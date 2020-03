Bernie Sanders vs. Joe Biden: 4 cosas para ver en el enfrentamiento épico del supermartes

Quedan 5 aspirantes a la candidatura presidencial demócrata 2:09

Dallas, Texas (CNN) — La revolución política del senador de Vermont Bernie Sanders se enfrenta cara a cara con el creciente apoyo de los moderados al exvicepresidente Joe Biden este martes en una serie de primarias que marcarán el rumbo de la carrera presidencial demócrata.

14 estados y Samoa Americana votan este 3 de marzo. El mayor premio es California, donde Sanders espera triunfar. Y el campo de batalla más grande es Texas, donde Biden se reunió el lunes por la noche con otros aspirantes moderados que abandonaron sus postulaciones en las últimas 48 horas: la senadora de Minnesota Amy Klobuchar y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg.

La inversión de los candidatos en el supermartes 0:44

Se espera que Sanders tenga un mejor desempeño en el oeste y en el noreste, mientras que Biden podría ganar en el sur.

La otra pregunta importante es si el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, acumularán un número considerable de delegados. Si ambos pueden reducir el grupo disponible para Sanders y Biden para que ninguno pueda ganar una mayoría absoluta, sería más probable una convención impugnada.

Aquí hay cuatro cosas para ver en este supermartes:

Biden busca una ola moderada

El exvicepresidente está montando una ola de impulso en el supermartes. Su gran victoria en Carolina del Sur el sábado sacó a los rivales Buttigieg, Klobuchar y Tom Steyer de la carrera, y sacó a los donantes demócratas, funcionarios electos y luminarias, incluido el exlíder de la mayoría del Senado Harry Reid de Nevada, a quien dejó fuera de juego.

¿Cómo se traducirá eso en votos?

El equipo de Biden se ha centrado durante mucho tiempo en distritos del Congreso con grandes poblaciones negras, en estados como Alabama, Carolina del Norte, Tennessee, Arkansas, Virginia y Texas. Pero la oleada de apoyo moderado podría ampliar su mapa de territorio ganable.

Objetivo de Biden: mantenerse en los talones de Sanders en la carrera y establecer una distancia clara entre él y Bloomberg. Su equipo está ansioso por entrar en un enfrentamiento uno a uno con Sanders lo más pronto posible.

¿Puede el poder de Bernie Sanders en California superar la creciente coalición moderada?

Bernie Sanders gana en Asamblea Partidaria de Nevada 7:10

La victoria de Biden en Carolina del Sur provocó un adelgazamiento del campo moderado, estableciendo un enfrentamiento que la campaña de Sanders ha estado ansiando desde el principio de la campaña.

Con sus 415 delegados comprometidos, el más grande de todos las elecciones estatales es California que ahora podría determinar si Sanders puede recuperar el impulso que perdió en Carolina del Sur, y potencialmente llevarlo a un liderazgo entre los delegados.

Todas las señales apuntan a una victoria de Sanders, pero su tamaño podría ser determinante. Se espera que se beneficie de las más de 3 millones de boletas electorales tempranas ya emitidas. Más importante el martes es si su apoyo en el sur de California, con su numerosa población latina y en el norte, un bastión liberal durante décadas, puede proporcionarle una victoria decisiva.

Biden buscará obtener números fuertes en el Condado de Orange, a las afueras de Los Ángeles, y en otras áreas más moderadas o conservadoras en la parte central del estado.

Fuera de California, Sanders confía en apoyos fuertes en estados como Colorado, Texas, Minnesota (donde realizó un mitin en la víspera de las elecciones el lunes por la noche), y en el noreste: Vermont, su estado natal, está asegurado, y él está codo a codo con Warren en su patio trasero de Massachusetts.

Sanders también necesitará resultados decentes en Carolina del Norte y Virginia, donde los funcionarios electos locales pasados y presentes han acudido en masa a Biden en las últimas 48 horas. El peligro para Sanders en esos estados reside principalmente en las partes más ricas de los suburbios, que no han sido amables con él en las primeras cuatro elecciones.

En el sur, Sanders podría obtener ayuda de Bloomberg, que ha pasado tiempo en estados como Arkansas y Alabama, donde Biden podría estar preparado para un reventón al estilo de Carolina del Sur.

