrá para detener la venta masiva e impulsar la economía se han disparado tras la dramática semana.

Dow

El Dow cerró 357 puntos, o 1,4%, abajo, en su séptimo día en rojo.

En el peor de los casos, el índice bajó casi 1.086 puntos.

Cayó 3.583 puntos esta semana, incluida su peor caída de un día en la historia el jueves. Sobre una base porcentual, la caída del 4,4% del jueves fue el peor desempeño desde febrero de 2018.

Fue su peor semana desde octubre de 2008, ya que cayó un 12,4%.

S&P 500

El S&P 500, la medida más amplia del mercado de valores, cayó un 0,8%.

Cayó 11,5% esta semana, su peor caída porcentual semanal desde octubre de 2008.

La venta masiva de acciones ha reducido US$ 3.2 billones del S&P esta semana. Ha caído 3,6 billones de dólares desde su máximo del 19 de febrero.

Nasdaq

El Nasdaq Composite terminó plano.

El índice cayó un 10,5% durante la semana.

El cierre muestra que los inversores están dispuestos a mantener sus posiciones durante el fin de semana, lo que indica que la venta masiva de acciones vinculada al coronavirus podría continuar. Los temores del coronavirus también han afectado al mercado de la energía, ya que los inversores se preparan para un colapso en la demanda de todo, desde combustible para aviones hasta diesel y gasolina para motores. La disminución de la actividad fabril en China, donde las empresas cierran para contener el brote, también está afectando los precios.

El petróleo crudo, que a menudo se ve como un barómetro en tiempo real del crecimiento económico, se ha hundido aún más en un mercado bajista. El petróleo estadounidense cayó un 4,9% el viernes a US$ 44,76 por barril. El crudo no ha cerrado por debajo de US$ 46 desde diciembre de 2018. El producto está en camino a su mayor descenso semanal desde 2011.

El oro, que tradicionalmente es un refugio seguro en tiempos de problemas del mercado, también cayó. Los participantes del mercado atribuyen la caída a los inversores que extraen efectivo de sus inversiones en oro para contrarrestar sus inversiones en acciones perdedoras. Los futuros del oro se asentaron un 4,6% por debajo de US$ 1.564,10 la onza, registrando su peor pérdida porcentual de un día desde noviembre de 2016.

Los rendimientos del Tesoro cayeron aún más y alcanzaron nuevos mínimos históricos el viernes cuando los inversores se apilaron en los bonos del gobierno. Los rendimientos de los bonos y los precios se mueven uno frente al otro. El rendimiento del bono a 10 años cayó por debajo del 1,15%.