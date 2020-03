Cómo ver las elecciones primarias y las asambleas partidarias de este martes

El voto latino, ¿decisivo en Michigan? 2:39

(CNN) — Seis estados celebrarán elecciones primarias y asambleas partidarias el martes. Aquí está todo lo que necesita saber sobre cómo ver la cobertura de CNN.

¿Qué estados votan el martes?

Las elecciones primarias se llevan a cabo en Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri y Washington, y las asambleas partidarias demócratas de Dakota del Norte también se llevan a cabo el mismo día.

Aquí hay un desglose estatal de delegados, horas de votación y resultados de 2016:

Idaho

Delegados demócratas en juego: 20

Delegados republicanos en juego: 32

Las urnas abren entre las 9 a.m. y las 11 a.m. ET y cierran a las 10 p.m. y las 11 p.m. ET.

Ganadores en 2016: Bernie Sanders ganó las asambleas partidarias demócratas y Ted Cruz ganó las primarias republicanas

Michigan

Delegados demócratas en juego: 125

Delegados republicanos en juego: 73

Las urnas abren a las 7 a.m. y a las 8 a.m. ET y cierran a las 8 p.m. y las 9 p.m. ET.

Ganadores en 2016: Bernie Sanders ganó las elecciones primarias demócratas y Donald Trump ganó las primarias republicanas

Mississippi

Delegados demócratas en juego: 36

Delegados republicanos en juego: 40

Las urnas abren a las 8 a.m. ET y cierran a las 8 p.m. ET

Ganadores en 2016: Hillary Clinton ganó las elecciones primarias demócratas y Donald Trump ganó las primarias republicanas

Missouri

Delegados demócratas en juego: 68

Delegados republicanos en juego: 54

Las urnas abren a las 7 a.m. ET y cierran a las 8 p.m. ET.

Ganadores en 2016: Hillary Clinton ganó las primarias demócratas y Donald Trump ganó las primarias republicanas

Dakota del Norte

Delegados demócratas en juego: 14

Delegados republicanos en juego: 29

Las urnas abren a las 12 p.m. ET y cierran a las 8 p.m. ET

Ganadores en 2016: Bernie Sanders ganó las asambleas partidarias demócratas, y la mayoría de los delegados republicanos no vinculados apoyaron a Ted Cruz

Washington

Delegados demócratas en juego: 89

Delegados republicanos en juego: 43

Hay opciones de votación por correo y en persona disponibles, y las urnas cierran a las 11 p.m. ET

Concursantes en 2016: Bernie Sanders ganó las asambleas partidarias demócratas y Donald Trump ganó las elecciones primarias republicanas

¿Quién se postula para presidente?

Tres candidatos demócratas se postulan para presidente:

El exvicepresidente Joe Biden

La representante por Hawaii, Tulsi Gabbard

El senador por Vermont, Bernie Sanders

Dos candidatos republicanos se postulan para presidente: