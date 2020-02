Una mujer tomó 550 veces la dosis habitual de LSD, con consecuencias sorprendentemente positivas

LSD, ¿otra droga incomprendida? (abril de 2016)

(CNN) — Las sobredosis de drogas pueden poner en peligro la vida, pero para dos mujeres que accidentalmente recibieron fuertes cantidades de LSD, la experiencia les cambió la vida, y en el buen sentido.

Una mujer de 46 años esnifó 550 veces la dosis recreativa normal de LSD y no solo sobrevivió, sino que descubrió que el dolor en el pie que había sufrido desde los 20 años se redujo drásticamente.

Por separado, una niña de 15 años con trastorno bipolar tomó una sobredosis de 10 veces la dosis normal del medicamento, lo que, según ella, resultó en una mejora enorme en su salud mental.

Sus experiencias se detallaron en informes de casos publicados en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs el mes pasado, junto con la de una tercera mujer que accidentalmente tomó una sobredosis de LSD durante la segunda semana de embarazo. Finalmente dio a luz a un hijo sano, ahora de 18 años, que no ha mostrado ningún desarrollo deteriorado.

Si bien las experiencias de estas mujeres fueron excepcionales, sus historias pueden ayudar a informar el resurgimiento de la investigación sobre el uso de sustancias psicodélicas para el tratamiento de afecciones como adicción, trastorno de estrés postraumático (TEPT), depresión y ansiedad, creen los investigadores .

“No se pudo realizar ninguna investigación de ensayo clínico con dosis tan altas y no hay publicaciones que exploren los resultados positivos de dosis muy grandes de LSD”, dijeron los autores.

“Para comprender los efectos de las dosis extremadamente altas de psicodélicos como el LSD, se requiere un examen de sobredosis en entornos naturalistas”.

Sin embargo, los expertos enfatizaron que estos casos eran únicos y advirtieron contra experimentar con la droga, que es ilegal en Estados Unidos y el Reino Unido.

“Realmente no muestran los beneficios del LSD, más bien muestran que en algunas personas dosis excepcionalmente altas no conducen a daños duraderos y pueden hacer algo bueno”, dijo el profesor David Nutt, director de la Unidad de Neuropsicofarmacología de la División de Brain Sciences en el Imperial College de Londres.

Los detalles de cada estudio de caso provienen de entrevistas con mujeres individuales, sus familiares y amigos, proveedores de medicamentos, testigos, registros de salud y notas de casos, según el documento.

Confundir el LSD con la cocaína

La mujer de 49 años, conocida como CB, había contraído la enfermedad de Lyme cuando tenía poco más de 20 años, lo que le dañó los pies y los tobillos y la dejó con un “dolor significativo”.

En septiembre de 2015, tomó 55 miligramos de lo que creía que era cocaína, pero en realidad era “LSD puro en forma de polvo”.

Los autores definieron una dosis recreativa normal como 100 microgramos, igual a 0,1 miligramos.

La mujer se desmayó y vomitó con frecuencia durante las siguientes 12 horas, pero informó sentirse “agradablemente drogada” durante las 12 horas posteriores, todavía vomitando, pero con menos frecuencia.

De acuerdo con su compañera de cuarto, ella permanecía sentada mayormente quieta en una silla, ya sea con los ojos abiertos o echados hacia atrás, ocasionalmente hablando palabras al azar. Diez horas después, pudo mantener una conversación y “parecía coherente”.

Su dolor en el pie desapareció al día siguiente y dejó de usar la morfina durante cinco días. Mientras el dolor regresaba, pudo controlarlo con una dosis más baja de morfina y una microdosis de LSD cada tres días. Después de más de dos años, en enero de 2018, dejó de usar tanto la morfina como el LSD y no informó síntomas de abstinencia, aunque el informe del caso dijo que sí experimentó un aumento en la ansiedad, la depresión y la abstinencia social.

Los estudios de caso fueron recopilados por Mark Haden, director ejecutivo de la Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos de Canadá y profesor adjunto en la Escuela de Población y Salud Pública de la Universidad de Colombia Británica, y Birgitta Woods, psiquiatra en Vancouver.

Señalaron que en el caso de CB “la ingestión de 550 veces la dosis recreativa normal de LSD no fue fatal y tuvo efectos positivos sobre los niveles de dolor y la posterior abstinencia de morfina”.