El papel de spoiler de Bloomberg

Posibilidades de Michael Bloomberg de llegar a la Casa Blanca. 1:46

Mike Bloomberg se encuentra en un lugar muy difícil.

Esa rápida fusión en torno a Biden ejerce una mayor presión sobre la estrategia de Bloomberg de utilizar el superamartes como su primer campo de pruebas. Si Bloomberg, quien ingresó a la carrera en noviembre para detener el ascenso de Sanders, es capaz de alcanzar la viabilidad en varios estados el martes, podría estar negando efectivamente a los delegados de Biden y ayudando al ascenso del senador de Vermont.

Si bien Bloomberg ha gastado US$ 56 millones en anuncios de televisión y radio en California y US$ 43 millones en Texas, el impacto del exalcalde de Nueva York podría ser más fuerte en estados como Virginia, donde ha gastado más de US$ 13 millones en anuncios, y en Carolina del Norte, donde ha gastado más de US$ 12 millones.

Virginia podría ser particularmente reveladora. Bloomberg gastó millones para que demócratas tomaran el control de los poderes ejecutivo y legislativo de la comunidad por primera vez en una generación. El gasto le valió a Bloomberg una gran cantidad de buena voluntad en el estado y cuando lanzó su campaña en noviembre, Virginia fue la primera parada. Biden ha tratado de combatir esta influencia con una gran cantidad de importantes apoyos de Virginia, pero si Bloomberg le echa a perder una buena noche a Biden, Virginia podría ser el caso más claro.

El equipo de Bloomberg argumenta que no solo tiene la oportunidad de acumular suficientes delegados para justificar su candidatura el martes, sino que ven el hecho de que alcanzaría el umbral de viabilidad del 15% en muchos estados del supermartes como una derrota para Sanders, quien ahora tendrá que dividir a los delegados con hasta cuatro candidatos, no solo dos o tres.

Pero, si Bloomberg logra hacerle daño a Biden en los estados ricos delegados, el golpe contra él por parte de varios demócratas podría ser feroz, especialmente después de que dos de los principales contendientes del partido abandonaron y respaldaron a Biden antes del supermartes.

¿Cuál es el rol de Elizabeth Warren?

The New York Times respalda a Elizabeth Warren y a Amy Klobuchar 0:30

Warren no es una clara favorita en ninguno de los estados del supermartes, pero está bien posicionada para acumular delegados en el mapa.

El 12 de febrero, su gerente de campaña Roger Lau predijo ese escenario en un memo, escribiendo que Warren estaba “lista para terminar entre los dos primeros en más de la mitad de los estados del supermartes (ocho de 14), entre los tres primeros en todos ellos, y está en camino de recoger delegados generales en todo el estado en todos menos uno”.

La pregunta que enfrenta su campaña, suponiendo que cumpla con esas expectativas autoimpuestas, es qué planea hacer con ese poder.

Si el objetivo es llegar a Milwaukee este verano a una convención impugnada con suficiente apoyo para ganar delegados en una segunda votación y reclamar la nominación de esa manera, la senadora de Massachusetts probablemente necesitará ganar al menos algunos estados.

El suyo, que vota el martes, sería un buen lugar para comenzar. Encuestas recientes muestran que ella y Sanders corren codo a codo en Massachusetts. Una pérdida allí haría mella grave en su campaña. Warren terminó detrás de Buttigieg en Iowa, Nevada y Carolina del Sur. Y en Nueva Hampshire, ella lo siguió a él y a Klobuchar, quienes han terminado sus campañas desde entonces. Warren permanece a pesar de no lograr llegar a un top 2.

Si Warren decepciona el martes, su estrategia, que ya ha afectado a algunos progresistas, temen que pueda dañar a Sanders en un momento en que los moderados se están uniendo a Biden, será más difícil de vender.

Pero no hay ninguna sugerencia, al menos públicamente, de que Warren se desvíe de su camino actual en el corto plazo.

Una exitosa recaudación de fondos en febrero, junto con el apoyo de un súper PAC de grandes gastos, significa que Warren no será expulsado de la carrera por problemas de dinero. Pero otras preocupaciones y decisiones pueden estar en el horizonte.