Apple pagará hasta US$ 500 millones para resolver la demanda por hacer más lentos los iPhones más antiguos

San Francisco (CNN Business) — Apple pagará hasta US$ 500 millones para resolver una demanda colectiva que acusa a la empresa de hacer más lentos los modelos de iPhone más antiguos para obligar a los usuarios a comprar otros nuevos.

El acuerdo de conciliación propuesto requiere que Apple pague a los propietarios de ciertos modelos de iPhone US$ 25 por dispositivo afectado, totalizando un mínimo de US$ 310 millones y un máximo de US$ 500 millones, según documentos publicados el viernes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San José, California. El monto que recibe cada usuario podría aumentar o disminuir dependiendo de la cantidad de reclamos que se presenten, así como de los honorarios y gastos legales adicionales aprobados por el tribunal, agrega el documento.

El acuerdo de conciliación, que está sujeto a la aprobación de un juez el 3 de abril, cierra una batalla legal que se llevó a cabo durante más de dos años durante los cuales Apple trató de aliviar críticas globales.

La compañía admitió en diciembre de 2017 que utilizaba actualizaciones de software para hacer más lentos los iPhones más antiguos, poco después de que clientes enojados y analistas tecnológicos señalaran que las actualizaciones estaban causando una disminución del rendimiento.

Algunos de ellos sugirieron que Apple lo hizo para obligar a los usuarios a actualizar al último modelo de iPhone, pero la compañía dijo que su objetivo era resolver problemas con baterías de iones de litio más antiguas que harían que los teléfonos se apagaran repentinamente para proteger sus componentes.

Apple luego se disculpó y ofreció reemplazos de batería a sus clientes por US$ 79, que redujo a US$ 29 en enero de 2018. El director ejecutivo de la compañía, Tim Cook, admitió un año después que los ingresos de 2018 se vieron afectados en parte por el “precio significativamente reducido de los reemplazos de la batería del iPhone”.

Los usuarios de iPhone en Estados Unidos pueden presentar reclamos de liquidación si poseían un iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus o un dispositivo SE comprados antes del 21 de diciembre de 2017.

Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes