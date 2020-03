Bad Bunny se coronó como artista Spotify del año en la primera entrega de los Spotify Awards

Bad Bunny se llevó el principal reconocimiento de los Spotify Awards como "Artista Spotify del año" (Fotografía Matt Winkelmeyer/Getty Images for Spotify)

(CNN Español) – El Auditorio Nacional de la Ciudad de México fue testigo de la primera entrega de los Spotify Awards a lo mejor del streaming. Bad Bunny se coronó como el gran ganador al llevarse el reconocimiento como artista Spotify del año.

A las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, Danna Paola, Ángela Aguilar, Aislinn Derbez, Luisito Comunica y Franco Escamilla, los 5 presentadores de la ceremonia, pisaron el escenario para dar la bienvenida a los asistentes y a todo el mundo que estaba viendo la ceremonia.

El encargado de abrir la ceremonia fue el reguetonero J Balvin, quien interpretó los temas “Rojo” y “Yo pedí un trago y ella la botella”. Cuando se esperaba que terminaría su actuación, apareció en escena el grupo Black Eyed Peas y juntos hicieron que el recinto retumbara de la emoción cuando cantaron la canción “Ritmo” de la cinta “Bad Boys for Life”, con toques del tema noventero “Rhythm of the Night”, de Corona.

El primer reconocimiento que se entregó estuvo a cargo de Sofía Reyes y Mario Bautista y se lo dieron a la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga en la categoría de artista más seguido. El segundo Spotify Award se lo llevó Bad Bunny en la categoría de artista más escuchado y fue cuando el público se volvió loco cuando comenzó a cantar “Calladita” y no permitió que el cantante de trap latino pudiera hablar.

La banda de rock mexicana Zoé celebró 10 años de su disco Unplugged de MTV y junto a la cantante Denise Gutiérrez del grupo Hello Seahorse! interpretaron el tema “Soñé”.

De lo tranquilo y relajado, los presentadores Luisito Comunica y Franco Escamilla presentaron a Karol G, quien batió el récord por tener un millón de reproducciones de la canción “Tusa” y los espectadores se pararon a bailar y a cantar.

Siguieron reconocimientos como artista femenina con mayor incremento de fans, para Danna Paola; artista más agregado a playlists, para Bad Bunny.

J Balvin tomó el escenario y, tras expresar su agradecimiento y la frase “Made in Medellín Colombia pa’l mundo entero”, entregó el reconocimiento a Reik como artista mexicano más escuchado en el mundo. Los colombianos Camilo y Greeicy Rendón entregaron a Carolina Giraldo Navarro, Carol G, el reconocimiento artista más escuchada.

Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando salieron al escenario Danna Paola, Ángela Aguilar, Aislinn Derbez para expresar su sentir por la violencia en contra de las mujeres, “el empoderamiento de la mujer por fin resuena con gran energía” afirmó Derbez.

Cuando la cantautora mexicana Julieta Venegas salió al escenario a cantar el tema “Mujeres”, la locura se desbordó. Levantó el brazo izquierdo y en la muñeca tenía un pañuelo verde, un símbolo que se ha visto en las protestas de mujeres para exigir la legalización del aborto. Carla Sariñana, Tessa Ia, Daniela Spalla, Silvana Estrada, Yoss Bones, Ensamble Al Aire, Sol Pereira, Marian Ruzzi, Marcela Viejo y Ana Tijoux se unieron a la manifestación.

Conforme se acercaba el final de la ceremonia, la emoción aumentaba. Se entregó el reconocimiento a canción más escuchada a Pedro Capó y Farruko por “Calma remix” y artista más compartido, para J Balvin.

Para cerrar con broche de oro, Pepe Aguilar salió al escenario para anunciar al ganador de la categoría más esperada: artista más importante del año y, en el momento que mencionó a Bad Bunny como ganador, el público estalló en júbilo y alegría. “Gracias por todo su cariño… los quiero” fueron las palabras del oriundo de Puerto Rico.

Los encargados de cerrar la primera ceremonia de los Spotify Awards fueron Belinda, Pedro Capó, Horacio Placencia, Lalo Ebratt y uno de los mejores grupos mexicanos de hoy en día, Los Ángeles Azules, quienes cantaron los temas “Amor a primera vista” y el clásico “Cómo te voy a olvidar”.

Aquí la lista de los ganadores de los Spotify Awards 2020: