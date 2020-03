Con Warren fuera de la carrera presidencial, el próximo presidente de Estados Unidos seguramente será un hombre mayor de 70 años

Warren abandona la campaña presidencial 4:43

(CNN) — Se cumplen 100 años de que las mujeres hayan obtenido el derecho al voto, lo que significa que las condiciones eran perfectas, en un sentido de justicia moral, para enviar a una mujer a la Casa Blanca este año.

Pero es poco probable que pase. (Sí, a pesar de que la representante Tulsi Gabbard de Hawai todavía está en la carrera.)

Todavía no sabemos quién estará en la boleta de las elecciones generales en noviembre, pero sabemos que seguramente será uno de los dos candidatos blancos, hombres de más de 70 años, que se enfrentará contra el presidente Donald Trump, que también es un hombre blanco y de 70 años.

Desde un campo históricamente diverso, los dos demócratas que quedan en pie son Joe Biden, un católico que se opone personalmente a los derechos al aborto, y Bernie Sanders, que tiende a mejorar con los votantes masculinos, según las encuestas de salida.



Uno de esos aspirantes tomará la bandera de un partido que ciertamente construirá su caso en 2020 en torno a las prioridades políticas de las mujeres progresistas, incluido el acceso a la atención médica y al aborto.

¿Que pasó? Si la mayoría de los votantes demócratas primarios son mujeres, ¿por qué una mujer no obtuvo mejores resultados que la tercera en ninguna de las primarias hasta ahora? Warren incluso siguió a Biden y Sanders entre las votantes en su estado natal de Massachusetts. ¿Por qué, según las encuestas de salida, las votantes no votaron por las candidatas?

Los comentarios perfectos de Elizabeth Warren sobre el sexismo y la política

Cuando Warren suspendió su campaña en la entrada de su casa en Cambridge, Massachusetts, le preguntaron si el sexismo desempeñaba un papel en su fracaso como candidata presidencial. Así fue como ella respondió:

– ¿Hay (asuntos) de género en esta carrera?

Ya sabes, esa es la pregunta trampa para todas las mujeres. Si dices, sí, hubo sexismo en esta carrera, todos dicen “quejetas”. Y si dices, no, no hubo sexismo, sobre una gran cantidad de mujeres, piensan: ‘¿En qué planeta vives?'”.

Warren agregó que planea abordar este tema en el futuro.

Los estadounidenses dicen que se sienten cómodos con las candidatas

Las encuestas no hacen mucho para explicar lo que está sucediendo aquí, ya que las encuestas sugieren que muchos menos votantes se sienten cómodos con alguien mayor de 75 años (Biden y Sanders) o alguien que ha tenido un corazón ataque en el último año (Sanders).

Cuando miras solo a los votantes primarios demócratas, una mayoría dijo que estarían completamente entusiasmados con una candidata.

Cómodo con una mujer en la boleta: En una encuesta de febrero de NBC News / Wall Street Journal, el 33% de los estadounidenses dijeron que estarían entusiasmados con tener a una mujer compitiendo y el 51% dijo que se sentirían cómodos con eso. Solo el 9% dijo que tendrían algunas reservas y el 5% dijo que se sentirían muy incómodos.

Más y más mujeres en cargos públicos: El número de mujeres en el capitolio y en el Senado continúa creciendo. Alrededor de una cuarta parte del Congreso y el Senado está compuesto por mujeres. Nueve de los 50 gobernadores de la nación son mujeres. También lo son 15 tenientes gobernadores, según el Centro Rutgers para Mujeres y Política Estadounidenses.



Tener una mujer en la Oficina Oval es una prioridad. No la máxima prioridad

En una encuesta realizada en enero, NBC News / WSJ les preguntó a los votantes qué, en una escala del 1 al 10, era más importante para ellos con sus votaciones primarias: derrotar a Trump, elegir a alguien con grandes ideas políticas, elegir un candidato que continuaría con la agenda de Obama o elegir a la primera mujer presidenta.