Los autores señalan en el estudio que no se han documentado dosis letales de LSD, aunque dijeron que los científicos han estimado que una dosis letal en humanos sería de 14.000 mcg.

Fabricado por primera vez en Suiza en 1938 como un tratamiento potencial para los trastornos hemorrágicos, la popularidad posterior del LSD (nombre científico dietilamida del ácido lisérgico) como droga recreativa fue criminalizada en gran parte del mundo. Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, el LSD es un medicamento de la lista 1, la clasificación más restrictiva.

Vida con un “cerebro normal”

Para la joven de 15 años conocida como AV que tomó una sobredosis de 10 veces la dosis normal de LSD en la fiesta del solsticio de verano en junio de 2000, la experiencia condujo a un cambio dramático en su salud mental.

La niña fue diagnosticada con trastorno bipolar a la edad de 15 años, habiendo sufrido depresión y alucinaciones a la edad de 12 años, lo que a veces la había internado en un hospital, incluso una vez que mordió a su madre, según el estudio de caso.

Su sobredosis ocurrió cuando el proveedor de LSD líquido cometió un error de lugar decimal al preparar dosis individuales diluidas en vasos de agua, lo que las convirtió en 1.000 mcg por vaso en lugar de 100 mcg. AV bebió un vaso y las sobras de las gotas de otros dos.

Los asistentes de la fiesta dijeron que se comportó de manera errática durante las siguientes 6,5 horas, seguida de lo que creían que era una convulsión, ya que estaba acostada en posición fetal con los brazos y los puños apretados. Se llamó a una ambulancia, pero para cuando llegaron los paramédicos 10 minutos después, ella estaba alerta y orientada.

Cuando su padre la visitó en el hospital a la mañana siguiente, AV le dijo: “Se acabó”. Si bien pensó que su hija se refería a la sobredosis de LSD, más tarde aclaró que quería decir que su enfermedad bipolar se había curado y que podía experimentar la vida con un “cerebro normal”.

Ella estuvo libre de todos los síntomas de enfermedad mental (bipolar u otros) durante 13 años hasta que dio a luz y experimentó depresión posparto, según el estudio de caso.

En el tercer caso detallado en el documento, una mujer de 26 años, conocida como NM, en la misma fiesta bebió medio vaso de agua dosificada con LSD y posteriormente descubrió que estaba embarazada.

Sin embargo, los autores dijeron que la sobredosis “no afectó negativamente el curso del embarazo de NM”. Tampoco tuvo otros efectos negativos evidentes en el desarrollo de su hijo, que ahora tiene 18 años.

Renacimiento de la investigación

Si bien el LSD se ha utilizado durante mucho tiempo por sus efectos alucinógenos, el medicamento también se ha utilizado para tratar problemas de salud mental.

Durante la década de 1940 y principios de la década de 1950, decenas de miles de pacientes tomaron LSD y otros psicotrópicos como parte de la investigación sobre sus efectos sobre la ansiedad por el cáncer, el alcoholismo, el trastorno por consumo de opioides, la depresión y el TEPT. Los investigadores comenzaron a ver los psicodélicos como posibles nuevas herramientas para acortar la psicoterapia.

Este tipo de investigación pronto se detuvo en la década de 1960 cuando el LSD fue declarado ilegal en Estados Unidos.

Sin embargo, en la última década, la investigación en esta área ha visto un resurgimiento, con científicos que hoy exploran el papel de los alucinógenos en la depresión resistente al tratamiento, el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad relacionada con el cáncer, las adicciones e incluso la anorexia.

Los temores de cualquier daño permanente causado por psicodélicos se vieron aliviados por un gran estudio de 2015 de 130.000 adultos estadounidenses, que compara consumidores con no consumidores. El estudio no encontró ningún vínculo entre el uso de LSD, psilocibina o mescalina (los compuestos psicoactivos en el hongo mágico) y el comportamiento suicida o los problemas de salud mental.

Sin embargo, algunos estudios han encontrado efectos desagradables del LSD, tanto durante la fase alta como después. Las personas con reacciones negativas pueden tener dificultad para concentrarse, mareos, falta de apetito, boca seca, náuseas y/o desequilibrio hasta por 10 a 14 horas después de tomar LSD; los dolores de cabeza y el agotamiento pueden durar hasta 72 horas.

