Lo que sabemos de los casos coronavirus hoy en América Latina

"No se dejen confundir con rumores o informaciones no oficiales acerca del #COVID19, del que tenemos este caso importado. No tenemos circulación comunitaria del virus al día de hoy".

Rafael Sánchez Cárdenas, ministro @SaludPublicaRD. pic.twitter.com/Ay82K3yOKb

— PresidenciaRD (@PresidenciaRD) March 2, 2020