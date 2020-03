Ministra de salud del Reino Unido contrae coronavirus, días después de asistir a evento con el primer ministro Boris Johnson

Así es la vida en Italia bajo cuarentena por coronavirus 2:26

(CNN) — La ministra de Salud del gobierno de Boris Johnson se ha convertido en la primera parlamentaria británica en dar positivo por coronavirus, lo que genera temores sobre la posible propagación de la enfermedad en Westminster.



Nadine Dorries, quien asistió a una recepción con el primer ministro y su prometida Carrie Symonds en Downing Street el jueves pasado, dijo en un comunicado el martes que había sido diagnosticada con el virus y se encuentra en aislamiento.

Los funcionarios de salud ahora están tratando de rastrear a aquellos que han tenido contacto con Dorries, quien ha mantenido una ocupada agenda de compromisos dentro y alrededor del centro político del Reino Unido.

“Puedo confirmar que he dado positivo por Ccronavirus”, dijo Dorries, una ministra de Salud junior, en un comunicado emitido por el Departamento de Salud. “Tan pronto como me informaron, tomé todas las precauciones recomendadas y me aislé en casa”.

Su diagnóstico plantea dudas sobre si el Parlamento del Reino Unido tendrá que cerrarse temporalmente. Las autoridades confirmaron a CNN que todavía no hay planes para dar ese paso.