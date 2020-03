Alcohólicos Anónimos puede ser el camino más efectivo para la abstinencia, revela nuevo estudio

Ofrecen apoyo a familiares y amigos de alcohólicos 2:25

(CNN) – Alcohólicos Anónimos, una comunidad de apoyo mundial con el objetivo de lograr la sobriedad, puede ser el camino más efectivo hacia la abstinencia para quienes luchan con el trastorno por consumo de alcohol, según un análisis extenso publicado este miércoles.

Desde sus comienzos en 1935, Alcohólicos Anónimos (AA) y sus efectos resultaron difíciles de evaluar por la ausencia de métodos de estudio adecuados, señaló el Dr. Keith Humphreys, investigador del análisis y profesor de psiquiatría y ciencias de la conducta en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. AA también pudo haber sido polémico entre los profesionales que fueron entrenados para abordar los mismos problemas a través de terapias establecidas.

El efecto devastador del alcohol en la familia 1:32

Los investigadores analizaron 35 estudios –el trabajo de 145 científicos y más de 10.000 participantes– para determinar la efectividad de Alcohólicos Anónimos en el trastorno por consumo de alcohol. También examinaron la eficacia de los 12 pasos establecidos en el programa, que incluyen aceptar la incapacidad propia para controlar el consumo de alcohol por sí mismo y ayudar a otros a mantenerse sobrios al convertirse en mentor.

La investigación encontró que AA, especialmente cuando se combina con los 12 pasos de facilitación en los que un consejero motiva el cumplimiento de los mismos, resultó más efectivo que las psicoterapias –como del tipo cognitivo conductual– a la hora de lograr la abstinencia. También se descubrió que Alcohólicos Anónimos es al menos tan efectivo como los tratamientos profesionales para otras consecuencias relacionadas con el alcohol, como los efectos del consumo de alcohol, la intensidad del consumo, la gravedad de la adicción y los costos de atención médica.

Con más de tres millones de muertes relacionadas con el alcohol en todo el mundo, y su uso indebido como el principal factor de riesgo mortal y discapacidad entre las personas de 15 a 59 años, se necesitan estudios para encontrar respuestas de tratamiento a estos problemas, señaló el análisis.

“Una ventaja que tiene AA sobre el tipo de terapias para las que fui entrenado es que las personas pueden permanecer en el método durante mucho tiempo, lo que les da una mayor oportunidad de recuperación porque literalmente puedes ir a AA todos los días durante años y años y años si quisieras”, explicó Humphreys.

“Eso puede responder mejor a las enfermedades crónicas que las intervenciones a corto plazo que el sistema de salud generalmente brinda”, añadió.

¿Por qué Alcohólicos Anónimos funciona para algunos?

Alcohólicos Anónimos combinado con los 12 pasos de facilitación puede funcionar para lograr y mantenerse sobrio mediante el apoyo social, la inspiración y la disponibilidad que proporciona.

El consumo de alcohol produce cambios en la personalidad 4:35

Cuando las personas se embarcan en un estilo de vida de abstinencia, pueden empezar a sentirse solas porque ya no tienen a esos amigos con los que bebían, indicó Humphreys. Los grupos de AA pueden proporcionar la resiliencia aislada que los miembros necesitan cuando surgen situaciones que podrían ser detonantes, para que puedan continuar en el camino hacia la sobriedad sostenida.

“Me importan las personas a las que he tratado, pero no puedo ser su amigo”, dijo Humphreys. “No puedo seguir con ellos a través de los años y los problemas y divorcios y todas las cosas que suceden en la vida, y AA está ahí para las personas siempre que lo necesiten, potencialmente para toda la vida”, añadió.

AA también puede infundir esperanza en sus miembros de una manera diferente a los profesionales, apuntó Humphreys.

“Yo le puedo decir a alguien: ‘Créeme, puedes lograr una vida mejor que la que tienes ahora’, pero también es bastante poderoso cuando alguien dice: ‘No solo te estoy diciendo eso, yo también tuve tu vida. Mírame, también soy un alcohólico y tengo vida realmente buena. Si yo pude hacerlo, tú también’”, señaló Humphreys.

El hecho de que AA sea gratuito, esté ampliamente disponible y no requiera ningún formulario ni seguro de salud también puede contribuir a su eficacia. Los miembros pueden asistir tantas veces como lo deseen, ya que no hay barreras financieras o de programación que sí existen al tener que ir a las citas de terapia.

Aunque los beneficios sociales de Alcohólicos Anónimos son útiles para la recuperación, aún permanece la necesidad de superar la adicción del cerebro al alcohol como recompensa.

Este es el daño que produce el alcohol a las personas 1:35

AA puede “ayudar a las personas a crear sentidos de valor que se producen en el cerebro y no se centran en el alcohol, reentrenar al cerebro para vivir de manera diferente” y reemplazar el alcohol como una recompensa inmediata, dijo Humphreys.

Puede que no sea efectivo para todos

Hay una serie de factores que el análisis no aborda, como el bienestar psicológico, la salud general, la eficacia para los adolescentes y si una persona también luchaba con un trastorno mental grave y concurrente junto al trastorno por consumo de alcohol, destacó la Dra. Jennifer Plumb Vilardaga, psicóloga clínica de Duke University Health, quien no participó en el estudio.

“No sabemos si AA está abordando (esos asuntos) de una mejor manera, de igual manera o peor que otros programas”, dijo Vilardaga. “Como psicóloga, mi lectura de la literatura es que si tienes un problema importante de salud mental, es mejor que busques orientación profesional para abordar tu problema de alcohol así como tus problemas de salud mental”, añadió.

Combinar la ayuda profesional de la terapia cognitiva conductual con el apoyo social de AA podría ser útil para las personas en estas circunstancias, completó Vilardaga.

AA fue ligeramente más efectivo para las mujeres que para los hombres, lo que podría ser sorprendente ya que Alcohólicos Anónimos fue desarrollado por hombres, y la población de personas que luchan con problemas de alcohol es mayormente masculina, resaltó Humphreys.

“Si te fijas en los pasos, en muchos sentidos no es un respaldo a los rasgos masculinos estereotipados, es todo lo contrario”, añadió. “Dicen que dejes de ser tan egoísta y arrogante, que hagas un mejor trabajo en las relaciones, que seas responsable de otras personas, seas honesto sobre de sus emociones. Y esos son mensajes que, en términos generales y con muchas excepciones, pueden resonar más en las mujeres que en los hombres”.

Estudios previos sugirieron que AA puede tener un “efecto de violación de la abstinencia”, en el sentido de que si los miembros recaen y beben nuevamente, se excederán y retrocederán en su progreso. La revisión, publicada en Cochrane Database of Systematic Review, encontró lo contrario, que AA era tan efectivo como reducir el consumo de alcohol o los daños causados ​​por el consumo.

El alcohol atraviesa fácilmente la placenta hacia el feto 2:18

“Creo que el mensaje final es que si sientes que un enfoque de AA funciona para ti y quieres una comunidad de personas que puedan ayudarte a concentrarte en la abstinencia, este es el camino a seguir”, dijo Vilardaga.

“Pero si no prefieres este modelo, si el concepto de un poder superior o cualquiera de los otros elementos de AA no encajan bien contigo, no quiero que la gente se desanime. Hay muchas buenas opciones de tratamiento disponibles y existe realmente una buena evidencia para apoyar cosas como la medicación”, concluyó.