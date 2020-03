Lo que sabemos del coronavirus en Brasil: casos, medidas y recomendaciones

Coronavirus: esto es lo que NO funciona 2:55

(CNN Español) – Hasta el momento son dos los casos confirmados de coronavirus en Brasil, aunque este lunes aumentó a 433 personas la cifra de los casos sospechosos que se encuentran bajo vigilancia, según informó el Ministerio de Salud.

De acuerdo a las autoridades, los dos contagiados en el país no tienen relación entre sí, a pesar de que ambas son residentes del municipio de São Paulo. El ministerio explicó que “los casos son importados y, por lo tanto, no hay cambios en la situación nacional, ya que no hay evidencia de circulación sostenida del virus en territorio brasileño”. En ese sentido, 162 casos sospechosos han sido descartados en todo el país.

El contagio de la segunda en el país se confirmó este sábado: se trata de un hombre de 32 años que se encontraba en Milán, al norte de Italia, y quien es residente de São Paulo. El paciente llegó a Brasil el 27 de febrero, en un vuelo directo desde Milán, cuando también comenzó a tener síntomas, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud. El pasajero informó informó de fiebre, tos, dolor de garganta, dolor muscular y dolor de cabeza y recibió orientación sobre el aislamiento en el hogar. Su esposa, la única persona con la que ha tenido contacto en el hogar, no presenta síntomas, pero también está con él aislada en su casa, mientras son monitoreados diariamente por el Departamento de Salud Municipal de São Paulo.

El Ministerio de Salud de Brasil sigue de cerca a 15 países, además de China, donde se ha presentado una “transmisión activa del coronavirus”. Por eso, al definir los criterios de un caso sospechoso, se ha incluido a personas que tengan fiebre y síntomas similares a la gripe, como tos o falta de aire y que han estado en Alemania, Australia, China, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Francia, Irán, Italia, Malasia, Japón, Singapur, Corea del Sur, Corea del Norte, Tailandia, Vietnam y Camboya en los últimos 14 días.

Las recomendaciones clave

El Ministerio de Salud ha hecho recomendaciones importantes para mantener el coronavirus a raya como lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, usar un pañuelo desechable para la higiene nasal, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo cuando estornuda o tose y depositarlo en la basura. También es importante evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca sin tener las manos limpias. Además, prevenir el contacto cercano con personas enfermas, quedarse en casa de llegar a sentirse mal y limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia. Evitar compartir vasos y otros utensilios que pueden transmitir el virus a través de la saliva, es otra de las recomendaciones.

El pasado viernes 28 de febrero, la entidad lanzó una campaña de prevención ante el coronavirus que ya se encuentra difundiéndose en televisión abierta, radio e internet. Además de orientar sobre las medidas de higiene para protegerse, las piezas también presentan los principales síntomas del virus como fiebre, tos y dificultad para respirar. “La idea es guiar a la población sobre los signos y síntomas de la enfermedad y lo que debe hacerse en estos casos. En caso de duda, la población puede buscar más información a través del defensor del pueblo o del sitio web saúde.gov.br”, señaló el Ministerio de Salud.

Plan de contingencia y laboratorios

También se ha instaurado un plan de contingencia nacional frente al coronavirus. El Ministerio de Salud creó además de la campaña una aplicación móvil con consejos de higiene y actuación para la población y todos los que lleguen al país. También se implementa un sistema de test rápido para detectar la enfermedad.

Según el plan de contingencia, la fase de contención implica que la atención médica cuente con más acciones de vigilancia, la compra de suministros y definiciones para la red de urgencias y emergencias. También se considera una “cuarentena casera para casos leves y estrategia de monitoreo en el hogar para evitar ocupar camas innecesariamente”.

Este lunes, el ministro de Salud Henrique Mandetta aseguró que la próxima semana irá al Congreso “para que podamos ejecutar el presupuesto en caso de una epidemia. La salud ha estado teniendo acciones de imposición de presupuesto que ya suman un valor muy expresivo”. En ese sentido agregó que hay 46.000 equipos de salud familiar, pero que se necesitan más recursos.

De acuerdo al secretario de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, Wanderson de Oliveira, se buscará aumentar la capacidad de los laboratorio en los diferentes estados del país para detectar el coronavirus. “Actualmente, los laboratorios centrales (Lacen) llevan a cabo pruebas para detectar los virus respiratorios más comunes en el país. La próxima semana, los Lacens de los estados de Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Sergipe, Minas Gerais y Amazonas recibirán un kit de validación y capacitación para que puedan realizar la prueba específica para COVID-19. Luego, sistemáticamente, nos expandiremos a todos los laboratorios centrales del país “, señaló el pasado 28 de febrero, por lo que la medida debería estar próxima a implementarse.

Por el momento, los laboratorios nacionales para el diagnóstico de coronavirus están en Río de Janeiro, São Paulo, Pará, y Goiânia. Estos centros ayudarán con la iniciativa para expandir la capacidad en otros lugares del país.

Aeropuertos y vuelos

Desde que se confirmó el primer caso en el país, el ministro Mandetta descartó la posibilidad de que se limite la entrada de extranjeros como una manera de detener la propagación del coronavirus, al considerar que eso “no tiene efectividad”. Y en su lugar dijo, “los brasileños necesitan aumentar la cantidad de veces que se lavan las manos y la cara con agua y jabón durante todo el día”. Además, la autoridades han recomendado que las personas que tengan síntomas no viajen y las que los manifiesten después de haber entrado en el país acudan rápidamente al sistema sanitario protegidos por una máscara quirúrgica. No se contemplan medidas para tomar la temperatura o similares en aeropuertos, puesto que no se manifiestan síntomas en el período de incubación del virus.

Latam Airlines Brasil informó este lunes en un comunicado que suspenderá temporalmente los vuelos entre São Paulo y Milán entre el 2 de marzo y el 16 de abril. Según la aerolínea, la medida obedece a la “propagación del coronavirus y la baja demanda causada en Italia”. Latam señaló que los clientes afectados por la restricción tienen la opción de reprogramar sus vuelos sin cobro de multa o alternativas de reembolso completo. “La aerolínea está en contacto con los pasajeros afectados para dar soluciones de acuerdo a sus necesidades de viaje”, indicó la compañía.