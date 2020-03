La crisis del coronavirus y las fallas de Trump como líder

Nota del editor: Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN y profesor de práctica en la Universidad Estatal de Arizona. Su más reciente libro se titula: “Trump y sus generales: el costo del caos”. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más artículos de opinión en CNN.

(CNN) — Hasta ahora, el presidente Donald Trump ha tenido suerte. Durante sus primeros tres años en el cargo no ha habido una gran crisis comparada a las que enfrentaron en su momento sus predecesores.

No ha ocurrido nada comparable a la crisis de los misiles cubanos (John Kennedy); ni una guerra de Vietnam (Lyndon Johnson y Richard Nixon); ni una crisis de rehenes en Irán (Jimmy Carter); ni una invasión de Afganistán por los soviéticos (Carter y Ronald Reagan); o una invasión de Kuwait por Saddam Hussein (George HW Bush); o atentados suicidas de al-Qaeda dirigidos a dos embajadas estadounidenses y un buque de guerra estadounidense (Bill Clinton); o ataques como los del 11 de septiembre (George W. Bush), o crisis financiera global (Barack Obama).

Lo más cerca que Trump ha estado de una crisis, ha sido con Irán, en gran parte creada por él mismo, después de que se retirara del acuerdo nuclear iraní hace dos años y avivara las tensiones con ese país.

Ahora llega el Covid-19 o nuevo coronavirus, una crisis importante que combina elementos del huracán Katrina, un evento natural que podría acabar con la vida de un número considerable de estadounidenses, y también elementos de la gran recesión de 2008, debido a las repercusiones económicas del virus. Tanto en las cadenas de suministro como en la confianza de los consumidores y las empresas, ya los efectos son muy preocupantes.

Algunos presidentes están a la altura de una crisis. Kennedy evitó hábilmente una posible guerra nuclear con los soviéticos durante la crisis de los misiles cubanos, mientras que George HW Bush reunió una poderosa coalición internacional para expulsar a Saddam de Kuwait. Y George W. Bush respondió rápidamente a los ataques del 11 de septiembre derrocando al gobierno talibán en Afganistán y destruyendo gran parte de Al Qaeda. (Dos años después del 11 de septiembre, Bush también tomó la desastrosa decisión de invadir Iraq). Obama navegó hábilmente la peor crisis financiera desde la Gran Depresión.

A otros presidentes les fue peor cuando se enfrentaron a una crisis. En 1980 Carter dirigió el esfuerzo profundamente defectuoso para liberar a los rehenes estadounidenses detenidos en Irán, el fiasco conocido como Desert One, y contribuyó a que su presidencia se limitara a un solo mandato. Johnson se sintió abrumado por la carnicería de Vietnam y no tenía un plan plausible para salir de la guerra, por lo que decidió no postularse para la reelección en 1968.

En los primeros días, Trump no ha estado a la altura de la crisis del coronavirus. Y hay razones para preocuparse de si puede hacerlo, ya que la crisis subraya ocho de sus fallas clave como líder.

Primero, Trump no hace nunca la tarea. Como reporto en mi libro, “Trump y sus generales”, a principios de 2017, el exestratega jefe de Trump, Steve Bannon, le dijo al exasesor de seguridad nacional de Trump, HR McMaster, que Trump nunca estudió un tema: “Trump es un tipo que nunca va a una clase. Nunca siguió un plan de estudios. Nunca compra un libro. Nunca toma notas. Básicamente viene la noche anterior a los exámenes finales después de ir de fiesta toda la noche, se sirve una taza de café, toma sus notas, memoriza lo que tiene que memorizar. Entra a las ocho en punto de la mañana y obtiene la calificación que necesita. Esa es la razón por la que no le gustan los profesores. No le gusta que le den clases “.

Relacionado con el primer fracaso de Trump está su segundo: siempre cree que sabe más que los expertos sobre un tema determinado. Durante su campaña presidencial, por ejemplo, Trump dijo que sabía más sobre la lucha contra ISIS que los generales que lideran la lucha, una afirmación absurda ya que Trump había evitado el servicio militar en Vietnam y su conocimiento de ISIS y Medio Oriente no era más profundo que un lector promedio de periódico.

Tercero, Trump confía en su propio instinto. Esto podría funcionar en un acuerdo de bienes raíces en Manhattan, donde Trump conoce a los jugadores y el mercado, pero ir con su instinto a lidiar con una crisis compleja cuando no se hace la tarea o se escucha a los expertos, no es probable que produzca un conocimiento relevante o una política coherente.

El miércoles, en una conferencia de prensa de la Casa Blanca, Trump afirmó que el coronavirus era menos letal que la gripe. Sanjay Gupta de CNN lo corrigió. De hecho, el coronavirus parece ser mucho más mortal que la gripe.

Cuarto, Trump se ha rodeado cada vez más de un equipo de acólitos que no lo desafiarán. Cuando asumió el cargo, Trump reunió un gabinete que incluía a McMaster, el ex secretario de Defensa James Mattis, el exjefe de gabinete John Kelly, el exasesor económico jefe Gary Cohn y el ex secretario de Estado Rex Tillerson, todos los cuales desafiarían a Trump en temas como permanecer en el acuerdo nuclear con Irán, la necesidad de mantener buenas relaciones con la OTAN, los méritos del libre comercio y el imperativo de dejar de acercarse a Vladimir Putin.