73% le dio a derrotar a Trump un 9 o un 10. Solo el 21% dijo lo mismo de elegir a la primera presidenta.

Y sabemos desde 2016 que Trump podría vencer a Hillary Clinton. Los votantes a quienes no les gusta parece haber determinado que eso significa que podría vencer a cualquier mujer.

Hay dos carriles

Si bien las encuestas sugieren entusiasmo por (o al menos consuelo) con una candidata, la realidad es esta: las mujeres no votaron de esa manera por Warren o Amy Klobuchar. Otras mujeres que hicieron campaña, Kamala Harris, Kirsten Gillibrand y Marianne Williamson, no llegaron a las primarias.

Los progresistas eligieron a Sanders. Los moderados eligieron a Biden

“Sabes, me dijeron al comienzo de todo este proyecto que hay dos carriles: un carril progresivo para el que Bernie Sanders es el titular, y un carril moderado para el que Joe Biden es el titular, y no hay lugar para nadie más en esto”, dijo Warren el jueves. “Pensé que eso no estaba bien, pero evidentemente estaba equivocada”.

Eso no habla de las principales diferencias de política. Las propuestas de política de Sanders y Warren eran casi copias al carbón. De hecho, puedes rastrear su declive en las encuestas directamente a su incapacidad para explicar durante un debate de CNN cómo pagar el plan “Medicare para Todos” que ella tomó prestado de él. (Ese podría ser el antiguo legado duradero del alcalde Pete Buttigieg en la trayectoria de la carrera, junto con su decisión de salir antes del súper martes para despejar el camino para Biden). Sanders, por cierto, tomó prestada la idea de un impuesto a la riqueza de ella. También le prestó elementos de un programa gratuito de cuidado infantil.



El legado de Warren 2020

La campaña de Warren 2020 puede ser más recordada por la forma en que eliminó al multimillonario Michael Bloomberg, pisoteando su ascenso en las encuestas durante un debate en Las Vegas con una línea de preguntas feroz sobre los acuerdos de confidencialidad firmados por exempleados de su empresa de medios y datos financieros Bloomberg LP.

Ese momento podría haber sido evidencia de que ella cortaría a Trump en una etapa de debate en las elecciones generales. En cambio, le despejó el camino a Biden.

Ha pasado un largo mes desde la absolución de Trump

Es difícil de creer que fue hace solo un mes que los republicanos del Senado absolvieron a Trump en su juicio de juicio político. (Sí. Fue el 5 de febrero.) Mientras tanto, la carrera demócrata se ha consolidado en dos candidatos principales y el coronavirus se ha convertido en una crisis de salud pública global en toda regla, que borra el drama político que vino con el escándalo de Ucrania.

Pero está claro que los republicanos se están preparando para recuperar su obsesión por Ucrania a lo grande. Recordatorio: los intentos de Trump de presionar a Ucrania para que investigue a Joe Biden, su potencial rival en las elecciones generales de 2020, estuvieron en el centro del juicio de destitución del presidente. Trump y sus aliados han hecho repetidamente afirmaciones infundadas y falsas para alegar que Biden o su hijo, Hunter, actuaron corruptamente en Ucrania.

Si te preguntas si la investigación de Biden y Burisma de los republicanos del Senado es política, considera que la suspendieron mientras Biden se tambaleaba. Ahora que podría ser el candidato demócrata, la han resucitado.

Trump le dijo esto a Sean Hannity sobre Burisma en Fox News: “Ese será un tema importante en la campaña. Lo mencionaré todo el tiempo, porque no veo ninguna salida. No veo de ninguna manera, para ellos, cómo pueden responder esas preguntas”.

¿Por qué estamos aquí?

El sistema de gobierno estadounidense ha sido desafiado a tratar con un presidente singular y un país dividido que decidirá si debería obtener otros cuatro años en la Casa Blanca.