Trump tergiversa la prohibición de entrada desde Europa durante el horario de máxima audiencia, causando confusión

Trump suspende casi todos los vuelos desde Europa 12:57

(CNN) — En un discurso en horario estelar para millones de estadounidenses, el presidente Donald Trump describió de forma imprecisa las restricciones de viaje que está imponiendo a los viajes entre Estados Unidos y Europa.

Trump dijo que “suspenderemos todos los viajes de Europa a Estados Unidos durante los próximos 30 días” antes de agregar que habrá “exenciones para los estadounidenses que se hayan sometido a las evaluaciones apropiadas”.

Esas exenciones son mucho más extensas de lo que el presidente dijo. Se aplican a todos los residentes legales permanentes de EE.UU., a los ciudadanos y a algunos de sus familiares, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional.

Las restricciones de viaje que Trump está promulgando son, de hecho, mucho más similares a las promulgadas en China.

La prohibición tampoco se aplica a toda Europa, como dijo el presidente en sus comentarios, sino a las naciones de la zona Schengen, que incluye Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza.

Esto significa que los estadounidenses y los residentes permanentes de EE.UU. que estén en Europa aún podrán volar a Europa y se les permitirá regresar a Estados Unidos durante este período de 30 días.

Simplemente serán revisados ​​al ingresar a Estados Unidos y enfrentarán cuarentena o restricciones en su movimiento en Estados Unidos durante 14 días.

Sin embargo, no está claro si las aerolíneas seguirán volando las rutas, si la demanda de pasajeros de los ciudadanos europeos se agota debido a la prohibición.

Trump también pareció corregirse a sí mismo al prohibir la carga. En su discurso, dijo: “Habrá exenciones para los estadounidenses que se hayan sometido a exámenes apropiados y estas prohibiciones no solo se aplicarán a la enorme cantidad de comercio y carga, sino a otras cosas a medida que obtengamos la aprobación”.

Después, el presidente tuiteó: “… recuerden, es muy importante que todos los países y empresas sepan que el comercio no se verá afectado de ninguna manera por la restricción de 30 días para viajar desde Europa. La restricción detiene a las personas, no a los bienes”.

Esto no quiere decir que el presidente no esté tomando una medida extremadamente severa, pero no es la suspensión global de los viajes entre Estados Unidos y Europa como lo describió en su discurso.