Todos se han ido hace mucho tiempo, y han sido reemplazados por hombres como el representante republicano de Texas John Ratcliffe, a quien Trump acaba de nominar para ser su Director de Inteligencia Nacional a pesar de que la nominación anterior de Ratcliffe para el mismo trabajo fracasó debido a sus escasas calificaciones para el puesto y algunos añadidos falsos que habría hecho a su currículum.

La principal calificación de Ratcliffe para el trabajo de supervisión de las 17 agencias de inteligencia de EE.UU. en un momento en que el equipo de Trump enfrenta su primera crisis real parece ser su inquebrantable lealtad al presidente.

Su predecesor, Dan Coats, testificó públicamente el año pasado que Irán se apegaba a los términos del acuerdo nuclear, lo que enfureció profundamente a Trump. Es difícil imaginar a Ratcliffe diciendo verdades en público que no se ajustan a las ideas preconcebidas de Trump.

De manera similar, Trump eligió al vicepresidente Mike Pence para liderar el esfuerzo de coronavirus. La principal calificación de Pence para el trabajo parece ser su adoración, como un cachorro, por el Gran Líder. Como se ha señalado ampliamente, a pesar de las afirmaciones de Trump de que Pence es una especie de gurú de la salud pública, cuando Pence era gobernador de Indiana se opuso a un plan para entregar agujas esterilizadas y gratuitas a los drogadictos en un momento en que el VIH avanzaba rampante entre los usuarios de drogas en su estado. Pasaron dos meses y después de rezar, Pence finalmente cedió y permitió que se distribuyeran las agujas, lo que redujo drásticamente la propagación del VIH.

Quinto, es difícil para el público creerle a un presidente que ha hecho más de 16.000 afirmaciones falsas o engañosas en sus primeros tres años en el cargo, según el “Washington Post”, en un momento en que la administración necesita desesperadamente la confianza del público estadounidense. .

¿Qué sucede si Trump necesita tomar algunas decisiones difíciles sobre quién exactamente poner en cuarentena? Ya hemos visto al gobierno italiano acordonar por completo las ciudades del norte del país. Y una importante ciudad italiana, Milán, ahora se ha detenido casi por completo. ¿Podría Trump tener que tomar decisiones similares? ¿Y se creerá lo que diga para explicar esas decisiones?

Sexto, Trump siempre culpa al mensajero por las noticias que no le gustan, y ha estado haciendo mucho eso cuando se trata del coronavirus. De hecho, organizaciones como CNN y el “New York Times” y muchas otras han asumido riesgos reales para cubrir el brote del virus en China y en otros lugares y deberían ser elogiadas por hacer lo que se supone que deben hacer: reunir y difundir el conocimiento que se encuentra en el interés público.

Séptimo, Trump es el reverso del presidente Harry Truman. El dinero nunca se detiene en el escritorio de Trump. Si las cosas van bien, siempre está dispuesto a tomar crédito: el mercado de valores sube, es por Trump; el mercado de valores bajó, se debe a los medios de comunicación y a la Fed. Si las cosas van mal, siempre es culpa de otra persona. Paginación Mike Pence! La propensión de Trump a pasar la pelota fue obvia la primera semana de su presidencia cuando Trump aprobó una arriesgada operación antiterrorista del equipo SEAL de la Marina de los EE. UU. en Yemen. Un miembro de los SEAL fue asesinado durante la misión y el comandante en jefe culpó rápida y públicamente a sus propios generales por la pérdida.

Octavo, Trump casi siempre interpreta al divisor en jefe, no al jefe unificador. Ahora seguramente no es el momento para que Trump y sus principales funcionarios del gabinete (como el jefe de gabinete interino Mick Mulvaney) y representantes (Donald Trump Jr.) afirmen que el coronavirus está siendo promocionado por demócratas enloquecidos. Podría decirse que esta es la crisis de salud más grave que el mundo ha enfrentado en muchos años para, en el mejor de los casos, pasarla por alto como un problema partidista.

Los funcionarios de Trump tomaron una buena decisión hace un mes al prohibir a los ciudadanos no estadounidenses que recientemente visitaron China ingresar a EE.UU. y al imponer cuarentenas de dos semanas a los estadounidenses que visitaron la provincia de Hubei donde se originó el virus.

Pero Italia fue aún más lejos: suspendió todos los vuelos desde China, pero el país aún enfrenta una importante crisis de salud con alrededor de 1.700 casos confirmados.

Trump debería pasar menos tiempo haciendo campaña en lugares donde ni siquiera está en la boleta (Carolina del Sur) y repasar los folletos informativos, comenzar a escuchar a algunos expertos, incluidos aquellos que desafían sus ideas preconcebidas, y comenzar a actuar como el presidente de todos los estadounidenses

Por supuesto, la probabilidad de que algo de esto suceda es como la probabilidad de que encontremos una vacuna para el coronavirus “rápidamente” como afirmó Trump esta semana, cuando en realidad hay pocas posibilidades de que eso suceda. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que desarrollar una vacuna para un coronavirus de hecho probablemente tomará “aproximadamente de un año a un año y medio”.

Para entonces, Trump podría estar disfrutando de un tiempo de jubilación de calidad en Mar-a-Lago porque si continúa tratando esta crisis de una manera arrogante, los votantes probablemente no lo perdonarán.